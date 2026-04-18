Home Loan: होम लोन घेताय? थांबा! EMI शिवाय बँक लपवते ‘हे’ 5 Hidden Charges; बसू शकतो लाखोंचा फटका

Home Loan Hidden Charges: प्रत्येक व्यक्तीचे स्वतःचे घर असावे असे स्वप्न असते. मध्यमवर्गीयांसाठी हे स्वप्न साकार करणे थोडे कठीण असते. म्हणूनच गृहकर्ज अस्तित्वात आले. गृहकर्ज मध्यमवर्गीयांना हे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत करते, पण तुम्हाला माहित आहे का की बँका गृहकर्जाच्या हप्त्यांव्यतिरिक्त इतरही अनेक प्रकारचे शुल्क आकारतात.बहुतेक लोक कर्ज घेताना फक्त व्याजदर आणि मासिक हप्त्याकडे लक्ष देतात. पण प्रत्यक्षात, कर्ज प्रक्रियेदरम्यान अनेक 'Hidden Charges' लागू होतात. त्यामुळे घर खरेदी करण्यापूर्वी या सर्व शुल्कांची माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..1. प्रक्रिया शुल्कतुम्ही कर्जासाठी अर्ज करताच, बँक तुमच्या फाईलचे चेक करण्यास सुरुवात करते. यासाठी प्रक्रिया शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क साधारणपणे तुमच्या कर्जाच्या रकमेच्या 0.5% ते 1% पर्यंत असते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही 50 लाखांचे कर्ज घेतले, तर तुम्हाला फक्त फाईल प्रक्रियेसाठी 25,000 ते 50,000 भरावे लागू शकतात.काही बँका अर्ज शुल्क किंवा लॉगिन फीही आकारतात.जर तुमचे कर्ज कोणत्याही कारणास्तव नाकारले गेले, तर तुम्हाला हे शुल्काचे पैसे परत मिळत नाही..2. पडताळणी शुल्क तुम्हाला कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी, बँक तुम्ही खरेदी करत असलेले घर कायदेशीररित्या वैध असल्याची खात्री करते. यासाठी बँक मालमत्तेची कायदेशीर पडताळणी करण्यासाठी वकील आणि तज्ञांची मदत घेते. मालमत्तेवर कोणताही वाद नाही याची खात्री केली जाते. यासाठी 5,000 ते 10,000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकते. काही बँका हे शुल्क प्रक्रिया शुल्कात समाविष्ट करतात..3. मुद्रांक शुल्कगृहकर्ज हे सुरक्षित कर्ज असल्याने मालमत्ता बँकेकडे गहाण ठेवली जाते. यासाठी गहाणखत तयार करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. हे राज्य सरकार ठरवते आणि ते साधारणतः कर्जाच्या रकमेच्या 0.1% ते 0.5% दरम्यान असते..4. EMIजर तुम्ही बांधकाम सुरू असलेले घर विकत घेत असाल, तर बँक बिल्डरला हप्त्यांमध्ये पैसे देते. जोपर्यंत तुम्हाला घराचा ताबा मिळत नाही आणि तुमचा पूर्ण EMI सुरू होत नाही, तोपर्यंत बँक तुमच्याकडून फक्त त्या रकमेवर व्याज आकारते. याला प्री-ईएमआय (Pre-EMI) म्हणतात..5. एकरकमी पैशावर दंड जर तुम्हाला कुठूनतरी एकरकमी रक्कम मिळाली आणि तुम्हाला तुमचे कर्ज मुदतपूर्व बंद करायचे असेल, तर बँक यासाठी देखील तुमच्याकडून शुल्क आकारते. RBIच्या नियमांनुसार, जर तुमचे कर्ज फ्लोटिंग रेटवर (बदलत्या दरावर) असेल, तर तुमच्यावर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. पण, जर तुमचे कर्ज फिक्स्ड रेटवर (निश्चित दरावर) असेल, तर बँक 2% ते 3% इतका मोठा दंड आकारू शकते. त्यामुळे कर्ज करारावर सही करण्यापूर्वीही गोष्ट नक्की वाचून घ्या..6. गृहकर्ज विमाबँका अनेकदा तुम्ही गृहकर्ज विमा काढावा असा आग्रह धरतात. यामागील तर्क असा आहे की, जर कर्जदारासोबत काही अनुचित घटना घडली, तर कुटुंबाला आपले घर गमवावे लागणार नाही. जरी हा एक चांगला सुरक्षा उपाय असला तरी, बँका अनेकदा तुमच्या कर्जाच्या रकमेत प्रीमियम जोडतात, ज्यामुळे तुमचा EMI वाढतो.