LPG Cylinder Refill Rules : देशात ५ किलोच्या 'छोटू' एलपीजी सिलिंडरची जोरात विक्री, पण किती वेळा भरता येतो? जाणून घ्या नियम

Who Should Use 5kg LPG Cylinders? : अमेरिका इराण तणावामुळे हॉर्मुजची सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक कमी झाली. यामुळे भारतातसह अनेक देशात तेल आणि गॅसचे संकट उभा राहिले आहे. भारतात एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून मोठ्या सिलिंडरसोबतच ५ किलोच्या छोट्या एलपीजी सिलिंडरची विक्री सुरू करण्यात आली आहे.२३ मार्चपासून आतापर्यंत ५-किलो वजनाचे १३ लाखांहून अधिक सिलिंडर्स विकले गेले आहेत. .फेब्रुवारी महिन्यात या सिलिंडर्सची दैनंदिन विक्री ७७,००० इतकी होती, ती आता वाढून दररोज १,००,००० च्या वर पोहोचली आहे. या वाढत्या लोकप्रियतेचे मुख्य कारण म्हणजे त्याची सहज उपलब्धता; हे सिलिंडर मिळवण्यासाठी ग्राहकांना ना कोणत्याही लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागते, ना कोणत्याही गुंतागुंतीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते..आकडेवारीच्या दृष्टीने पाहता आजच्या वेगवान जीवनशैलीमध्ये, एलपीजी (LPG) सिलिंडर ही आपल्या स्वयंपाकघरातील एक अपरिहार्य गरज बनली आहे. मोठी कुटुंबे सहसा १४.२-किलो वजनाचे मोठे सिलिंडर्स वापरतात; मात्र, एकटे राहणारे विद्यार्थी, नोकरी करणारे व्यावसायिक आणि लहान कुटुंबांसाठी ५-किलोचा एलपीजी सिलिंडर हा एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर आला आहे. यालाच 'छोटू सिलिंडर' किंवा 'फ्री ट्रेड एलपीजी' (FTL) असेही म्हटले जाते..LPG Cylinder 5 KG पाच किलो एलपीजी सिलिंडरबाबत नवा नियम, खरेदीसाठी ओळखपत्र बंधनकारक.हा सिलिंडर पुन्हा भरून कधी मिळू शकतो? यासाठीही ग्राहकांना १५ किंवा २५ दिवसांसारखा मोठा प्रतीक्षा कालावधी सहन करावा लागतो का? असे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत. मोठ्या सिलिंडरप्रमाणे याही सिलिंडरसाठी सरकारने नेमके काय नियम लागू केले आहेत ? जाणून घेऊया. .सामान्यतः १४.२-किलो वजनाच्या, अनुदानावर मिळणाऱ्या घरगुती सिलिंडर्सबाबतचे सरकारी नियम खूपच कडक असतात. एकदा सिलिंडरची बुकिंग केली की, त्यानंतरची पुढील बुकिंग करण्यासाठी किमान २५ दिवस वाट पाहणे अनिवार्य असते. मात्र, ५-किलो वजनाच्या 'छोटू सिलिंडर'च्या बाबतीत परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे..हा सिलिंडर प्रामुख्याने अशा व्यक्तींसाठी तयार करण्यात आला आहे ज्यांची गॅसची गरज मर्यादित असते आणि ज्यांचा गॅस संपल्यावर त्यांच्याकडे अनेकदा पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसते त्यामुळे या सिलिंडरला कोणताही कडक 'प्रतीक्षा कालावधी' लागू होत नाही. जर तुमचा ५-किलोचा सिलिंडर अवघ्या ५ किंवा १० दिवसांतच संपला, तर तुम्ही तो त्वरित पुन्हा भरून घेऊ शकता. अनेक शहरांमध्ये 'ओव्हर-द-काउंटर' (थेट विक्री) सुविधा उपलब्ध असते; या सुविधेमुळे तुम्ही तुमच्या गॅस एजन्सीला भेट देऊन, तुमचा रिकामा सिलिंडर जमा करून आणि भरलेला सिलिंडर घेऊन अवघ्या १० मिनिटांत परत येऊ शकता. .LPG Eligibility Rules : ५ किलोचा 'छोटू' गॅस सिलिंडर फक्त 'या' लोकांनाच मिळणार; जाणून घ्या काय आहे नियम?. शहरे आणि गावांमध्ये नियमांमध्ये फरक ५ किलोचे सिलिंडर्स पुन्हा भरण्याबाबतचे नियम शहरे आणि गावांनुसार थोडे वेगळे असतात. मोठ्या शहरांमध्ये जिथे 'पॉइंट-ऑफ-सेल' (POS) आऊटलेट्स आणि वितरण केंद्रे मोठ्या संख्येने उपलब्ध असतात तिथे तुम्ही तुमच्या संबंधित गॅस एजन्सीला किंवा अधिकृत पेट्रोल पंपाला कधीही भेट देऊन तुमचा सिलिंडर बदलून घेऊ शकता. येथे प्रतीक्षा कालावधी जवळजवळ नगण्य असतो. .याउलट, ग्रामीण भागांमध्ये जिथे गॅस एजन्सींची पोहोच मर्यादित असू शकते बुकिंग केल्यानंतर गॅसची डिलिव्हरी मिळण्यासाठी एक ते दोन दिवस लागू शकतात. पण कागदोपत्री पाहता Indane, HP आणि Bharat Gas यांसारख्या तेल कंपन्या लहान सिलिंडर्सच्या रिफिलिंगवर असे कोणतेही निर्बंध लादत नाहीत..पाच किलोच्या LPG सिलिंडर्सच्या (ज्यांना 'छोटू' म्हणून ओळखले जाते) रिफिलिंगसाठी एक विशिष्ट कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. जर तुम्ही शहरात राहत असाल, तर तुम्ही दर ९ दिवसांच्या अंतराने तुमचा सिलिंडर पुन्हा भरून घेऊ शकता. मात्र, ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी हा कालावधी थोडा अधिक आहे; गावांमध्ये राहणारे ग्राहक १६ दिवसांच्या अंतरानंतरच रिफिलसाठी बुकिंग करू शकतात. गॅसचे समन्यायी वितरण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हा नियम लागू करण्यात आला आहे.