Jet Fuel Price Hike : जेट इंधन दरवाढीने विमान कंपन्या संकटात; उड्डाण सेवा ठप्प होण्याचा धोका

जेट इंधनाच्या किमतींमधील प्रचंड वाढीमुळे विमान कंपन्यांची चिंता वाढली आहे. जर परिस्थिती सुधारली नाही, तर विमान सेवा पूर्णपणे ठप्प होण्याचा धोका अधिकच बळावू शकतो. किंबहुना भारतातील प्रमुख विमान कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स' (FIA) या शिखर संस्थेने जेट इंधनाबाबत एक गंभीर इशारा दिला आहे. सध्याचे किमतींचे वातावरण विमान कंपन्यांसाठी प्रतिकूल असल्याचे FIA ने नमूद केले आहे. .नागरी विमानन मंत्रालयाला उद्देशून लिहिलेल्या एका पत्रात, FIA ने ठामपणे सांगितले की, विमान कंपन्यांचे कामकाज अविरत सुरू ठेवण्यासाठी 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल' (ATF) च्या किमतींबाबत तातडीची मदत मिळणे अत्यंत निकडीचे आहे. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, FIA ही संस्था 'एअर इंडिया', 'इंडिगो' आणि 'स्पाइसजेट' या विमान कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करते..हवाई उद्योग प्रचंड दबावाखाली या संकटाची तीव्रता अधोरेखित करताना, या संस्थेने सांगितले की, भारतातील विमान क्षेत्र प्रचंड दबावाखाली आहे आणि ते बंद पडण्याच्या किंवा आपले कामकाज स्थगित करण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. FIA च्या मते, 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल'च्या किमती अत्यंत अनिश्चित झाल्या आहेत. ही अस्थिरता विमान कंपन्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम करत आहे..प्रचलित दर निश्चिती पद्धतीवर टीका करताना, FIA ने असा युक्तिवाद केला की, एटीएफ ची तात्पुरती दर निश्चिती पद्धत विमान कंपन्यांच्या नेटवर्कला आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आणि अस्थिर बनवत आहे. या संस्थेने पुढे असेही नमूद केले की, या असंतुलनामुळे विविध मार्गांच्या (routes) अर्थशास्त्रावर गदा येत आहे; परिणामी, विमान कंपन्यांना त्यांच्या संपूर्ण नेटवर्कची व्यवहार्यता पुन्हा तपासून पाहणे भाग पडत आहे..'एफआयए'च्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ATF च्या किमतींमध्ये प्रति लिटर ७३ ते ७५ रुपये इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून, काही विशिष्ट मार्ग पूर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरले आहेत आणि त्यामुळे कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे भारतीय विमान कंपन्यांच्या नफ्यावर आणखीच गदा आली आहे. विशेषतः अशा कंपन्यांवर, ज्या कमी खर्चाच्या केंद्रांतून कामकाज करणाऱ्या परदेशी विमान कंपन्यांशी स्पर्धा करत आहेत..सरकारकडे प्रमुख मागण्याFIA ने सरकारकडे सादर केलेल्या मागण्यांमध्ये, देशांतर्गत उड्डाणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ATF वर सध्या आकारली जाणारी ११% उत्पादन शुल्क तात्पुरत्या स्वरूपात रद्द करण्याची विनंती प्रामुख्याने समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, दर निश्चितीसाठीची एक प्रमाणित 'क्रॅक बँड' पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच, प्रमुख विमानन केंद्रांवर आकारला जाणारा 'व्हॅट'कमी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्याची कर रचना खर्चाचा बोजा अधिकच वाढवत असल्याचे FIA ने नमूद केले आहे.