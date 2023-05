By

How To Become Rich: अनेक लोकांना आपण श्रीमंत (Rich) व्हावे, असे वाटते. करोडपती होण्याची स्वप्ने तर लोकं पाहत असतातच. पण सगळ्यांनाच यश (Success) मिळतंच असं नाही. काहीच लोकांना त्यांची स्वप्न पूर्ण करता येतात.

लोकांना सुंदर घरे, महागड्या गाड्या आणि आरामात सुट्ट्या घालविण्यासाठी पुरेसा पैसा हवा आहे. पण श्रीमंत होण्याचा खरा अर्थ काय आणि त्यासाठी काय आवश्यक आहे हे अनेकांना माहीत नाही. यासाठी काही टिप्स फॉलो करणे गरजेचे आहे. (How to Get Rich)

१) जर तुम्ही इक्विटी गुंतवणूकदार असाल तर मार्केटमध्ये वेळ घालवू नका:

मार्केट टाइमिंग म्हणजे शेअर बाजाराच्या भविष्यातील हालचालींचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करणे आणि त्या अंदाजांवर आधारित गुंतवणूकीचे निर्णय घेणे.

सिद्धार्थ मौर्य (फंड मॅनेजमेंट) यांनी सांगितले की, बाजारात जास्त वेळ देण्यासाठी प्रयत्न करणे इक्विटी गुंतवणूकदारांसाठी धोकादायक असू शकते. बाजारामध्ये वेळ घालवण्याऐवजी, गुंतवणूकदारांनी दीर्घकालीन गुंतवणूक धोरण तयार करावे.

२) वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ तयार करा:

इक्विटी, रिअल इस्टेट, सोने आणि चांदीसह वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ तयार करण्याचा विचार करा. गुंतवणूकदारांनी कायम जागरूकता दाखवून गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांचे आर्थिक निकाल तसेच शेअर बाजारातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

३) आर्थिक आपत्कालीन लिक्विड फंड:

आपत्कालीन निधीचा उद्देश एखाद्या संकटाच्या वेळी तुम्हाला त्या पैशांचा उपयोग होईल. तुमच्या गुंतवणुकीत व्यत्यय न आणता कोणत्याही आर्थिक आणीबाणीत हा फंड मदत करतो.

प्रत्येक कुटुंबाकडे आपत्कालीन निधी असणे आवश्यक आहे. विमा असूनही आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत असा फंड अत्यंत उपयुक्त ठरतो.

४) पोर्टफोलिओ व्यतिरीक्त गुंतवणूक पर्याय:

आपण करत असलेली सर्व गुंतवणूक केवळ परताव्यावर लक्ष केंद्रित करू नये. इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट वाढ आणि परतावा हे असले तरी, स्थिर-उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), बँक मुदत ठेवी (FDs), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत मासिक उत्पन्न खाते (POMIS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (NSC), सुकन्या समृद्धी यासारख्या निश्चित-उत्पन्न गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करा.

५) तुमच्या EPF मध्ये जमेल तेवढी गुंतवणूक करा:

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) हा निवृत्ती बचत कार्यक्रम आहे जो भारत सरकारद्वारे राबवला जातो. काम करणार्‍या व्यक्तींसाठी ही एक उत्तम गुंतवणूक संधी आहे कारण ती खात्रीशीर परतावा देते.

EPF योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) द्वारे व्यवस्थापित केली जाते. EPF सेवानिवृत्तीसाठी बचत करण्याचा एक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह मार्ग आहे. त्यामुळे तुमचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी तुमच्या ईपीएफमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करा.

६) कुटुंबासाठी योजना - जीवन आणि मुदत विमा:

आपण ज्या अनिश्चित काळात राहतो ते पाहता, जीवन विमा आणि टर्म लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी सर्वांसाठी आवश्यक आहे. तुम्ही जवळपास नसताना तुमच्या कुटुंबाचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करू शकता.

“तुमच्या अनुपस्थितीत तुमच्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा जीवन आणि मुदतीचा विमा असणे आवश्यक आहे. तुमच्या कुटुंबाच्या गरजांसाठी योग्य असलेली सर्वोत्तम पॉलिसी निवडण्यासाठी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करा,” असे मौर्या यांनी सांगितले.

७) तुमचा स्वतःचा आर्थिक खर्च लिहा:

तुमचे आर्थिक यश तुमच्या वैयक्तिक यशासारखेच असले पाहिजे, ज्यासाठी तुम्ही तुमच्या जीवनातील यशाप्रमाणेच तुम्ही तुमच्या आर्थिक यशाकडे पाहणे आवश्यक आहे.

आतापर्यंत जे आर्थिक धडे शिकलात ते तुमच्या लेखनात तपशीलवार लिहा. यामुळे तुम्ही कोठे चुका केल्या आहेत हे पाहणे तुमच्यासाठी सोपे होईल.

८) तुमच आर्थिक ओळख तयार करा:

तुम्ही तुमची आर्थिक ओळख विकसित करण्यावर तितकेच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. गुंतवणुकीची क्षमता नसल्यामुळे, गुंतवणूक कशी करावी, तुमचे पैसे कोठे ठेवावे आणि किती गुंतवणूक करावी याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी तुम्ही एखाद्या व्यावसायिकाला भेटू शकता किंवा आर्थिक सल्लागाराकडून सल्ला घ्या.

९) स्वतःला 'आर्थिक' स्वतंत्र होण्यासाठी प्रवृत्त करा:

जर तुम्हाला आर्थिक स्वावलंबी व्हायचे असेल तर सातत्याने अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी तुम्ही स्वतःला चालना देणे गरजेचे आहे. तुम्ही वाया घालवलेल्या प्रत्येक पैशासाठी स्वतःला जबाबदार धरा.

१०) आर्थिक नुकसानीची भीती बाळगू नका:

तुमच्या नुकसानीतूनही तुम्हाला वित्तविषयक काही गोष्टी शिकायला मिळतील ज्याबद्दल तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल. तुम्ही आर्थिक तणावातून कधी मुक्त व्हाल हे ठरवण्यासाठी तुमची नेट वर्थ वारंवार तपासा. आर्थिक सुदृढतेसाठी प्रचंड संपत्ती जमा करण्याची गरज नाही.

या टिप्स तुम्हाला भविष्यासाठी नियोजन करण्यात आणि अधिक आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी नक्कीच मदत करतील.