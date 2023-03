मुंबई : चालू आर्थिक वर्ष संपायला एक आठवडाही शिल्लक नाही. त्यामुळे, तुमचे कर लाभ मिळवण्यासाठी तुम्ही सर्व उपाययोजना केल्या आहेत की नाही याचे मूल्यांकन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. (how to save tax do these things before 31st march to save tax )

टाईम्स ऑफ इंडिया मधील एका अहवालानुसार, कलम 80C अंतर्गत कपातीचा वापर करण्याव्यतिरिक्त, इतर मार्ग आहेत जे तुम्हाला तुमचा कर ओझे कमी करण्यास मदत करू शकतात. पुढील काही दिवसांत काही स्मार्ट कर पावले उचला :

१. NPS खाते उघडा

बहुतेक करदात्यांनी कलम 80C अंतर्गत १.५ लाख रुपयांची कर बचत मर्यादा आधीच ओलांडली असेल. परंतु तुम्ही कलम 80CCD(1b) अंतर्गत नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) योगदानासाठी अतिरिक्त ५०००० रुपयांच्या कपातीचा लाभ घेतला आहे का ?

या वर्षी अधिक कर वाचवण्यासाठी आजच NPS खाते उघडा. जर तुम्ही ३०% ब्रॅकेटमध्ये येत असाल तर तुम्ही या अंतर्गत कर म्हणून १५,६०० रुपयांपर्यंत बचत करू शकता.

जर तुमचा पॅन तुमच्या आधारशी लिंक असेल, तर NPS खाते ऑनलाइन उघडण्यासाठी १०-१५ मिनिटे लागतात. NPS वेबसाइट enps.nsdl.com वर लॉग इन करा आणि खाते उघडण्यासाठी सूचनांचे अनुसरण करा.

२. भांडवली नफा आणि तोट्याचा फायदा घ्या

गेल्या दोन वर्षांत शेअर बाजारात बरीच अस्थिरता पाहायला मिळाली. तुमचा नफा असो की तोटा, तुम्ही ३१ मार्चपूर्वी खाती शिल्लक ठेवण्याचा विचार करू शकता. एक लाख रुपयांपर्यंतचा दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त असतो.

म्हणजेच, ही मर्यादा लक्षात घेऊन, काही फायदेशीर स्टॉक आणि म्युच्युअल फंड विकणे विवेकपूर्ण आहे. तुम्ही ते दुसऱ्याच दिवशी परत विकत घेऊ शकता. तुमचे येथे नुकसान झाले असल्यास, ते इतर गुंतवणुकीतून मिळालेल्या नफ्यांमध्ये समायोजित केले जाऊ शकते.

हे लक्षात ठेवा की दीर्घकालीन भांडवली तोटा केवळ दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर सेट ऑफ केला जाऊ शकतो. तथापि, शॉर्ट टर्म कॅपिटल लॉस शॉर्ट टर्म किंवा लॉन्ग टर्म कॅपिटल नफ्यावर सेट ऑफ केला जाऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर अ-समायोजित तोटा आठ आर्थिक वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्ड करता येतो.

३. कर लाभांसाठी जीवन विमा खरेदी करा

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयुर्विमा पॉलिसींच्या परिपक्वतेच्या रकमेवर कर लावण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यासाठी एकूण वार्षिक प्रीमियम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावा, अशी अट आहे.

हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, १ एप्रिल रोजी आणि त्यानंतर खरेदी केलेल्या पॉलिसी करपात्र होतील. म्हणजेच ३१ मार्चपूर्वी पॉलिसी खरेदी करणे शहाणपणाचे आहे.

४. दुहेरी इंडेक्सेशन लाभासाठी डेट फंडात गुंतवणूक करा

डेट फंडातील गुंतवणूक किमान तीन वर्षे ठेवल्यास इंडेक्सेशन फायदे मिळू शकतात. तथापि, होल्डिंग कालावधी चौथ्या आर्थिक वर्षापर्यंत वाढल्यास, तुम्हाला आणखी एक वर्ष अतिरिक्त फायदे मिळतील. या कारणास्तव, तुमचे डेट फंड आता विकू नका. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यासाठी १ एप्रिलपर्यंत प्रतीक्षा करा.