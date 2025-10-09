Personal Finance

Net Worth: तुमची खरी संपत्ती किती आहे? एका मिनिटात जाणून घ्या तुमची नेटवर्थ

How to Calculate Your Net Worth: नेटवर्थ म्हणजे तुमच्या एकूण मालमत्ता आणि कर्जातील फरक, म्हणजेच तुमची खरी संपत्ती. ही रक्कम तुम्हाला तुमच्या आर्थिक स्थितीचं चित्र दाखवते.
Calculate Your Net Worth

Calculate Your Net Worth

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

How to Calculate Your Net Worth: आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगात फक्त पगार किती मिळतो किंवा बँक खात्यात किती पैसे आहेत, यावर तुमची आर्थिक स्थिती मोजली जात नाही. खरी आर्थिक स्थिती समजून घ्यायची असेल, तर "नेटवर्थ" म्हणजेच एकूण संपत्ती याचं मोजमाप करणं आवश्यक आहे. नेटवर्थ म्हणजे अशी रक्कम जी तुमची सर्व मालमत्ता आणि सर्व कर्जे फेडून उरते, तीच तुमची खरी संपत्ती.

Loading content, please wait...
Business
Finance
property
annual income
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com