GST Helpline Number : जीएसटी कमी झाल्यावरही जुन्याच किंमतीत होतेय वस्तूंची विक्री? मग इथे करा तक्रार...

Learn how to file a complaint if shopkeepers don't reduce prices after GST rate cut : केंद्र सरकारने जीएसटीचे नवे दर जाहीर केले आहेत. त्यानुसार आता केवळ ५ टक्के, १८ टक्के आणि ४० टक्के जीएसटी लागणार आहे. हे नवे दर आजपासून लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे काही वस्तूंचे दर कमी होणार असून सणासुदीच्या काळात नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, काही दुकानदार जीएसटी दरकपातीचा फायदा होऊ देत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी आहे. जर दुकानदारांनी जीएसटी दरकपातीचा फायदा ग्राहकांना दिला नाही, तर तक्रार कुठं करायची? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. .उत्पादनांच्या किंमतीत घटजीएसटी दरकपातीनंतर अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. इतकच नाही तर जीएसटी कपातीनंतर रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत, हे देखील सरकारद्वारे तपासलं जातं आहे. सरकार यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहकांना तक्रार करता यावी, यासाठी हेल्पलाईन क्रमांकही सुरु करण्यात आला आहे..GST Cut Impact: दूध, ब्रेड ते पनीर...जीएसटी दरकपातीनंतर रोजच्या वापरातील वस्तूंवर कितीची होणार बचत?.तक्रार कुठं करायची?जर कोणताही दुकानदार तुम्हाला जीएसटी दरकपातीचा फायदा देत नसेल, तुम्ही राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक 1915 वर तक्रार दाखल करू शकता. तसेच तुम्ही ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक 8800001915 वर एसएमएस किंवा व्हॉट्सॲपवर मेसेज पाठवू शकता. याशिवाय 1800114000 या क्रमांकवर कॉल करून तक्रार दाखल करता येईल. मात्र, ही तक्रार केवळ सकाळी 8 ते रात्री 8 दरम्यानच करता येईल..Premium| New Tax Slabs: नवीन GST प्रणालीमुळे फक्त उत्पादकांचाच फायदा की ग्राहकांचाही?.तक्रारीसाठी नवीन विंडो....याशिवाय राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन ॲप आणि उमंग ॲपद्वारेही तक्रार दाखल करता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे जीएसटीशी संबंधित तक्रारींसाठी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन आणि INGRAM पोर्टलवर एक नवीन विंडो सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे जर दुकानदार तुम्हाला जीएसटी दरकपातीचा फायदा देत नसेल तर त्याच्याविरुद्ध ग्राहकांना दाद मागता येणार आहे.