Net Worth: तुमची खरी संपत्ती किती आहे? एका मिनिटात जाणून घ्या तुमची नेटवर्थ

How to Calculate Your Net Worth: आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगात फक्त पगार किती मिळतो किंवा बँक खात्यात किती पैसे आहेत, यावर तुमची आर्थिक स्थिती मोजली जात नाही. खरी आर्थिक स्थिती समजून घ्यायची असेल, तर "नेटवर्थ" म्हणजेच एकूण संपत्ती याचं मोजमाप करणं आवश्यक आहे. नेटवर्थ म्हणजे अशी रक्कम जी तुमची सर्व मालमत्ता आणि सर्व कर्जे फेडून उरते, तीच तुमची खरी संपत्ती..भारतामध्ये आर्थिक साक्षरता झपाट्याने वाढत आहे. म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक ₹50 लाख कोटींच्या पातळीवर पोहोचली आहे, आणि 10 कोटींहून अधिक लोक आता मार्केटमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. अशा वेळी स्वतःची खरी संपत्ती मोजणं अधिक महत्त्वाचं आहे..नेटवर्थ कशी मोजली जाते?नेटवर्थ काढणं अगदी सोपं आहे. यासाठी फक्त तुमच्या सर्व मालमत्तांचा आणि सर्व कर्जाचा हिशोब एकत्र करायचा.उदाहरणार्थ —तुमच्या मालमत्ता:बँक खात्यातील रक्कम ₹1 लाखफिक्स्ड डिपॉझिट ₹1 लाखशेअर मार्केट गुंतवणूक ₹1 लाखघराची किंमत ₹50 लाखगाडी ₹10 लाखसोनं-चांदी ₹2 लाखएकूण मालमत्ता: ₹65 लाखआता तुमची देणी:होम लोन ₹20 लाखकार लोन ₹3 लाखक्रेडिट कार्ड बिल ₹30,000एकूण देणी: ₹23.3 लाखनेटवर्थ फॉर्म्युला:₹65 लाख - ₹23.3 लाख = ₹41.7 लाखम्हणजे तुमची नेटवर्थ ₹41.7 लाख आहे..नेटवर्थ जाणून घेणं का महत्त्वाचं आहे?1. आर्थिक प्रगतीचा मापदंड:जर तुमची नेटवर्थ दरवर्षी वाढत असेल, तर ते तुमच्या योग्य गुंतवणुकीचं आणि बचतीचे संकेत आहेत. हे तुमचं वैयक्तिक "बॅलन्स शीट" आहे.2. आपत्कालीन काळात सुरक्षा:स्थिर नेटवर्थ तुम्हाला आपत्कालीन प्रसंगी, जसे नोकरी जाणं किंवा मेडिकल इमर्जन्सी, यावेळी आधार देते.3. निवृत्ती नियोजनासाठी आवश्यक:तज्ञांच्या मते, जर तुम्ही 60 व्या वर्षीपर्यंत ₹1 ते ₹2 कोटींची नेटवर्थ जमवली, तर तुम्ही दरमहा ₹20,000 पर्यंत सुरक्षितपणे खर्च करू शकता, म्हणजेच स्वतःची "पेंशन"!4. लोन घेणं सोपं होतं:होम लोनसारख्या मोठ्या कर्जासाठी बँक तुमच्या उत्पन्नाबरोबरच नेटवर्थकडेही पाहते. चांगली नेटवर्थ असलेल्या व्यक्तीला लोन मंजूर होण्याची शक्यता अधिक असते..नेटवर्थ वाढवण्यासाठी काय कराल?नेटवर्थ फक्त एकदाच काढून चालत नाही. सहा महिन्यांनी एकदा ती पुन्हा मोजली पाहिजे. शेअर मार्केट, सोनं किंवा प्रॉपर्टीच्या किंमती बदलल्यामुळे तुमची नेटवर्थ वाढते किंवा घटते. त्यामुळे नियमितपणे ट्रॅक ठेवणं गरजेचं आहे. तुम्ही एका साध्या एक्सेल शीटमध्ये तुमच्या सर्व मालमत्ता आणि कर्जांची नोंद ठेवू शकता..