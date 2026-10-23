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ICICI Bank New Rules: ग्राहकांना मोठा झटका! 1 डिसेंबरपासून पैसे काढणं महागणार; EMI फेल झाल्यास दंड

ICICI Bank Charges From December 1: ICICI बँकेच्या खात्यांसाठी 1 डिसेंबर 2026 पासून रोख व्यवहारांच्या शुल्कात बदल होणार असून, मोफत व्यवहारांची मर्यादा ओलांडल्यास अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात.
ICICI Bank New Rules: Cash Withdrawal Charges to Rise From December 1, EMI Bounce Penalty Revised

ICICI Bank New Rules: Cash Withdrawal Charges to Rise From December 1, EMI Bounce Penalty Revised

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

ICICI Bank cash withdrawal charges: तुमचं ICICI बँकेत सेव्हिंग अकाउंट असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. बँकेने 1 डिसेंबर 2026 पासून बचत खात्याशी संबंधित काही सर्व्हिस चार्जमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आहे. या बदलांमुळे ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास ग्राहकांना अधिक शुल्क द्यावं लागू शकतं. तसेच, खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे EMI, विम्याचा प्रीमियम किंवा इतर ऑटोमॅटिक पेमेंट फेल झाल्यास दंडही आकारला जाऊ शकतो. जाणून घेऊया, हे नवे नियम काय आहेत आणि त्याचा तुमच्या खिशावर कसा परिणाम होऊ शकतो.

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