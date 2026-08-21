Home Loan EMI: महिन्याला ३.५ लाख पगार, तरीही १.७ कोटींचं घर घेतलं नाही! EMI पाहून कपलने का घेतला मोठा निर्णय?

Home Loan Planning: मुंबईसारख्या महागड्या शहरात आपलं स्वतःचं घर असावं, हे अनेकांचं स्वप्न असतं. पण सध्याच्या काळात घराची किंमत वाढत असताना त्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या मोठ्या होम लोन आणि EMI चा ताणही वाढत आहे. याच कारणामुळे दरमहा सुमारे 3.5 लाख कमावणाऱ्या एका कपलने 1.7 कोटींचं 2-BHK घर घेण्याचा निर्णय सध्या पुढे ढकलला आहे..वृधायन भट्ट आणि त्यांची पत्नी अंकिता भट्ट हे 15 ऑगस्ट रोजी मुंबईच्या उपनगरातील एक 2-BHK घर पाहण्यासाठी गेले होते.डेवलपरने या घराची किंमत जवळपास 1.7 कोटी सांगितली होती. कपलने हे घर सुमारे 1.5 कोटींमध्ये घेण्याची तयारी दाखवली; मात्र बिल्डिंग डेवलपर त्या किंमतीवर तयार झाला नाही. या कपलकडे जवळपास 30 लाखांची बचत होती. मात्र घर खरेदीसाठी एवढी रक्कम पुरेशी नसल्याने त्यांना मोठ्या होम लोनची गरज पडली असती..Gold Rate Today: सोनं 16 हजारांनी महाग! तुमच्या शहरातील 24K, 22K, 18K चा आजचा भाव पाहा.घराची किंमत जास्तघर घेताना फक्त प्रॉपर्टीची किंमत पाहून चालत नाही. त्यासोबत स्टॅम्प ड्यूटि, रजिस्ट्रेशन, आणि इतर खर्च यांचाही बजेटमध्ये समावेश करावा लागतो. या सर्व खर्चांचा विचार केल्यानंतर कपलला अंदाजे 1.4 ते 1.5 कोटींचं होम लोन घ्यावं लागलं असतं..3.5 लाख कमाई असूनही EMI मोठीसमजा लोनचा व्याजदर 7 ते 7.5% आहे आणि लोनचा कालावधी 20 वर्षांचा आहे, तर त्यांची EMI साधारण 1.16 लाख ते 1.21 लाख दरमहा झाली असती. या दोघांचं मिळून महिन्याला उत्पन्न जवळपास 3.5 लाख, म्हणजेच वर्षाला सुमारे 42 लाख आहे. मात्र एवढं उत्पन्न असूनही एवढी मोठी EMI त्यांच्या मासिक उत्पन्नातील जवळपास एक-तृतीयांश रक्कम घेऊन गेली असती. त्याशिवाय घराचा देखभाल, वीज-पाणी, इन्शुरेंस, रोजचा खर्च, प्रवास आणि गुंतवणूक यासाठीही पैसे लागतात. तसेच त्यांच्या 5 वर्षांच्या मुलाच्या शिक्षणासह इतर खर्चांवर वर्षाला सुमारे 5 लाख खर्च होतो. म्हणूनच केवळ घर घेता येतंय म्हणून तेवढं मोठं लोन घेण्यापेक्षा त्यांनी आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य दिलं..80 हजार EMIसध्या या कपलने घर खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. आधी आणखी बचत करायची आणि भविष्यात अशी प्रॉपर्टी घ्यायची ज्यासाठीची EMI ही 80 हजारांपेक्षा जास्त नसावी, असा त्यांचा विचार आहे. कारण भविष्यात नोकरीमध्ये अडचण आली किंवा उत्पन्न कमी झालं, तर मोठ्या कर्जाचा ताण जाणवू शकतो. त्यामुळे कमी लोन घेऊन आर्थिक ताण कमी ठेवणं त्यांना अधिक सुरक्षित वाटतं..Post Office Scheme: दरमहा 61 हजारांची कमाई; 1 कोटींचा फंड! 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीचं हे गणित पाहा.तसेच तज्ञांच्या मते, सध्या अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नातील 40 ते 60% रक्कम EMI मध्ये जात असल्याचं दिसतं. मात्र घर खरेदीचा योग्य निर्णय प्रत्येक कुटुंबाचं उत्पन्न, खर्च, बचत आणि भविष्यातील गरजा यावर अवलंबून असतो. एकीकडे जास्त बचत करून घर घेण्याचा फायदा होऊ शकतो, पण दुसरीकडे या काळात प्रॉपर्टीच्या किंमती वाढण्याची शक्यताही असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.