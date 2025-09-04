वाहनांवर जीएसटीमध्ये मोठी कपात, १० लाखांची कार कितीला? जाणून घ्या गणित

भारत सरकारने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करत आता फक्त दोनच जीएसटी स्लॅब ठेवले आहेत. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीला मोठा दिलासा देण्यात आलाय. अनेक वाहनांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के तर इलेक्ट्रिक वाहनांवर फक्त ५ टक्के जीएसटी लागू केला आहे. दरम्यान, लक्झरी कार, मोठ्या इंजिन क्षमतेच्या गाड्या आणि ३५० सीसी पेक्षा जास्त इंजिनच्या दुचाकींवर कर वाढवून तो ४० टक्के करण्यात आलाय. .पेट्रोल इंजिन १२००सीसी आणि डिझेल इंजिन १५००सीसी पर्यंत असलेल्या आणि ४००० मिमीपेक्षा कमी लांबीच्या कारवर जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८टक्के इतका करण्यात आलाय. यामुळे अनेक लहान कार स्वस्त होणार आहेत. जीएसटीमध्ये कपातीचा फायदा थेट ग्राहकांना होणार आहे. कारच्या किंमती झाल्यानं गाड्यांच्या मागणीतही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे..दूध, पनीर, रोटी ते शैक्षणिक वस्तूंवर ZERO GST; औषधे, विमा पॉलिसीही जीएसटी मुक्त; वाचा यादी.वाहनांवर जीएसटीमध्ये कसा झालाय बदल?लहान कार अन् दुचाकींनी मोठी सवलत देण्यात आलीय. १२००सीसी पेट्रोल इंजिन आणि १५०० सीसी पर्यंत डिझेल इंजिन असणाऱ्या कारवर २८ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के जीएसटी लागू असेल. तर ३५० सीसी पर्यंतच्या दुचाकींवरही १८ टक्केच जीएसटी लागू केला जाईल. तीन चाकी रिक्षांवर असलेला जीएसटीसुद्धा २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे..इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांवर असणारा जीएसटी कर कमी करण्यात आलाय. याआधी इलेक्ट्रिक वाहनांवर १२ टक्के जीएसटी होता, तो ५ टक्के करण्यात आला आहे. तर हायड्रोजन फ्युएल सेल गाड्या आणि हायब्रिड गाड्यांवर असलेला जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला आहे..GST Rate Cut: आनंदाची बातमी! 33 जीवनावश्यक औषधांवर जीएसटी लागणार नाही; पाहा संपूर्ण यादी.गाड्यांच्या किंमती किती स्वस्त होणार?लहान कारची बेस प्राइज ५ लाख असेल तर त्यावर 28 टक्के जीएसटी म्हणून १ लाख ४० हजार रुपये अतिरिक्त द्यावे लागत होते. पण आता जीएसटी १८ टक्के झाल्यानं तब्बल ५० हजार रुपये वाचतील. १२०० सीसी पेक्षा कमी क्षमतेचं इंजिन असलेली १० लाख रुपये बेस प्राइज असणारी पेट्रोलवर चालणारी कार घेतल्यास त्यावर जीएसटीसाठी याआधी २ लाख ८० हजार रुपये द्यावे लागत होते. पण २२ सप्टेंबरपासून त्या कारवर १ लाख ८० हजार जीएसटी द्यावा लागेल. म्हणजेच १० लाखांच्या कारवर एक लाख रुपये वाचणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.