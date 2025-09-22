Personal Finance

GST Cut Impact: दूध, ब्रेड ते पनीर...जीएसटी दरकपातीनंतर रोजच्या वापरातील वस्तूंवर कितीची होणार बचत?

Daily Use Items Cheaper : रोजच्या वापरतील दूध, ब्रेड, लोणी, पनीर, तूप, आइसक्रीम यासारख्या वस्तूंवरील जीएसटीदरही कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत.
Daily Use Items Cheaper

Daily Use Items Cheaper

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

GST rate cut brings relief to households as milk : आजपासून देशात जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत. त्यानुसार आता ५ आणि १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. रोजच्या वापरतील दूध, ब्रेड, लोणी, पनीर, तूप, आइसक्रीम यासारख्या वस्तूंवरील जीएसटीदरही कमी करण्यात आले आहेत. या जीएसटी दरकपातीनंतर रोजच्या वापरातील या वस्तूंवर किती रुपयांनी स्वस्त झाल्या, एक नजर टाकूया...

Loading content, please wait...
GST
GST impact on inflation
Congress party GST reforms

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com