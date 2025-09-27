Insurance Companies: तुमच्या पैशातून विमा कंपन्या होत आहेत मालामाल; कंपन्यांची कमाई कशी होते? जाणून घ्या

Insurance Companies: विमा हा आजच्या काळात प्रत्येकाच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. आरोग्य, वाहन, पीक, जवळपास प्रत्येक गोष्टीसाठी विमा पॉलिसी घेतली जाते, जेणेकरून भविष्यात अचानक उद्भवणारा आर्थिक भार कमी करता येईल. लोक विचारपूर्वक विमा घेतात, दरमहा किंवा दरवर्षी प्रीमियम भरतात आणि गरज पडल्यास क्लेम दाखल करतात. पण एक प्रश्न नेहमीच पडतो. तो म्हणजे आपण भरलेले पैसे विमा कंपन्या कशा वापरतात आणि त्यांची कमाई नेमकी कशी होते?.प्रीमियममधून सुरू होते कमाईआपण जी प्रीमियम रक्कम विमा कंपनीला भरतो, ती रक्कम तिथेच न पडता कंपनी विविध ठिकाणी गुंतवते. सरकारी बाँड, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार यांसारख्या गुंतवणूक साधनांमध्ये हे पैसे गुंतवले जातात आणि त्यातून मोठा परतावा मिळतो. याच नफ्याच्या जोरावर कंपन्यांना क्लेम भरताना आर्थिक ताण येत नाही..मार्केटिंग आणि वितरणविमा कंपन्यांचा मोठा फोकस मार्केटिंग आणि डिस्ट्रीब्युशनवर असतो. एजंट आणि ब्रोकर्स नियुक्त करून तसेच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे त्या पॉलिसींची विक्री करतात. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचून ग्राहकवर्ग वाढवणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट असते..Tata Capital: वर्षातील सर्वात मोठा IPO येणार; दिवाळीपूर्वी टाटा कॅपिटलचे शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी.क्लेम सेटलमेंट आणि पुनर्विमाIRDAI (भारतीय विमा नियामक प्राधिकरण) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया पार पडते. मोठ्या जोखमींच्या बाबतीत कंपन्या स्वतःचाही धोका कमी करण्यासाठी "री-इन्शुरन्स" म्हणजेच पुनर्विमा घेतात. म्हणजेच, त्यांनी घेतलेल्या जोखमींचा काही भाग इतर विमा कंपन्यांकडे हस्तांतरित केला जातो..विमा कंपन्यांची कमाई कशी वाढते?भारतात विमा घेणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे, तरीही अजूनही मोठा लोकसंख्येचा भाग विम्याच्या कक्षेबाहेर आहे. कंपन्यांची कमाई प्रामुख्याने या काही मार्गांनी होते –ग्राहकांकडून घेतलेला प्रीमियम विविध ठिकाणी गुंतवून परतावा मिळवला जातो.पॉलिसी मॅनेजमेंट फी, पॉलिसी सरेंडर फी यांसारख्या शुल्कातूनही चांगले उत्पन्न मिळते.क्लेम दाखल करणाऱ्यांची संख्या कमी राहिल्यास कंपनीचा नफा आणखी वाढतो..Gold Price Predict: दिवाळीपर्यंत सोनं किती स्वस्त होईल? चांदीचे भाव कमी होणार का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत.थोडक्यात सांगायचं तर, आपण भरलेला प्रीमियम केवळ जोखीम कव्हर करण्यासाठीच नसतो, तर ते पैसे विमा कंपन्या गुंतवणुकीसाठी वापरतात. त्यामुळे विमा क्षेत्रात पैसा केवळ संरक्षणासाठीच नाही, तर अब्जावधींची कमाई करण्याचं एक साधन बनलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.