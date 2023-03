Hindenburg Trolls : सिलिकॉन व्हॅली बँक दिवाळखोरीत गेल्यानंतर हिंडेनबर्ग ट्विटरवर ट्रोल

By

Hindenburg Trolls : गौतम अदानी यांच्यावर कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप करणारी अमेरिकेतील शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च, कॅलिफोर्नियाच्या सिलिकॉन व्हॅली बँक (SVB) दिवाळखोर झाल्यामुळे ट्रोल होत आहे.

सिलिकॉन व्हॅली बँक ही स्टार्ट-अप्ससाठी कर्ज देणारी बँक आहे. गेल्या आठवड्यात राज्य नियामकाने अचानक बँक बंद केली होती. जेव्हा त्यांनी सांगितले की त्यांच्या रोखे होल्डिंगच्या 21 अब्ज डॉलर विक्रीतून 1.8 अब्ज डॉलर तोटा झाला आहे. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

गुरुवारी, बँकेच्या एसव्हीबी फायनान्शियलचे शेअर्स तब्बल 60 टक्क्यांनी कोसळले होते. बाजार बंद होईपर्यंत शुक्रवारी प्रीमार्केट ट्रेडिंगमध्ये स्टॉक आणखी 60 टक्क्यांनी खाली आले. (Hindenburg gets trolled for labeling Adani a scam as SVB collapses)

नेटकरी आता अमेरिकेतील हिंडेनबर्गला ट्रोल करत आहेत, कारण त्यांनी अदानी समूहाबद्दल एक मोठा अहवाल प्रकाशित केला होता परंतु स्वतःच्याच देशात बँकिंग प्रणालीमध्ये काय चालले आहे ते तपासण्यात ते अयशस्वी ठरले अशी टीका हिंडेनबर्गवर होत आहे.

हिंडेनबर्गच्या हानीकारक अहवालामुळे गौतम अदानी आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. गुंतवणूक फंड कंपनी GQG द्वारे रु. 15,000 कोटींहून अधिक भांडवल गुंतवल्यानंतर गेल्या काही दिवसांत अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत आहेत.

सौरव गुप्ता म्हणाले की, ते सिलिकॉन व्हॅली बँकेवर अहवाल तयार करण्यासाठी हिंडेनबर्गची वाट पाहत आहेत पण ते करणार नाहीत

ऋषी बागरी म्हणाले की, 700 डॉलर ते 40 डॉलरपर्यंत, सिलिकॉन व्हॅली बँकेचे मार्केट कॅप 95 टक्के गमावल्यानंतर आणि दिवाळखोर झाल्यानंतर यूएस नियामकांनी बंद केले. भागधारकांना 110 बिलियन डॉलरचे नुकसान. हिंडनबर्गने ही शॉर्टिंग संधी पूर्णपणे गमावल्यासारखे दिसते

"ही वेस्टर्न बँकिंग प्रणाली आहे," रोहित या नेटकाऱ्याने सांगितले. "#Hindenburg अदानी समूहावर हल्ला करणारे गुंतवणूकदार बिल अ‍ॅकमन, आता सिलिकॉन व्हॅली बँकेसाठी यूएस सरकारकडून बेलआउटची मागणी करत आहे.

सिटी बँक इंडियाने त्याचे रिटेल बँकिंग अॅक्सिस बँकेला विकले आणि ते बाहेर गेले. कोणत्या वृत्तसंस्थेने याबद्दल बोलले आहे का? असे त्याने विचारले.

अमेरिकेचे अब्जाधीश गुंतवणूकदार बिल ऍकमन यांनी शुक्रवारी सुचवले की अमेरिकन सरकारने SVB साठी "अत्यंत सौम्य" बेलआउटचा विचार करावा. ते म्हणाले की SVB च्या अपयशामुळे अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा दीर्घकालीन गुंतवणुकदार कमी होऊ शकतो.

बीजेवायएम वसई-विरारचे सोशल मीडिया प्रमुख केतन गांधी यांनीही हिंडेनबर्गवर निशाणा साधला आणि एसव्हीबीवर गप्प का आहे, असा सवाल केला.

"सिलिकॉन व्हॅली बँकेच्या फसवणुकीच्या प्रकरणावर तुम्ही इतके गप्प का आहात," असा सवाल त्यांनी केला. "तुम्हाला खरी समस्या तुमच्याच देशामध्ये दिसत नाही का? किंवा तुम्हाला फक्त #India आणि #Adani सारख्या भारतीय व्यवसायांवर भुंकण्यासाठी पैसे दिले जातात."

फंड मॅनेजमेंट कंपनीचे संस्थापक विशाल जैन म्हणाले की, अदानी आता विक्रमी वेगाने कर्ज फेडत आहे, स्टॉक स्थिर होत आहेत आणि लवकरच हिंडेनबर्गच्या आधीच्या काळात परत येतील. "दरम्यान, यूएसए मध्ये बँका अपयशी होत आहेत...," असे ते म्हणाले.