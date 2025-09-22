Personal Finance

GST Helpline Number : जीएसटी कमी झाल्यावरही जुन्याच किंमतीत होतेय वस्तूंची विक्री? मग इथे करा तक्रार...

How to File Complaint Against GST Overcharging : जीएसटी दरकपातीनंतरही जर दुकानदार जुन्याच किंमतीत वस्तू विकत असेल, तर अशावेळी तक्रार कुठं करायची? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
How to File Complaint Against GST Overcharging

How to File Complaint Against GST Overcharging

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Learn how to file a complaint if shopkeepers don’t reduce prices after GST rate cut : केंद्र सरकारने जीएसटीचे नवे दर जाहीर केले आहेत. त्यानुसार आता केवळ ५ टक्के, १८ टक्के आणि ४० टक्के जीएसटी लागणार आहे. हे नवे दर आजपासून लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे काही वस्तूंचे दर कमी होणार असून सणासुदीच्या काळात नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, काही दुकानदार जीएसटी दरकपातीचा फायदा होऊ देत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी आहे. जर दुकानदारांनी जीएसटी दरकपातीचा फायदा ग्राहकांना दिला नाही, तर तक्रार कुठं करायची? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

Loading content, please wait...
GST
government helpline
GST impact on inflation
GST Council Decisions
GST Helpline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com