India Car Sales Record : दर दोन सेकंदाला विकली गेली एक कार, जीएसटी कपातीमुळे सण-उत्सवांत देशात वाहनांची सर्वाधिक विक्री

Indian Auto Market Growth : यंदाच्या ४२ दिवसांच्या सण-उत्सव काळात दर २ सेकंदाला एक कार आणि ३ दुचाकी वाहने विकली गेली.GST कपातीमुळे आणि सणांमधील मागणी वाढीमुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात विक्रमी विक्री झाली.
Car showrooms across India witnessed record crowds during the festive season, as GST cuts and rural demand drove the highest-ever sales of cars and two-wheelers.

Yashwant Kshirsagar
  1. विक्रीत प्रवासी वाहन सेगमेंटमध्ये २३% आणि दुचाकी सेगमेंटमध्ये २२% वाढ झाली.

  2. कंपन्यांना ₹१.१३ ते ₹१.२५ लाख कोटींचा एकूण महसूल मिळाल्याचा अंदाज.

  3. ग्रामीण बाजारपेठेचा वाटा ४२% झाला, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे.

India car sales 2025 : ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी यंदाचा ४२ दिवसांचा सण- उत्सवाचा हंगाम विक्रमी विक्रीचा ठरला. नवरात्रीपासून दिवाळीपर्यंत, दर दोन सेकंदाला एक कार आणि अंदाजे तीन दुचाकी वाहने विकली जात होती. यामुळे डीलर्सना वेळेवर वाहने पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान निर्माण झाले.

