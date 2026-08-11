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Income Tax: खात्यात 1.33 कोटींचे व्यवहार, ITRही भरला नाही; तरी निवृत्त शिक्षक केस कसे जिंकले? 26 दिवसांनी पलटला गेम!

Income Tax Case: खात्यात 1.33 कोटींचे व्यवहार झाले पण ITR दाखल केला नव्हता. त्यामुळे आयकर विभागाने निवृत्त शिक्षकाविरोधात कारवाई सुरू केली.मात्र 26 दिवस यात निर्णायक ठरले आणि शिक्षकाच्या बाजूने केसचा निकाल लागला.
Income Tax Case

Income Tax: ₹1.33 Crore Transactions, No ITR Filed; Yet Retired Teacher Wins Case, Know How

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

No ITR filed income tax case: बँक खात्यात मोठी रक्कम कॅश स्वरूपात जमा केली असेल आणि त्यावर आयकर विभागाची नजर जाणार नाही असं शक्य नाही. कर्नाटकातील म्हैसूर येथील एका निवृत्त शिक्षकाच्या बँक खात्यांमध्येही असच झालं होत. त्यांनी असेसमेंट इयर 2015-16 मध्ये तब्बल 1,33,12,701 रुपये इतक्या रकमेचे व्यवहार केले होते आणि त्या वर्षात त्यांनी ITR भरला नव्हता. मात्र आयकर विभागाच्या रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टममध्ये हे व्यवहार दिसून आले.

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