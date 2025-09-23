Personal Finance

GST Reform : जीएसटी कमी होताच वस्तू स्वस्त, पण दुकानदार सवलत देतोय की नाही? कसं कळणार, तक्रार कुठे करणार? जाणून घ्या

GST Reform : कमी केलेली एमआरपी बाजारातील प्रत्येक वस्तूवर लगेच छापता येणे शक्य नाही कारण दुकानदारांकडे जुने एमआरपी असलेले जुने स्टॉक आहेत. पण नव्या जीएसटी रचनेप्रमाणे आकारण्यात येतील.
A shopper checking GST bill details at a store to confirm reduced GST rates under the new tax reform.

Yashwant Kshirsagar
नवीन जीएसटी प्रणालीमध्ये फक्त ५% आणि १८% कर स्लॅब राहतील; बहुतांश दैनंदिन वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत.

दुकानदारांनी जुना स्टॉक विकताना देखील ग्राहकांना कमी केलेल्या जीएसटी दराचा फायदा द्यावा लागेल.

जीएसटी कपात न दिल्यास ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन किंवा INGRAM पोर्टलवर तक्रार करू शकतात.

नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी नवीन जीएसटी प्रणाली लागू झाली. यामुळे जवळजवळ ९०% दैनंदिन वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी देशाला संबोधित करताना म्हणाले की, ३७५ हून अधिक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. कमी केलेल्या जीएसटीमुळे घरे, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, बाईक आणि स्कूटरच्या बांधकामाचा खर्च कमी होईल. प्रवास देखील स्वस्त होईल.

