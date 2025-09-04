Personal Finance

वाहनांवर जीएसटीमध्ये मोठी कपात, १० लाखांची कार कितीला? जाणून घ्या गणित

GST on Vehicles : जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करताना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीला मोठा दिलासा देण्यात आलाय. अनेक वाहनांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के तर इलेक्ट्रिक वाहनांवर फक्त ५ टक्के जीएसटी लागू केला आहे.
Car Price After GST Change 10 Lakh Car Becomes Cheaper EVs Get Relief Luxury Vehicles Face 40 Percent
Car Price After GST Change 10 Lakh Car Becomes Cheaper EVs Get Relief Luxury Vehicles Face 40 PercentEsakal
सूरज यादव
Updated on

भारत सरकारने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करत आता फक्त दोनच जीएसटी स्लॅब ठेवले आहेत. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीला मोठा दिलासा देण्यात आलाय. अनेक वाहनांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के तर इलेक्ट्रिक वाहनांवर फक्त ५ टक्के जीएसटी लागू केला आहे. दरम्यान, लक्झरी कार, मोठ्या इंजिन क्षमतेच्या गाड्या आणि ३५० सीसी पेक्षा जास्त इंजिनच्या दुचाकींवर कर वाढवून तो ४० टक्के करण्यात आलाय.

Loading content, please wait...
Vehicle
car

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com