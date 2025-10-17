Personal Finance

Dollar Vs Rupee: रुपयाच्या घसरणीची मुख्य कारणे कोणती? डॉलरला पर्याय आहे का?

Dollar Vs Rupee: एकेकाळी डॉलरच्या बरोबरीचा असलेला रुपया आज ८८ रुपयांवर पोहोचला आहे. यामागे व्यापारी तूट, तेलाच्या वाढत्या किंमती, परदेशी गुंतवणुकीतील चढउतार आणि डॉलरचे वर्चस्व ही मुख्य कारणं आहेत.
राहुल शेळके
Dollar Vs Rupee: एकेकाळी डॉलरच्या बरोबरीला असणारा भारतीय रुपया आज $१ = ८८.७८ रुपयापर्यंत कसा घसरला? त्यामागची कारणं काय आहेत? रुपया घसरला आणि वाढला तर त्याचा तुमच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो? याची पूर्ण माहिती आज आपण पाहणार आहोत.

