Home Loan: 10 लाखांच्या कर्जावर चक्क 10 लाखांचे व्याज! EMI कमी न करता अशी फेडा लोन; होईल लाखोंची बचत

Home Loan repayment tips: आपण स्वतः च घर घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी होम लोन म्हणजेच गृह कर्ज घेतो. होम लोन घेताना त्याचा EMI बघून वाटते की कर्ज आरामात फेडता येईल एवढा काही ताण येणार नाही. मात्र लोनचा खरं खर्च लोनची रक्कम नाही तर व्याजात लपलेला असतो. समजा तुम्ही 8% व्याजदर 20 वर्षांसाठी 1 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. गणित बघितले तर 20 वर्षात तुम्हाला एकूण 2.01 कोटी रुपये भरावे लागतात. म्हणजेच 1 कोटीच्या मुळ रकमेवर फक्त व्याजच 1.01 कोटी रुपयांचे भराव लागत. त्यामुळे होम लोन बघताना फक्त EMI नाही तर एकूण रीपेमेंट आणि व्याज किती आहे हे बघण गरजेचं आहे. .सोप्या शब्दांत हे गणित समजून घेण्यासाठी एक छोट उदाहरण पाहुयात. जर एखाद्या व्यक्तीने 8% व्याजदराने 1 लाख रुपयांचं लोन 20 वर्षांसाठी घेतलं तर त्याची EMI साधारणतः 836 रुपये असेल. याचा अर्थ 240 महिन्यात तो तब्बल 2,01 लाख रुपये भरेल. म्हणजेच 1 लाखाच्या लोनवर 1.01 लाखांच व्याज द्याव लागेल.याचप्रमाणे तुम्ही 10 लाखांच लोन घेतलं असेल तर त्यावरही 10.01 लाख रुपायांच लोन तुम्हाला भराव लागतं, हेच कारण आहे की होम लोनचा चा कालावधी जेवढा जास्त असतो एकूण व्याज तितकेच जास्त भरावे लागते..Gold-Silver Price: कृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठा उलटफेर! उच्चांकापेक्षा तब्बल 24 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव.EMI वाढवण्यापेक्षा मूळ रक्कम कमी कराहोम लोनवरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी कर्जाची मूळ रक्कम म्हणजेच प्रिन्सिपल अमाउंट शक्य तितक्या लवकर कमी करणे हा लोन कमी करण्याचा सर्वात प्रभावी उपाय ठरू शकतो. तज्ञांच्या मते, कर्जाची जी रक्कम तुम्ही मुदतीपूर्वी भरता, त्या रकमेवर पुढील काळातील व्याज भरावे लागत नाही. मात्र यासाठी तुमची संपूर्ण बचत कर्ज फेडण्यासाठी वापरण्याची गरज नाही. सर्वप्रथम 3 ते 6 महिन्यांच्या खर्चाएवढा आपत्कालीन निधी बाजूला ठेवा. त्यानंतर दरवर्षी किमान एका अतिरिक्त EMI एवढी रक्कम कर्जाच्या मूळ रकमेत जमा करण्याची सवय लावता येईल. एकरकमी रक्कम भरणे शक्य नसेल, तर ती 12 महिन्यांत विभागून दर महिन्याला EMI थोडी अतिरिक्त रक्कम भरता येते..बोनस मिळाल्यावर EMI नाहीतर कर्जाची मुदत कमी करातुम्हाला जर तुमच्या कंपनीतून बोनस, टॅक्स रिफंड किंवा इतर कोणतीही मोठी रक्कम मिळाल्यास त्यातील काही हिस्सा होम लोनच्या पार्ट प्रीपेमेंटसाठी वापरता येऊ शकतो. मात्र प्रीपेमेंटनंतर बँकेकडून दोन पर्याय दिले जात असतील, तर EMI कमी करण्याऐवजी नेहमी कर्जाची मुदत कमी करणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे कर्ज लवकर फेडले जाते आणि भविष्यातील व्याजाचा मोठा खर्च वाचवता येतो..बॅलन्स ट्रान्सफर करण्यापूर्वी संपूर्ण गणित तपासादुसऱ्या बँकेकडून कमी व्याजदरात होम लोन मिळत असेल, तर होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफर हा देखील एक पर्याय आहे. मात्र केवळ कमी व्याजदर पाहून निर्णय घेऊ नका. प्रोसेसिंग फी, इतर शुल्क आणि ट्रान्सफरशी संबंधित खर्च वजा केल्यानंतर प्रत्यक्षात किती बचत होणार आहे, याचे संपूर्ण गणित आधी करा. तसेच होम लोन फेडण्यासाठी महागडे अनसिक्योर्ड लोन किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर करणे टाळावे. अशा कर्जांवरील व्याजदर जास्त असल्याने तुमचा एकूण आर्थिक भार उलट वाढू शकतो..Stock Market: Sensex 500 अंकांनी उसळला, परदेशी गुंतवणूकदारांनी ओतले 13,010 कोटी; Jioच्या $4 अब्ज IPOची महत्त्वाची अपडेट.थोडक्यात, दर महिन्याची EMI भरतोय एवढ्यावर समाधान मानू नका. खरी गोष्ट म्हणजे 20 वर्षांच्या कालावधीत बँकेला एकूण किती रक्कम द्यावी लागणार आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. वेळोवेळी कर्जाच्या मूळ रकमेत अतिरिक्त पैसे भरून आणि कर्जाची मुदत कमी करत राहिल्यास, मोठ्या होम लोनवरील व्याजाचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.