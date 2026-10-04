GST Council : GSTचे नियम बदलणार? 9 गुन्हे वगळण्याचा प्रस्ताव, अटक प्रक्रियेतही मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता

GST Criminal Prosecution Limit May Rise From ₹1 Crore to ₹5 Crore : वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्थेत आणखी महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. GST परिषदेकडून करदात्यांसाठी अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करण्यासोबतच अटक आणि फौजदारी कारवाईशी संबंधित नियमांमध्ये मोठ्या सुधारणा करण्याचा विचार केला जात आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या GST परिषदेच्या बैठकीत या प्रस्तावित सुधारणांच्या पॅकेजवर चर्चा होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. .प्रस्तावित बदलांमध्ये GST अधिकाऱ्यांचे थेट अटक करण्याचे अधिकार काढून घेऊन कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयाची मंजुरी अनिवार्य करण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सध्या सेंट्रल GST ॲक्टच्या कलम ६९ अंतर्गत, कायद्यातील आवश्यक अटी पूर्ण झाल्यास आणि एखाद्या व्यक्तीने विशिष्ट GST गुन्हा केल्याचा वाजवी विश्वास असल्यास, आयुक्त संबंधित अधिकाऱ्याला अटक करण्यास अधिकृत करू शकतात. या व्यवस्थेत बदल करून अटकेपूर्वी न्यायालयीन मंजुरीची अट आणण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले जात आहे..GST Scam : 593 कोटींचा बनावट GST घोटाळा उघड; मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सैफुल्लाच्या आवळल्या मुसक्या, DGGI च्या धाडीत बड्या रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश!.फौजदारी कारवाईची मर्यादा ५ कोटींवर?GST अंतर्गत फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी असलेली आर्थिक मर्यादा वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे. सध्या १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही गंभीर करचोरी, बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) किंवा चुकीच्या परताव्याच्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई होऊ शकते. ही मर्यादा वाढवून ५ कोटी रुपये करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे तुलनेने कमी रकमेच्या प्रकरणांमध्ये थेट फौजदारी कारवाईऐवजी कर, व्याज आणि लागू दंडाच्या माध्यमातून प्रकरण निकाली काढण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. .याशिवाय, वस्तू किंवा सेवांचे वर्गीकरण, करमूल्यांकन अथवा ITC बाबत व्यवसाय आणि कर अधिकाऱ्यांच्या व्याख्येत मतभेद असल्यास अशा सामान्य कर-विवादांना फौजदारी गुन्ह्यांच्या कक्षेतून वगळण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच कर कायद्याच्या अर्थ लावण्यातील मतभेद आणि जाणीवपूर्वक केलेली करचोरी यामध्ये स्पष्ट फरक करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. .९ गुन्हे पूर्णपणे वगळण्याचा प्रस्तावप्रस्तावित पॅकेजमध्ये GST अंतर्गत सध्या दंडात्मक कारवाईच्या कक्षेत असलेल्या २४ गुन्ह्यांबाबतही बदल सुचवण्यात आले आहेत. यापैकी ९ गुन्हे पूर्णपणे वगळण्याचा, तर ११ गुन्हे सध्याच्या स्वरूपात कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे. .अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद रद्द करण्याचाही विचार आहे. त्यामुळे न्यायालयाला प्रत्येक प्रकरणात कारावासाची शिक्षा देणे बंधनकारक राहणार नाही. काही मध्यम स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी कमाल कारावासाची शिक्षा तीन वर्षांवरून दोन वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. .कर वसुलीचे अधिकार कायम राहणारया सुधारणांमुळे सरकारचा कर वसूल करण्याचा अधिकार कमी होणार नाही. कमी कर भरल्यास, चुकीच्या पद्धतीने ITCचा दावा केल्यास किंवा इतर कर नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कर वसुली, व्याज आणि आर्थिक दंडाची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. गंभीर आणि जाणीवपूर्वक केलेल्या करचोरीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे अटकेची शक्यता कायम राहू शकते. .यासोबतच GST नोंदणी सुलभ करणे, परतावा प्रक्रिया वेगवान करणे, ITC प्रक्रिया सोपी करणे, शो-कॉज नोटीस आणि दंडाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणे, तसेच छोट्या करदात्यांसाठी विलंब शुल्क माफ करणे यांसारख्या उपायांचाही विचार होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.