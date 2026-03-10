Income Tax Rules: पतीचे पैसे, पत्नीच्या नावावर SIP! मग टॅक्स कोण भरणार आणि किती लागेल? जाणून घ्या आयकर नियम सोप्या भाषेत

SIP Investment Rules: आजकाल गुंतवणूकदारांमध्ये SIP (सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) हा एक लोकप्रिय ट्रेंड बनला आहे कारण त्यात मोठा रिटर्न मिळतो. पण रिटर्नवर मिळणाऱ्या पैशावर तुम्हाला कर देखील भरावा लागतो. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये प्रश्न निर्माण होतो की जर पतीने आपल्या पत्नीला 10,000 रुपये दिले आणि ती ते SIP म्हणून वापरत असेल, तर रिटर्न करपात्र असेल का? आणि जर असेल तर ते भरण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? चला जाणून घेऊयात....काय आहे नियम?पती-पत्नी अनेकदा असे गृहीत धरतात की पतीने त्याच्या पत्नीना दिलेले पैसे ही भेट आहे आणि करातून सूट आहे. तथापि, हे केवळ अंशतः खरे आहे. आयकर कायद्याच्या कलम 56(2)(vii) अंतर्गत, पतीने आपल्या पत्नीला दिलेल्या भेटवस्तू या करमुक्त आहेत. पण, जर पत्नीने पैसे इतरत्र गुंतवले तर त्या गुंतवणुकीवरील रिटर्न मात्र करपात्र आहेत. आयकर विभाग हे रिटर्न पतीच्या उत्पन्नाचा भाग मानतो आणि कलम 64(1)(iv) अंतर्गत, ते पतीच्या उत्पन्नात समाविष्ट केले जातील आणि पतीने ते त्याच्या आयटीआरमध्ये नोंदवावेत असा नियम आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात आज 1 तोळा सोन्याचा दर किती? पाहा ताजे भाव .पत्नीला देखील कर भरावा लागतो का?जर पतीने आपल्या पत्नीला दिलेले पैसे गुंतवले असतील आणि त्यातून भांडवली नफा झाला तर ते पतीच्या उत्पन्नात जोडले जातात. त्यामुळे त्यावर पतीला कर भरावा लागतो पण पत्नीला त्यावर मग कोणताही वेगळा कर भरावा लागत नाही..कॅपिटल गेन टॅक्स बाबत नियम या ठिकाणी ही गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की SIP मधून मिळणाऱ्या रिटर्नवर 'भांडवली नफा कर' (कॅपिटल गेन टॅक्स) लागू आहे. जर गुंतवणूक इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये असेल आणि पैसे एक वर्षापूर्वी काढले गेले असतील, तर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG) अंतर्गत 15% कर आकारला जातो. जर गुंतवणूक एका वर्षापेक्षा जास्त काळ गुंतवली असेल, तर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) अंतर्गत 1 लाख पर्यंतचा नफा करमुक्त असतात. मात्र त्याच्यापुढे, 10% कर आकारला जातो..PPF Investment: PPF मध्ये गुंतवणूक फायदेशीर की तोट्याची? टॅक्स बचत आणि रिटर्नचं खरं गणित जाणून घ्या.दुसरीकडे, जर SIP डेट फंडमध्ये असेल, तर दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचे नियम कर स्लॅबनुसार किंवा इंडेक्सेशनसह लागू होतात. याचा अर्थ असा की कर गणना गुंतवणूक कालावधी, निधीचा प्रकार आणि एकूण परतावा यावर अवलंबून असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.