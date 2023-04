Loan Repayment

मुंबई : योग्य निर्णय घेऊन आणि गुंतवणूक केल्यास कोणतीही व्यक्ती सहजपणे कर्जमुक्त होऊ शकते. आपण हुशारीने काम करणे आवश्यक आहे. जर तुम्हीही मालमत्तेवर कर्ज घेतले असेल, तर असे पाच मार्ग आहेत, ज्याद्वारे तुमचे कर्ज त्वरित फेडले जाईल. (how to make repayment of property loan in minimum time period )

प्रीपेमेंट मोड निवडा

हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि कर्जदाराने त्याचे उत्पन्न, निश्चित खर्च, आपत्कालीन खर्च, इतर कर्ज इत्यादींवर आधारित पर्याय शोधले पाहिजेत. असे केल्यास तुमचे कर्ज लवकरच फेडले जाईल.

एकरकमी पेमेंट, ईएमआय किंवा दोन्हीचे मिश्रण यासारखे विविध मार्गांनी मालमत्तेवर कर्जाचे पूर्वपेमेंट केले जाऊ शकते. कर्जदाराची आर्थिक स्थिती आणि उद्दिष्टे लक्षात घेऊन सर्वोत्तम प्रीपेमेंट पद्धत निवडली पाहिजे. पुरेशी रक्कम नसल्यास प्रीपेमेंट केल्याने नुकसान होऊ शकते, तर अगदी कमी प्रीपेमेंट केल्याने संपूर्ण कर्जावर कोणताही विशेष परिणाम होत नाही.

व्याजावर बचत करण्यासाठी कमी प्रीपे करा

कर्जदार मोठी रक्कम एकरकमी देण्याऐवजी आंशिक पूर्वपेमेंट करून थकीत कर्जाची रक्कम कमी करू शकतो. याचा अर्थ असा की एखादी व्यक्ती नियमित ईएमआय व्यतिरिक्त मालमत्तेवरील कर्जासाठी अतिरिक्त पैसे देऊ शकते. अशा प्रकारे व्याजाची रक्कम कमी होते आणि कर्जाची परतफेड लवकर होते.

जलद परताव्यासाठी EMI वाढवा

श्रीधरन म्हणाले की, मालमत्तेवरील कर्जाची परतफेड करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे उत्पन्न वाढीसह हळूहळू EMI रक्कम वाढवणे. अशा प्रकारे, संपूर्ण कर्जाचा कालावधी कमी होतो आणि व्याज भरण्यासाठी पैसे वाचवले जातात.

अनावश्यक खर्च टाळा

जीवनशैली सुधारणे आणि अनावश्‍यक खर्चात कपात करणे, अगदी लहान प्रमाणात, कर्जदाराची आर्थिक स्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खूप पुढे जाऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जास्त खर्च करणे आणि अनावश्यक खर्च कमी करणे कर्जदारांना उच्च ईएमआय देऊन त्यांचे गृहकर्ज जलद फेडण्यास मदत करू शकते. याशिवाय, कर्जदाराने नवीन कर्ज घेणे टाळावे.

कर्जाची पूर्वफेड करण्यासाठी गुंतवणूक करा

म्युच्युअल फंड, स्टॉक किंवा इतर गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करणे चांगली कल्पना असू शकते ज्यात कर्जाच्या व्याजदरापेक्षा जास्त परतावा देण्याची क्षमता आहे. ती व्यक्ती हा लाभ वापरून पेमेंट करू शकते.