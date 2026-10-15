Personal Finance

IDBI Bank Fairfax: खिशात फक्त ₹64 घेऊन कॅनडात गेले, आता IDBI Bank च्या ₹53 हजार कोटींच्या डीलमुळे चर्चेत; कोण आहेत प्रेम वत्स?

IDBI Bank Prem Watsa Fairfax Financial Holdings: खिशात फक्त 8 कॅनेडियन डॉलर घेऊन शिक्षणासाठी कॅनडात गेलेल्या प्रेम वत्स यांनी विमा आणि गुंतवणूक क्षेत्रात मोठं व्यावसायिक साम्राज्य उभं केलं. आता त्यांना IDBI बँकेतील 60.72% हिस्सा खरेदी करण्यासाठी ₹52,878 कोटींच्या व्यवहारात मंजुरी मिळाली आहे.
Who is Prem Watsa

IDBI Bank Deal: Who Is Prem Watsa? From ₹64 in His Pocket to a ₹52,878 Crore Bank Deal

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

बुधवारी रात्री कॅबिनेट कमिटी ऑन इकनॉमिक अफेअर्सच्या निर्णयानंतर आता केंद्र सरकार आणि LIC हे दोन्ही भागधारक आता IDBI बँकेतील आपली सुमारे 60.72% हिस्सेदारी विकणार आहे. आता या निर्णयानंतर एक नाव चर्चेत आलं आहे ते म्हणजे प्रेम वत्स. कॅनडातील फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्सच्या माध्यमातून IDBI बँकेतील मोठा हिस्सा खरेदी करण्याच्या व्यवहारामुळे उद्योगपती प्रेम वत्स चर्चेत आले आहेत.

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