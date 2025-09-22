GST Cut Impact: दूध, ब्रेड ते पनीर...जीएसटी दरकपातीनंतर रोजच्या वापरातील वस्तूंवर कितीची होणार बचत?

GST rate cut brings relief to households as milk : आजपासून देशात जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत. त्यानुसार आता ५ आणि १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. रोजच्या वापरतील दूध, ब्रेड, लोणी, पनीर, तूप, आइसक्रीम यासारख्या वस्तूंवरील जीएसटीदरही कमी करण्यात आले आहेत. या जीएसटी दरकपातीनंतर रोजच्या वापरातील या वस्तूंवर किती रुपयांनी स्वस्त झाल्या, एक नजर टाकूया... .पनीरपनीरवर लागणारा 12% जीएसटी आता रद्द करण्यात आला आहे. यावर आता कोणताही जीएसटी लागणार नाही. त्यामुळे 200 ग्रॅम पनीर, जे पूर्वी 90 रुपयांना मिळायचं, ते आता 80 रुपयांना मिळणार आहे.लोणीआधी 500 ग्रॅम लोणी 305 रुपयांना मिळत होतं. जीएसटी दरकपातीनंतर आता ते 285 रुपयांना मिळणार आहे, तर 100 ग्रॅम लोणी 62 रुपयांऐवजी 58 रुपयांना मिळणार आहे.तूपजीएसटी दरकपातीनंतर तूपही स्वस्त झालं आहे. तुपावरील जीएसटी 12 टक्क्यावरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे अमूलचं 1 लिटर तूप 650 रुपयांऐवजी 610 रुपयांना, मदर डेअरीचं 1 लिटर तूप 675 रुपयांऐवजी 645 रुपयांना तर पतंजलीचं 900 मिली गायीचं तूप 780 रुपयांऐवजी 731रुपयांना मिळणार आहे..GST Reform : देशातील जनता 'गब्बर सिंग टॅक्स' कधीही विसरणार नाही; मल्लिकार्जून खर्गेंचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल .आइसक्रीमअमूलच्या 1 लिटर व्हॅनिला मॅजिक कपची किंमत पूर्वी 195 रुपये होती. ती आता 180 रुपयांना मिळणार आहे. तर 125 मिली शुगर फ्री शाही अंजीर आइसक्रीमची किंमत पूर्वी 50 रुपये होती. ती आता 45 रुपयांना मिळणार आहे. याशिवाय बटरस्कॉच (125 मिली) आणि कुल्फी पंजाबी (60 मिली) यांच्या किमतीही 5 रुपयांनी स्वस्त झाल्या आहेत.ब्रेडब्रेडवर लागणारा 5% जीएसटी आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे 20 रुपये किमतीचा ब्रेड पॅक आता 19 रुपयांना मिळणार आहे.पिझ्झापिझ्झावरील 5 टक्के जीएसटी आता रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे 100 रुपये किमतीचा पिझ्झा आता 95 रुपयांना मिळणार आहे..पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्सपास्ता, कॉर्न फ्लेक्स आणि नूडल्सवर लागणारा 12-18 टक्के जीएसटी आता 5 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे 100 रुपये किमतीच्या नूडल्स पॅकवर आता 18 किंवा 12 ऐवजी फक्त 5 रुपये जीएसटी द्यावा लागणार आहे.बिस्किटे आणि नमकीनबिस्किटे आणि नमकीनवरील 12-18 टक्के जीएसटी आता 5 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे 5 रुपये किमतीच्या नमकीन पॅकवर यापूर्वी 60 पैसे जीएसटी द्यावा लागत होता. तो आता 25 पैशांवर आला आहे. तसेच, 5 रुपये किमतीच्या बिस्किट पॅकवर 90 पैसे जीएसटी लागत होता, तो आता 25 पैशांवर आला आहे.तेल, शॅम्पू आणि साबणतेल, शॅम्पू आणि साबणावरील 18 टक्के जीएसटी आता 5 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे 100 रुपयांच्या शॅम्पू पॅकवर पूर्वी 18 रुपये जीएसटी लागत होता, तो आता 5 रुपये झाला आहे. त्यामुळे 118 रुपये किमतीचा शॅम्पू आता 105 रुपयांना मिळणार आहे..GST बचत महोत्सवाचा तुम्हाला काय फायदा होणार, नक्की वाचा कारण विषय पैशांचा आहे.चॉकलेट आणि मिठाईनवे जीएसटी दर लागू झाल्यानंतर आता 50 रुपये किमतीची चॉकलेट आता 44 रुपयांना, तर लाडू किंवा इतर मिठाईवरील जीएसटी 72 रुपयांवरून आता 20 रुपये झाला आहे.पेन्सिल, रबर, नोटबुकपेन्सिल, रबर, नोटबुक, ग्लोब, मॅप, प्रॅक्टिस बुक, ग्राफ बुक आणि प्रयोगशाला नोटबुक यांवरील 12 टक्के जीएसटी रद्द करण्यात आला आहे. या वस्तूंच्या खरेदीवरही आता बचत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.