Income Tax: खात्यात 1.33 कोटींचे व्यवहार, ITRही भरला नाही; तरी निवृत्त शिक्षक केस कसे जिंकले? 26 दिवसांनी पलटला गेम!

No ITR filed income tax case: बँक खात्यात मोठी रक्कम कॅश स्वरूपात जमा केली असेल आणि त्यावर आयकर विभागाची नजर जाणार नाही असं शक्य नाही. कर्नाटकातील म्हैसूर येथील एका निवृत्त शिक्षकाच्या बँक खात्यांमध्येही असच झालं होत. त्यांनी असेसमेंट इयर 2015-16 मध्ये तब्बल 1,33,12,701 रुपये इतक्या रकमेचे व्यवहार केले होते आणि त्या वर्षात त्यांनी ITR भरला नव्हता. मात्र आयकर विभागाच्या रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टममध्ये हे व्यवहार दिसून आले. .बँक खात्यात 1.33 कोटींचे व्यवहार कसे झाले?आयकर विभागाच्या रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टममध्ये संबंधित करदात्याच्या बँक खात्यांमधील मोठ्या रकमेचे व्यवहार आयकर विभागाच्या निदर्शनास आले. मात्र, संबंधित असेसमेंट इयरसाठी ITR दाखल न झाल्याने आणि बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा झाल्याचे दिसून आल्याने आयकर विभागाने या व्यवहारांची चौकशी सुरू केली. कारण आयकर विभागाच्या माहितीनुसार त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत शेती आणि सेव्हिंग बँक खात्यांवर मिळणारे व्याज होते.आयकर विभागाला त्या खात्याच्या बँक व्यवहारांमध्ये बँक ऑफ बडोदाच्या सेव्हिंग अकाउंटमध्ये 13 लाख रुपये, कॅनरा बँकेच्या खात्यात 60 लाख रुपये तसेच 50 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या दोन रोख ठेवींमधून आणखी 60 लाख रुपये असल्याचे दिसले. याशिवाय बँक ऑफ बडोदाकडून मिळालेले 12,701 रुपये व्याजही यात होते. या सर्व रकमा एकत्र केल्यास एकूण व्यवहार 1,33,12,701 रुपये इतका होता..Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? सरकारचे संसदेत मोठं स्पष्टीकरण.आयकर विभागाची नोटिसएवढ्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार खात्यात झाले मात्र ITR दाखल न केल्याने आयकर विभागाने 26 मार्च 2022 रोजी आयकर कायद्याच्या कलम 148A(b) अंतर्गत नोटीस बजावली. या नोटीसमध्ये करदात्याला त्यांचे प्रकरण पुन्हा तपासणीसाठी का उघडले जाऊ नये, याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले.मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार त्यांनी या नोटीसला उत्तर दिले नाही. तसेच उत्तर देण्यासाठी अतिरिक्त वेळही मागितला नाही. त्यामुळे 26 एप्रिल 2022 रोजी कलम 148 अंतर्गत री-असेसमेंटची नोटीस देण्यात आली..ITR दाखल, पण अमान्यकलम 148 ची नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित निवृत्त शिक्षकाने ITR दाखल केला. मात्र, या ITRचे ई-व्हेरिफिकेशन झाले नाही. त्यामुळे दाखल केलेला ITR अमान्य ठरला. यानंतर असेसिंग ऑफिसरने कलम 142(1) अंतर्गत नोटीस तसेच वेगवेगळ्या तारखांना शो-कॉज नोटिसा जारी केल्या. अखेर 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी कलम 147 आणि कलम 144 अंतर्गत री-असेसमेंटचा आदेश पारित करण्यात आला. यानुसार त्यांची एकूण असेस्ड इनकम सुमारे ₹48.85 लाख निश्चित करण्यात आली. त्यापैकी तब्बल ₹48.73 लाख रक्कम कलम 69A अंतर्गत 'अनएक्सप्लेंड मनी' म्हणजेच अस्पष्ट उत्पन्न म्हणून जोडण्यात आली..इन्कम टॅक्स अपीलेट ट्रिब्युनल कडे अपीलरी-असेसमेंटच्या या आदेशाविरोधात निवृत्त शिक्षकाने कमिशनर ऑफ इनकम टॅक्स (अपील) म्हणजेच CIT(A) यांच्याकडे अपील केले. मात्र, तिथे त्यांना अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही. यानंतर त्यांनी इन्कम टॅक्स अपीलेट ट्रिब्युनल (ITAT), बेंगळुरू येथे अपील दाखल केले. ITATच्या बेंचसमोर 15 एप्रिल 2026 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यानंतर 10 जुलै 2026 रोजी न्यायाधिकरणाने निवृत्त शिक्षकाच्या बाजूने आदेश दिला..1.33 कोटींपेक्षा महत्त्वाचा ठरला 26 दिवसांचा विलंबया प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा बँक खात्यात जमा झालेली 1.33 कोटींची रक्कम नव्हता. तर खरी निर्णायक बाब होती ती म्हणजे आयकर विभागाने री-असेसमेंटची नोटीस कोणत्या तारखेला जारी केली?ITATसमोर मुख्य प्रश्न होता की असेसमेंट इयर 2015-16चे प्रकरण पुन्हा उघडण्याचा आयकर विभागाला कायदेशीर अधिकार होता का? त्या काळातील लागू असलेल्या री-असेसमेंटच्या नियमांनुसार या प्रकरणात नोटीस जारी करण्याची निर्धारित मुदत 31 मार्च 2022 रोजी संपली होती.मात्र, आयकर विभागाने कलम 148ची नोटीस 26 एप्रिल 2022 रोजी जारी केली. म्हणजेच, कायदेशीर मुदत संपल्यानंतर तब्बल 26 दिवसांनी ही नोटीस जारी करण्यात आली. ITATने याच मुद्द्यावर संपूर्ण प्रकरणाचा बारकाईने विचार केला आणि निर्णय दिला..आयकर विभागाची कारवाई रद्दITATच्या मते, कलम 148ची नोटीसच कायदेशीर मुदतीनंतर जारी करण्यात आली होती. त्यामुळे ती वैध ठरू शकत नाही. फक्त कलम 148A अंतर्गत प्रक्रिया सुरू केली म्हणून कायदेशीर मुदत संपल्यानंतर जारी करण्यात आलेली कलम 148ची नोटीस वैध ठरू शकत नाही, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.एकदा कलम 148ची नोटीसच अवैध ठरली, तर त्या नोटीसीच्या आधारे सुरू करण्यात आलेली पुढील री-असेसमेंटची संपूर्ण प्रक्रिया देखील टिकू शकत नाही. त्यामुळे निवृत्त शिक्षकाविरोधात सुरू करण्यात आलेली री-असेसमेंटची कारवाईच रद्द झाली.या निर्णयासाठी ITATने सर्वोच्च न्यायालयाच्या राजीव बन्सल प्रकरणातील तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मोहम्मद यासीन प्रकरणातील कायदेशीर तत्त्वांचाही विचार केला..Google Drive Update: 10 ऑगस्टपासून फोटो बॅकअप बंद! Google Drive युजर्सनी फोटो-व्हिडिओ सुरक्षित ठेवण्यासाठी 'ही' सेटिंग लगेच बदला.काय शिकायला मिळाले?मोठ्या रकमेचे बँक व्यवहार किंवा ITR दाखल न करणे यामुळे आयकर विभागाचे लक्ष वेधले जाऊ शकते. मात्र, कर विभागाने केलेली कारवाई कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रिया आणि वेळेच्या मर्यादेतच असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात बँक खात्यातील मोठ्या व्यवहारांपेक्षा नोटीस जारी करण्यास झालेला 26 दिवसांचा विलंब निर्णायक ठरला आणि त्याच आधारावर करदात्याला ITATकडून दिलासा मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.