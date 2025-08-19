Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान कार्ड असूनही रुग्णालयाने मोफत उपचार नाकारला? कुठे तक्रार करावी?

आयुष्मान भारत योजनेतून 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा दिली जाते. देशातील 31 हजारांहून अधिक रुग्णालये या योजनेच्या पॅनेलमध्ये असून, तरीही काही वेळा रुग्णालये उपचार करण्यास नकार देतात. अशा वेळी लाभार्थी टोल फ्री नंबर 14555 किंवा ऑनलाईन पोर्टलवर तक्रार करू शकतो..Ayushman Bharat Yojana: देशातील गरीब व गरजू लोकांसाठी केंद्र सरकारकडून आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना राबवली जात आहे. जुलै 2025 पर्यंत या योजनेअंतर्गत तब्बल 41 कोटी नागरिकांचे आयुष्मान कार्ड बनवण्यात आले आहेत. या कार्डच्या माध्यमातून एखाद्या लाभार्थ्याला वर्षभरात 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळू शकतो..सध्या देशभरातील 31,466 रुग्णालये या योजनेच्या पॅनेलमध्ये आहेत, यापैकी 14,194 खाजगी रुग्णालये आहेत. त्यामुळे कार्डधारकांना शासकीय तसेच खाजगी रुग्णालयातही मोफत उपचार घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र अनेकदा पॅनेलमध्ये असलेली रुग्णालयेही उपचार करण्यास नकार देतात..अशा वेळी काय कराल?जर रुग्णालयाने उपचार नाकारला, तर कार्डधारक त्वरित तक्रार करु शकतो. नियमांनुसार पॅनेलमधील रुग्णालयाने संबंधित आजारासाठी उपचार उपलब्ध असल्यास नकार देता कामा नये. अन्यथा सरकार अशा रुग्णालयाविरोधात कारवाई करून त्यांचे नाव पॅनेलमधून वगळू शकते..IPO Update: गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी! आज 5 मोठे आयपीओ उघडणार; जाणून घ्या प्राईज बँड .कुठे कराल तक्रार?टोल फ्री नंबर 14555हा आयुष्मान भारत योजनेचा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर आहे.या नंबरवर कोणत्याही राज्यातील नागरिक हिंदी, इंग्रजीसह प्रादेशिक भाषांमध्येही तक्रार करू शकतो. .Dmart Thefts: खरेदी कमी, चोरी जास्त, डीमार्टमध्ये सर्वात जास्त चोरी कोणत्या वस्तूंची होते?.ऑनलाईन पोर्टलवर तक्रारजर टोल फ्रीवर प्रतिसाद मिळाला नाही, तर तुम्ही थेट अधिकृत पोर्टलवर तक्रार नोंदवू शकता.लिंक: https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htmयेथे ‘Register Your Grievance’ या पर्यायावर क्लिक करून आवश्यक माहिती भरल्यानंतर तक्रार सबमिट करता येते.एकंदरीत, सरकारकडून मोफत उपचाराचा हक्क दिला गेला असला तरी रुग्णालये नकार देत असतील, तर त्याविरोधात अधिकृत तक्रारीचा पर्याय उपलब्ध आहे..FAQs प्रश्न 1: आयुष्मान भारत योजनेत किती लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळतो?मराठी: या योजनेत वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतो.English: Under this scheme, beneficiaries get free treatment worth up to ₹5 lakh per year.प्रश्न 2: किती रुग्णालये या योजनेत समाविष्ट आहेत?मराठी: सध्या देशभरातील 31,466 रुग्णालये (त्यापैकी 14,194 खाजगी) पॅनेलमध्ये आहेत.English: Currently, 31,466 hospitals (including 14,194 private hospitals) are empaneled under the scheme.प्रश्न 3: जर रुग्णालयाने उपचार नाकारला तर काय करावे?मराठी: लाभार्थी टोल फ्री नंबर 14555 वर किंवा ऑनलाईन पोर्टलवर तक्रार करू शकतो.English: The beneficiary can lodge a complaint via the toll-free number 14555 or through the official portal.प्रश्न 4: तक्रार नोंदवण्यासाठी अधिकृत पोर्टल कोणते आहे?मराठी: https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htmEnglish: The official grievance portal is https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.