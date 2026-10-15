IDBI Bank Fairfax: खिशात फक्त ₹64 घेऊन कॅनडात गेले, आता IDBI Bank च्या ₹53 हजार कोटींच्या डीलमुळे चर्चेत; कोण आहेत प्रेम वत्स?

बुधवारी रात्री कॅबिनेट कमिटी ऑन इकनॉमिक अफेअर्सच्या निर्णयानंतर आता केंद्र सरकार आणि LIC हे दोन्ही भागधारक आता IDBI बँकेतील आपली सुमारे 60.72% हिस्सेदारी विकणार आहे. आता या निर्णयानंतर एक नाव चर्चेत आलं आहे ते म्हणजे प्रेम वत्स. कॅनडातील फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्सच्या माध्यमातून IDBI बँकेतील मोठा हिस्सा खरेदी करण्याच्या व्यवहारामुळे उद्योगपती प्रेम वत्स चर्चेत आले आहेत. .कंपनी जरी कॅनेडियन असली तरी त्याचा मालक असणारे प्रेम वत्स मात्र भारतीय वंशाचे आहेत. त्यांना ‘कॅनडाचे वॉरेन बफे’ असंही म्हटलं जातं. सध्या माध्यमांतील आकडेवारीनुसार त्यांची अंदाजित संपत्ती सुमारे 25 हजार कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. हैदराबादमध्ये जन्मलेल्या प्रेम वत्स यांनी मेहनत आणि गुंतवणुकीतील कौशल्याच्या जोरावर मोठं व्यावसायिक साम्राज्य उभं केलं..हैदराबाद ते कॅनडाप्रेम वत्स यांचा जन्म 5 ऑगस्ट 1950 रोजी हैदराबादमधील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या वत्स यांनी 1971 मध्ये IIT मद्रासमधून केमिकल इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवली. पुढील शिक्षणासाठी वडिलांनी त्यांना परदेशात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर त्यांनी कॅनडाचा मार्ग निवडला आणि वेस्टर्न ओंटारियो विद्यापीठाच्या बिझनेस स्कूलमध्ये एमबीए साठी प्रवेश घेतला. हा निर्णय त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला..खिशात फक्त 64 रुपयेकॅनडामधील सुरुवातीचा काळ प्रेम वत्स यांच्यासाठी सोपा नव्हता. भारतातून कॅनडाला जाताना त्यांच्याकडे केवळ 8 कॅनेडियन डॉलर होते. त्या काळातील भारतीय चलनानुसार ही रक्कम फक्त 64 रुपये होती. शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी घरोघरी जाऊन घरगुती उपकरणांची विक्री केली. दिवसा विद्यापीठात शिक्षण घ्यायचं, त्यानंतर कामावर जायचं आणि रात्री अभ्यास करायचा, असा त्यांचा दिनक्रम होता. अनेक अडचणींचा सामना करत त्यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं..1974 मध्ये करिअरची सुरुवात1974 मध्ये प्रेम वत्स यांनी कॅनडातील कन्फेडरेशन लाइफ इन्शुरन्स कंपनीत स्टॉक पोर्टफोलिओ मॅनेजर म्हणून काम सुरू केलं.या नोकरीत त्यांना विमा, गुंतवणूक आणि जोखीम व्यवस्थापनाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला.जवळपास दशकभराच्या अनुभवातून त्यांनी गुंतवणूक क्षेत्रातील बारकावे समजून घेतले. 1984 मध्ये त्यांनी हॅम्ब्लिन वत्स इन्व्हेस्टमेंट काउन्सिलची स्थापना केली. त्यानंतर 1985 मध्ये त्यांनी कॅनडातील एका विमा कंपनीवर नियंत्रण मिळवलं आणि पुढे तिचं नाव बदलून फेअरफॅक्स फायनान्शियल असं ठेवलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.