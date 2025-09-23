GST Reform : जीएसटी कमी होताच वस्तू स्वस्त, पण दुकानदार सवलत देतोय की नाही? कसं कळणार, तक्रार कुठे करणार? जाणून घ्या

Summaryनवीन जीएसटी प्रणालीमध्ये फक्त ५% आणि १८% कर स्लॅब राहतील; बहुतांश दैनंदिन वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत.दुकानदारांनी जुना स्टॉक विकताना देखील ग्राहकांना कमी केलेल्या जीएसटी दराचा फायदा द्यावा लागेल.जीएसटी कपात न दिल्यास ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन किंवा INGRAM पोर्टलवर तक्रार करू शकतात..नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी नवीन जीएसटी प्रणाली लागू झाली. यामुळे जवळजवळ ९०% दैनंदिन वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी देशाला संबोधित करताना म्हणाले की, ३७५ हून अधिक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. कमी केलेल्या जीएसटीमुळे घरे, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, बाईक आणि स्कूटरच्या बांधकामाचा खर्च कमी होईल. प्रवास देखील स्वस्त होईल..नवीन जीएसटी प्रणाली आणि स्लॅबनवीन जीएसटी प्रणालीमध्ये आता फक्त दोन कर स्लॅब असतील: ५% आणि १८%. दररोजच्या आणि अन्नपदार्थांच्या वस्तू स्वस्त होतील, एकतर करमुक्त किंवा ५% कर लागू होईल. पूर्वी १२% कर असलेल्या ९९% वस्तूंवर आता ५% कर आकारला जाईल. अति-लक्झरी वस्तूंवर ४०% कर आकारला जाईल. जीएसटी कपातीचे पूर्ण फायदे सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचतील आणि बाजारपेठ सुलभ होईल याची खात्री करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे..कमी केलेल्या एमआरपीचा लाभ कधी? कमी केलेली एमआरपी बाजारातील प्रत्येक वस्तूवर लगेच दिसून येणार नाही. दुकानदारांकडे जुने एमआरपी असलेले जुने स्टॉक आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की वस्तूंवर कमी दराचे स्टिकर लावणे बंधनकारक नाही..पण ग्राहकांनी जुना स्टॉक खरेदी केला तरीही त्यांना पूर्ण कपातीचा फायदा मिळेल. सरकारने निर्देश दिले आहेत की, २२ सप्टेंबरपासून दुकानदारांनी कमी केलेल्या दराने कमी केलेल्या जीएसटी दरांसह वस्तू विकल्या पाहिजेत. मात्र दुकानदाराचे नुकसान होणार नाही. जीएसटी रिटर्न भरताना दुकानदार जुन्या स्टॉकच्या सवलतीच्या विक्रीसाठी कपात बाबत माहिती भरतील..जर दुकानदाराने दर कमी केले नाहीत तर काय?जीएसटी कपातीनंतरही काही दुकानदार दर कमी करत नाहीत. अशा परिस्थितीत, ग्राहकांना फायदा व्हावा यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. २२ सप्टेंबरपासून, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन आणि INGRAM पोर्टलवर जीएसटीशी संबंधित तक्रारींसाठी एक स्वतंत्र कॅटेगरी तयार करण्यात आली आहे..तक्रार कुठे कराल? १८००-११-४००० किंवा १४४०४ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करा. तसेच www.ingram.gov.in वर लॉग इन करा आणि “GST तक्रार” कॅटेगरी निवडा. तुमच्या तक्रारीत खरेदी केलेल्या वस्तूचे दुकानाचे नाव, पत्ता आणि तपशील द्या.शक्य असल्यास बिल किंवा फोटो अपलोड करा. तज्ञांचे म्हणणे आहे की ग्राहकांनी देखील सतर्क राहावे. खरेदी करताना नेहमीच बिल घ्या आणि योग्य GST दर तपासा. जर दुकानदाराने दर कमी केला नाही तर ताबडतोब तक्रार दाखल करा..जीएसटी कपात तुम्ही कशी तपासू शकता?खरेदी करताना नेहमीच बिल घ्या. GST दर आणि बिलावरील मूळ किंमत तपासा. जर नवीन GST दर लागू असेल, तर बिल संबंधित किंमत दर्शवेल. जीएसटी कपातीनंतर तुम्हाला उत्पादनाची किंमत माहित असेल, तर त्याची दुकानदाराने आकारलेल्या किंमतीशी तुलना करा. खरेदी करताना दुकानदाराला विचारा की ही GST कपातीनंतरची किंमत आहे का? कधीकधी दुकानदार चुकीमुळे किंवा ज्ञानाच्या अभावामुळे दर कमी करू शकत नाही. .FAQsप्र.१: जीएसटी कपातीनंतर वस्तूंचे दर लगेच कमी दिसतील का? ➡️ लगेच नाही, कारण दुकानदारांकडे जुना स्टॉक आहे, पण ग्राहकांना बिलावर कमी दरानेच खरेदी करता यायला हवे.प्र.२: दुकानदार जर कमी केलेला GST दर लागू करत नसेल तर काय करावे? ➡️ तक्रार राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (1800-11-4000 / 14404) किंवा www.ingram.gov.in वर नोंदवावी.प्र.३: जीएसटी कपात ग्राहकांनी कशी तपासावी? ➡️ खरेदीचे बिल घ्या, त्यावरील GST दर तपासा आणि उत्पादनाच्या किंमतीची बाजारातील नव्या दराशी तुलना करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.