ICICI Bank New Rules: ग्राहकांना मोठा झटका! 1 डिसेंबरपासून पैसे काढणं महागणार; EMI फेल झाल्यास दंड

ICICI Bank cash withdrawal charges: तुमचं ICICI बँकेत सेव्हिंग अकाउंट असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. बँकेने 1 डिसेंबर 2026 पासून बचत खात्याशी संबंधित काही सर्व्हिस चार्जमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आहे. या बदलांमुळे ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास ग्राहकांना अधिक शुल्क द्यावं लागू शकतं. तसेच, खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे EMI, विम्याचा प्रीमियम किंवा इतर ऑटोमॅटिक पेमेंट फेल झाल्यास दंडही आकारला जाऊ शकतो. जाणून घेऊया, हे नवे नियम काय आहेत आणि त्याचा तुमच्या खिशावर कसा परिणाम होऊ शकतो..किती शुल्क लागणार?ICICI बँकेच्या नव्या शुल्करचनेनुसार, लागू असलेल्या बचत खात्यांमध्ये शाखेतून किंवा कॅश मशीनद्वारे रोख रक्कम जमा करताना किंवा काढताना ठरवून दिलेली मोफत मर्यादा ओलांडल्यास अधिक शुल्क द्यावं लागू शकतं.सध्या प्रत्येक 1,000 रुपयांच्या व्यवहारामागे 3.50 रुपये शुल्क आकारलं जातं. 1 डिसेंबरपासून हे शुल्क वाढवून प्रत्येक 1,000 रुपयांमागे 4 रुपये करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. शाखेतून रोख रक्कम काढण्याच्या व्यवहारांनाही हा बदल लागू होईल..Gold Price Crash: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 3 दिवसांत 56,000 रुपयांनी स्वस्त! 24K, 22K आणि 18K सोनं कितीला? चांदीही नीचांकी पातळीवर.महिन्यातील तीन रोख व्यवहार मोफतबँकेच्या सुधारित शुल्करचनेनुसार, पात्र बचत खातेधारकांना दर महिन्याला - 3 रोख रक्कम जमा करण्याचे व्यवहार मोफत करता येतील.3 रोख रक्कम काढण्याचे व्यवहार मोफत करता येतील.ही मर्यादा जमा आणि पैसे काढणे यांसाठी स्वतंत्र आहे. संबंधित मोफत व्यवहारांची संख्या ओलांडल्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी 150 रुपये शुल्क आकारलं जाऊ शकतं..महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर काय नियम?दर महिन्याला एकूण 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या रोख व्यवहारांसाठी व्यवहाराच्या रकमेवर आधारित अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, महिन्याची ही मर्यादा ओलांडल्यास प्रत्येक 1,000 रुपयांमागे 4 रुपये किंवा प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी 150 रुपये, यापैकी लागू नियमानुसार जे शुल्क जास्त असेल ते आकारलं जाऊ शकतं.उदाहरणार्थ, महिन्यातील संबंधित रोख व्यवहारांचं मूल्य 1.01 लाख रुपये झाल्यास, मूल्यावर आधारित शुल्क 150 रुपये असेल. व्यवहारांचं मूल्य 1.38 लाख रुपये झाल्यास, या गणनेनुसार शुल्क 152 रुपये होईल..EMI किंवा ऑटोमॅटिक पेमेंट फेल झाल्यास दंडICICI बँकेने ऑटोमॅटिक पेमेंट अयशस्वी झाल्यास आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कातही बदल केला आहे. खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे पेमेंट फेल झाल्यास पहिल्या वेळी 500 रुपये शुल्क आकारलं जाईल. त्याच मँडेटअंतर्गत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वेळी पेमेंट अयशस्वी झाल्यास प्रत्येकी 550 रुपये शुल्क आकारलं जाऊ शकतं. एका मँडेटसाठी महिन्यात जास्तीत जास्त तीन वेळा हे शुल्क आकारलं जाऊ शकतं.या बदलांचा परिणाम विशेषतः अशा ग्राहकांवर होऊ शकतो, ज्यांच्या खात्यातून दर महिन्याला गृहकर्जाचा EMI, विम्याचा प्रीमियम किंवा इतर बिलं ऑटो-डेबिटद्वारे भरली जातात. त्यामुळे पेमेंटच्या तारखेपूर्वी खात्यात पुरेशी रक्कम असल्याची खात्री करणं महत्त्वाचं आहे..Stock Market Crash: शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 1200 अंकांनी खाली; गुंतवणूकदारांचे 10 लाख कोटी स्वाहा; कारणं काय? पुन्हा तेजी येणार?.जनधन खातेदारांना दिलासा; रोख व्यवहार मोफतबेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट अकाउंट (BSBDA) म्हणजेच मूलभूत बचत खात्यांसाठी रोख व्यवहारांवर कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री जनधन योजनेशी संबंधित पात्र खात्यांमध्ये पैसे जमा करणं आणि काढणं मोफत राहील. मात्र, या खात्यांमधूनही ऑटोमॅटिक पेमेंटद्वारे होणारं पेमेंट खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे अयशस्वी झाल्यास लागू दंड आकारला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.