Mutual Fund SIP: हायब्रिड फंडमध्ये SIP करण्याचे प्रमाण वाढले; काय आहे कारण?

ऑगस्ट 2025 मध्ये हायब्रिड फंड्सचे अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट तब्बल ₹ 8.9 लाख कोटींवर पोहोचले. आर्बिट्राज आणि मल्टी-अॅसेट फंड्समध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक झाली, तर बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज व इक्विटी सेव्हिंग्जची गती थोडी मंदावली. हायब्रिड फंड्स गुंतवणूकदारांसाठी जोखीम आणि परताव्याचा संतुलित पर्याय ठरत आहेत..Hybrid Funds Investments: म्युच्युअल फंडच्या जगात SIP करणारे बहुतांश गुंतवणूकदार इक्विटी फंड्स आणि डेट फंड्समध्येच गुंतवणूक करतात. इक्विटी फंड्स थेट शेअर बाजाराशी जोडलेले असतात. त्यामुळे चांगल्या परताव्याची शक्यता असते; पण रिस्क देखील तितकीच मोठी असते. दुसरीकडे, डेट फंड्स म्हणजे सरकारी रोखे आणि बाँड्समध्ये गुंतवणूक. यात रिस्क कमी असली तरी परतावा मर्यादित राहतो..अशा वेळी, "थोडी रिस्क आणि थोडी स्थिरता" असा संतुलित पर्याय हवा असेल, तर हायब्रिड फंड्स हा योग्य पर्याय आहे. यात काही हिस्सा इक्विटीमध्ये आणि काही हिस्सा डेटमध्ये गुंतवला जातो. त्यामुळे इक्विटीमधून वाढ आणि डेटमधून सुरक्षितता, असा दुहेरी फायदा या फंडांमधून मिळतो..ऑगस्ट 2025 मध्ये हायब्रिड फंड्सचे अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट (AUM) तब्बल ₹ 8.9लाख कोटींवर पोहोचले. या महिन्यात आर्बिट्राज आणि मल्टी-अॅसेट फंड्समध्ये सर्वाधिक इनफ्लो दिसून आला. तर बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज आणि इक्विटी सेव्हिंग्जची गती थोडी मंदावली.आर्बिट्राज फंड्समध्ये ₹ 6,666 कोटींची गुंतवणूक झाली.मल्टी-अॅसेट फंड्समध्ये ₹ 3,528 कोटींचा ओघ दिसला.बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड्स आणि हायब्रिड स्कीम्समध्ये अनुक्रमे ₹ 2,316 कोटी आणि ₹ 1,870 कोटींची गुंतवणूक झाली.कन्झर्व्हेटिव्ह हायब्रिड फंड्समध्येही ₹ 44 कोटींचा छोटासा पण सकारात्मक प्रवाह होता..हायब्रिड फंड्स इतरांपेक्षा वेगळे कसे?इक्विटी फंड्समध्ये बाजार घसरला की फंडाची किंमत पटकन कमी होते. पण हायब्रिड फंड्समध्ये डेटचा आधार असल्यामुळे तोटा काही प्रमाणात कमी होतो.डेट फंड्सच्या तुलनेत हायब्रिडमध्ये इक्विटीचा मसाला असल्यामुळे जास्त परताव्याची संधी मिळते. म्हणजेच कमी जोखमीसोबत तुलनेने जास्त फायदा..Mutual Fund Investment: SIPचा 12+12+20 फॉर्म्युला काय आहे? किती फंड तयार होईल?.हायब्रिड फंड्सचे प्रकारहायब्रिड फंड – यात इक्विटीचे प्रमाण जास्त आणि डेट कमी.कन्झर्व्हेटिव्ह हायब्रिड फंड – यात डेटचा हिस्सा मोठा आणि इक्विटी कमी.बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड – बाजाराच्या स्थितीनुसार इक्विटी व डेट यांचे प्रमाण बदलत राहते.मल्टी-अॅसेट फंड – यात इक्विटी व डेटसोबतच सोनं किंवा इतर अॅसेट क्लासमध्ये गुंतवणूक केली जाते..फायदे आणि मर्यादाहायब्रिड फंड्सचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे जोखीम व परतावा यामध्ये योग्य संतुलन. नवीन गुंतवणूकदारांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. दीर्घकाळात चांगले रिटर्न मिळू शकतात.पण हे फंड पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. इक्विटीमुळे जोखीम कायम असते. शिवाय, टॅक्सेशनचे नियम इक्विटी व डेटच्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. .Mutual Fund: पुढील 10 वर्षांत स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप की लार्ज-कॅप, कोणता फंड सर्वाधिक परतावा देऊ शकतो?.कोणासाठी योग्य?नवीन गुंतवणूकदार – ज्यांना थोडी रिस्क घ्यायची आहे पण स्थिरताही हवी आहे.FD पेक्षा चांगला परतावा हवा असलेले – बँकेच्या ठेवींहून जास्त रिटर्न शोधणाऱ्यांसाठी.दीर्घकालीन दृष्टीकोन असलेले गुंतवणूकदार – पण जास्त जोखीम घ्यायला तयार असले तर इक्विटी फंड्स योग्य ठरतात..हायब्रिड फंड्स म्हणजे गुंतवणुकीतील मध्यम मार्ग. इक्विटीसारखी धडधडीत रिस्क नाही आणि डेटसारखा मर्यादित परतावा नाही. वाढ व सुरक्षितता, दोन्हींचा मेळ घालणारे हे फंड्स गुंतवणूकदारांसाठी संतुलित पर्याय म्हणून अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहेत..FAQsQ1. हायब्रिड फंड्स म्हणजे काय?मराठीत: हायब्रिड फंड्स हे असे म्युच्युअल फंड्स आहेत ज्यात काही हिस्सा इक्विटीमध्ये आणि काही हिस्सा डेटमध्ये गुंतवला जातो.In English: Hybrid funds are mutual funds that invest a portion in equities and another portion in debt instruments.Q2. हे इतर फंड्सपेक्षा वेगळे कसे आहेत?मराठीत: इक्विटी फंड्सपेक्षा हायब्रिड फंड्समध्ये धोका कमी आणि डेट फंड्सपेक्षा परताव्याची संधी जास्त असते.In English: Compared to equity funds, hybrid funds carry lower risk, and compared to debt funds, they offer better return potential.Q3. हायब्रिड फंड्सचे प्रकार कोणते?मराठीत: आक्रमक हायब्रिड, कन्झर्व्हेटिव्ह हायब्रिड, बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज आणि मल्टी-अॅसेट फंड्स हे त्यांचे प्रमुख प्रकार आहेत.In English: The main types include Aggressive Hybrid, Conservative Hybrid, Balanced Advantage, and Multi-Asset Funds.Q4. हायब्रिड फंड्समध्ये गुंतवणुकीचे फायदे काय?मराठीत: हे फंड्स जोखीम आणि परतावा यामध्ये संतुलन ठेवतात, नवशिक्या गुंतवणूकदारांसाठी फायद्याचा आणि दीर्घकाळात चांगले रिटर्न देऊ शकतात.In English: They balance risk and returns, are suitable for beginners, and can deliver good returns over the long term.Q5. कोणी गुंतवणूक करावी?मराठीत: ज्यांना फारसा धोका न घेता FD पेक्षा जास्त परतावा हवा आहे, त्यांच्यासाठी हायब्रिड फंड्स उत्तम पर्याय ठरतात.In English: Investors looking for better returns than FDs without taking high risk should consider hybrid funds.