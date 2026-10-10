Home Loan EMI: होम लोन घेणाऱ्यांना झटका! 4 बँकांनी वाढवले व्याजदर; EMI किती वाढणार?

New Home Loan Rates : तुम्ही होम लोन घेतलं आहे किंवा नवीन कर्ज घेण्याचा विचार करत आहात? तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांची वाढ करून तो 5.50% केला होता. आता या निर्णयाचा परिणाम बँकांच्या कर्जदरांवर दिसू लागला आहे. अनेक बँकांनी रेपो रेटशी जोडलेले कर्जाचे व्याजदर वाढवले आहेत.या बदलामुळे संबंधित बँकांकडून रेपो रेटशी जोडलेल्या व्याजदरावर नवीन होमलोन, कार लोन किंवा पर्सनल लोन घेणाऱ्या ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा जास्त व्याजदर लागू होऊ शकतो..पंजाब नॅशनल बँकेचे कर्जदर पंजाब नॅशनल बँकेने आपल्या रेपो रेटशी संबंधित कर्जदरात वाढ केली आहे. बँकेचा रेपो रेट लिंक्ड रेट (RRLR) आधी 8.10% होता. त्यात 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो 8.35% करण्यात आला आहे. हे नवीन दर 8 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू झाले आहेत. .Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोन्याच्या भावात मोठी उलथापालथ! 2 दिवसांत काय घडलं? पाहा ताजा भाव.बँक ऑफ इंडियाचे कर्जदर बँक ऑफ इंडियानेही रेपो रेट वाढीनंतर आपल्या रेपो बेस्ड लेंडिंग रेटमध्ये (RBLR) बदल केला आहे. आधी हा दर 8.10% होता. आता तो वाढवून 8.35% करण्यात आला असून, नवीन दर 7 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू झाले आहेत. .बँक ऑफ बडोदाचे कर्जदर बँक ऑफ बडोदानेही आपल्या रिटेल कर्जासाठीच्या बेंचमार्क दरात बदल केला आहे. 8 ऑक्टोबर 2026 पासून बँकेचा बेंचमार्क रिटेल लोन लेंडिंग रेट (BRLLR) 8.15% झाला आहे. बँकेच्या दररचनेनुसार, यात RBI चा 5.50% रेपो रेट आणि 2.65% मार्कअप किंवा बेस स्प्रेड समाविष्ट आहे. .इंडियन बँकेचे कर्जदरइंडियन बँकेने आपल्या रेपो बेस्ड लेंडिंग रेटमध्ये (RBLR) 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. त्यामुळे बँकेतही व्याजदर आता 7.95% वरून 8.20% झाला आहे..गृहकर्जदारांवर काय परिणाम होणार? रेपो रेटशी जोडलेल्या व्याजदरावर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांच्या कर्जाचा व्याजदर वाढू शकतो. त्यामुळे कर्जाच्या अटींनुसार EMI वाढू शकते किंवा कर्ज फेडण्याचा कालावधी वाढू शकतो. मात्र, प्रत्येक ग्राहकाच्या EMI मध्ये किती बदल होईल, हे कर्जाची रक्कम, उर्वरित कालावधी, लागू व्याजदर आणि बँकेच्या नियमांवर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.