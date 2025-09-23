GST 2.0 : नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी लाखो कार्स विकल्या, ३५ वर्षांचा विक्रम मोडीत; नव्या जीएसटी स्लॅबचा ग्राहकांना फायदा

Summaryजीएसटी २.० लागू झाल्यानंतर कार स्वस्त झाल्यामुळे नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी विक्रमी विक्री झाली.मारुती, ह्युंदाई आणि टाटा मोटर्स यांनी मिळून अब्जावधींची विक्री करत ३५ वर्षांचा विक्रम मोडला.नवीन दर रचनेमुळे लहान कारवर १८% जीएसटी आणि लक्झरी कारवर ४०% स्लॅब लागू, उपकर रद्द केला गेला..जीएसटीचे नवीन दर लागू झाल्यानंतर बहुतेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत याचा देशातील नागरिकांना चांगलाच फायदा झाला आहे. दरम्यान नवीन दर लागू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी मारुती सुझुकी इंडिया, ह्युंदाई मोटर इंडिया आणि टाटा मोटर्स सारख्या कार उत्पादक कंपन्यांनी २२ सप्टेंबर रोजी ऐतिहासिक विक्री नोंदवली. मारुतीने २२ सप्टेंबर रोजी जवळपास ३०,००० कार डिलिव्हर केल्या आणि ८०,००० इन्क्वायरीच आल्या आहे. कारच्या मागणीत विक्रमी वाढ झाली असून मागील ३५ वर्षांचा विक्रम मोडीत निघाला आहे. .नवरात्रीत मोठी खरेदीनवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी ह्युंदाईने जवळपास ११,००० डीलर बिलिंग नोंदवले, गेल्या पाच वर्षांतील त्यांची एका दिवसाची सगळ्यात जास्त विक्री नोंदवली गेली आहे. टाटाने जवळपास १०,००० कार डिलिव्हर केल्या. .GST: जीएसटी कपातीनंतर स्प्लेंडर किती रुपयांनी स्वस्त? Honda Shine, TVS Raiderची प्राईज काय?.नवीन जीएसटी रचना नवीन जीएसटी रचनेअंतर्गत लहान कार (४ मीटरपेक्षा कमी लांबी) १८% स्लॅबमध्ये आहेत, तर ऑटोमोबाईल्सवरील भरपाई उपकर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. पूर्वी, त्यांच्यावर २८% जीएसटी आणि १% ते ३% उपकर आकारला जात होता, ज्यामुळे एकूण कर दर २९% ते ३१% पर्यंत पोहोचला. मोठ्या मॉडेल्स आणि लक्झरी कार आता ४०% स्लॅबमध्ये आहेत. जीएसटी १.० पद्धतीमध्ये, त्यांचा एकूण कर दर ४३% ते ५०% (२८% जीएसटी + १५% ते २२% भरपाई उपकर) होता. जीएसटी २.० पद्धती अंतर्गत सर्व सर्व सेगमेंटमधील कार स्वस्त झाल्या आहेत आणि कंपन्या विक्री वाढवण्यासाठी अतिरिक्त ऑफर देखील देत आहेत..FAQsप्रश्न १: जीएसटी २.० मुळे कार का स्वस्त झाल्या? 👉 लहान कारवर जीएसटी २८% ऐवजी १८% करण्यात आला आहे आणि भरपाई उपकर रद्द केला आहे.प्रश्न २: कोणत्या कंपन्यांनी विक्रमी विक्री केली? 👉 मारुती सुझुकी, ह्युंदाई मोटर इंडिया आणि टाटा मोटर्स यांनी ऐतिहासिक विक्री नोंदवली.प्रश्न ३: नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी किती कार डिलिव्हर झाल्या? 👉 मारुतीने ३०,०००, ह्युंदाईने ११,००० आणि टाटाने १०,००० कार डिलिव्हर केल्या.प्रश्न ४: मोठ्या आणि लक्झरी कारवर किती कर लागू आहे? 👉 ४०% स्लॅब लागू आहे, जो पूर्वीच्या ४३%-५०% पेक्षा कमी आहे.प्रश्न ५: ग्राहकांना याचा थेट फायदा काय मिळतो? 👉 कारच्या किमती कमी झाल्या आहेत आणि कंपन्या अतिरिक्त ऑफर्स देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.