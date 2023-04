मुंबई : मुलांचे सुख कोणाला नको असते ? प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलांचे भविष्य चांगले व्हावे असे वाटते. मुलांच्या शिक्षणावर आणि लग्नात खूप खर्च होतो. अशा स्थितीत आर्थिक नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे असते. (how to make my children rich best investment tips for children )

जे नियोजन तुम्ही घर खरेदीसाठी करता किंवा निवृत्तीचे नियोजन करता, असेच काहीतरी मुलांच्या चांगल्या भविष्यासाठी आवश्यक असते. या लेखात आम्ही तुम्हाला अशा काही टिप्स देणार आहोत, ज्याचे पालन करून तुम्ही तुमच्या मुलांचे भविष्य सुधारू शकता.

आपण किती मोठ्या खर्चाची योजना आखत आहोत हे प्रथम शोधून काढावे लागेल. समजा तुमची मुलगी २०३० मध्ये पदवीधर होईल. यानंतर तुम्हाला तिला टॉप बिझनेस-स्कूलमध्ये शिकवायचे आहे. यासाठी तुम्हाला आर्थिक तयारी करायची आहे.

२०२१ मध्ये IIM अहमदाबादमध्ये २ वर्षांच्या एमबीए प्रोग्रामची फी २३ लाख रुपये आहे. गेल्या दोन दशकांत हे शुल्क दरवर्षी १२ टक्क्यांनी वाढले आहे. हिशोब केला असता, २०३० मध्ये हे शुल्क ६४ लाख रुपये असेल.

त्याचप्रमाणे, पालकांना प्रत्येक ध्येयासाठी सध्याच्या खर्चानुसार भविष्यातील खर्चाची गणना करावी लागेल. यावरून तुम्हाला तुमच्या मुलाच्या आर्थिक भविष्यासाठी केव्हा आणि किती पैसे लागतील याची कल्पना येईल.

गुंतवणुकीत महागाई लक्षात ठेवा

मुलांसाठी आर्थिक नियोजनाचे सर्वात सामान्य ध्येय म्हणजे उच्च शिक्षण. सर्वसामान्य ग्राहकांची महागाई ८ टक्क्यांच्या आसपास वाढत असताना शिक्षणाची महागाई १० टक्क्यांच्या आसपास वाढत आहे. आता तुम्हाला अशा गुंतवणुकीच्या पर्यायाची गरज आहे जो या महागाई दराच्या बरोबरीने किंवा त्याहून अधिक परतावा देऊ शकेल.

१०, १२ किंवा १५ वर्षांच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी पालक अधिक आक्रमकपणे गुंतवणूक करू शकतात. ते संपूर्ण गुंतवणूक इक्विटीमध्ये गुंतवू शकतात. अर्थात, येथे तुम्हाला प्रचंड चढ-उतारांसाठी तयार राहावे लागेल, परंतु येथे तुम्हाला चांगला परतावा मिळण्यासाठी भरपूर वाव आहे.

गुंतवणुकीची दोन भागात विभागणी करा

तुमच्या तात्काळ उद्दिष्टांसाठी बचत खाते, एफडी, लिक्विड आणि शॉर्ट टर्म डेट फंड वापरा. तर, दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी, इक्विटी म्युच्युअल फंड, सोने आणि सुकन्या समृद्धी योजनेसारखी निश्चित उत्पन्न साधने एकत्र वापरा. एसआयपीद्वारे तुम्ही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करू शकता.

अशा प्रकारे मोठा निधी उभारला जाऊ शकतो

कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी मिळून मुलांसाठी गुंतवणूक केली तर मोठा निधी निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेत अनेक ठिकाणी आई-वडील, आजी-आजोबा, काका-काकू सर्व कुटुंबातील सर्व मुलांच्या शिक्षण निधीमध्ये दरमहा काही रक्कम योगदान देतात. प्रत्येक व्यक्ती वेगळी रक्कम देऊ शकते. यामुळे खूप पैसे वाचतात. हा थोडासा पैसा मिळून खूप मोठा फंड बनतो.