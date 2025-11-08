India Car Sales Record : दर दोन सेकंदाला विकली गेली एक कार, जीएसटी कपातीमुळे सण-उत्सवांत देशात वाहनांची सर्वाधिक विक्री

Summaryविक्रीत प्रवासी वाहन सेगमेंटमध्ये २३% आणि दुचाकी सेगमेंटमध्ये २२% वाढ झाली.कंपन्यांना ₹१.१३ ते ₹१.२५ लाख कोटींचा एकूण महसूल मिळाल्याचा अंदाज.ग्रामीण बाजारपेठेचा वाटा ४२% झाला, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे..India car sales 2025 : ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी यंदाचा ४२ दिवसांचा सण- उत्सवाचा हंगाम विक्रमी विक्रीचा ठरला. नवरात्रीपासून दिवाळीपर्यंत, दर दोन सेकंदाला एक कार आणि अंदाजे तीन दुचाकी वाहने विकली जात होती. यामुळे डीलर्सना वेळेवर वाहने पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान निर्माण झाले..सणांच्या दिवसांत वाहनांच्या मागणीत वाढ आणि कमी झालेल्या जीएसटी दरांमुळे ऑटो क्षेत्राला चालना मिळाली, ज्यामुळे आतापर्यंतचा सर्वोत्तम उत्सवी हंगाम झाला. शोरूममध्ये ग्राहकांची गर्दी होती, ज्यामुळे देशभरातील डीलर्सना त्यांचे शोरूम त्यांच्या नियोजित वेळेपेक्षा जास्त वेळ उघडे ठेवावे लागले. .सणामध्ये अंदाजे ७,६७,००० प्रवासी वाहने (कार, स्पोर्ट युटिलिटी वाहने आणि व्हॅन) आणि ४.०५ मिलियन दुचाकी वाहने (मोटारसायकल, स्कूटर आणि मोपेड) विकली गेली. दररोज सरासरी १८,२६१ प्रवासी वाहने आणि ९६,५०० दुचाकी वाहने विकली गेली..फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, या वर्षीच्या सण- उत्सवात विक्री गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत पीव्ही सेगमेंटमध्ये २३% वाढ झाली आहे, तर दुचाकी सेगमेंटमध्ये २२% वाढ झाली आहे..Automobile Budget 2024: ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीला जॅकपॉट! इलेक्ट्रिक गाड्या, लिथियम बॅटरी होणार स्वस्त.विक्रीच्या प्रमाणात झालेल्या या वाढीमुळे कंपन्यांना विक्रमी उत्पन्न मिळाले आहे. प्रवासी वाहन सेगमेंटमधून ₹७६,७००-८४,४०० कोटींची उलाढाल होण्याचा अंदाज आहे, तर दुचाकी सेगमेंटमधून ₹३६,५०० ते ४०,५०० कोटींची उलाढाल होण्याचा अंदाज आहे. FADA च्या अंदाजानुसार, या कालावधीत प्रति कार १०-११ लाख आणि प्रति दुचाकी सेगमेंट ९०,०००-ते १ लाखांपर्यंत महसूल मिळाला आहे. .मागणीच्या ट्रेंडवर बारकाईने नजर टाकल्यास एक मनोरंजक चित्र समोर येते. ग्रामीण बाजारपेठेत प्रवासी वाहनांची किरकोळ विक्री तिप्पट झाली आहे आणि शहरी बाजारपेठांच्या तुलनेत दुचाकी विक्री दुप्पट झाली आहे. चांगल्या पावसाळ्यामुळे चांगले कृषी उत्पन्न मिळाले, ज्यामुळे ग्रामीण रहिवाशांची खरेदी शक्ती वाढली. ऑटो क्षेत्राला याचा फायदा झाला आहे..आर्थिक वर्ष २०२५- २०२६ मध्ये, ग्रामीण भागात कार आणि एसयूव्ही विक्रीचा वाटा पहिल्यांदाच ४०% पेक्षा जास्त झाला, जो अंदाजे ४२% पर्यंत पोहोचला. FADA नुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ग्रामीण बाजारपेठेतील सरासरी वाटा ३८% होता..FAQs प्र.१: या वर्षीच्या सणांमध्ये वाहन विक्री का वाढली? उ: GST कपात, सणांमधील खरेदीची परंपरा आणि ग्रामीण भागातील चांगल्या उत्पन्नामुळे विक्री वाढली.प्र.२: दर किती वेळाने एक कार विकली गेली? उ: दर दोन सेकंदाला एक कार विकली गेली.प्र.३: या काळात किती वाहने विकली गेली? उ: ७.६७ लाख प्रवासी वाहने आणि ४.०५ मिलियन दुचाकी वाहने विकली गेली.प्र.४: सर्वाधिक वाढ कोणत्या सेगमेंटमध्ये झाली? उ: प्रवासी वाहन सेगमेंटमध्ये २३% वाढ झाली, जी सर्वाधिक होती.प्र.५: विक्रीतून किती महसूल मिळाला? उ: प्रवासी वाहनांतून ₹७६,७००-८४,४०० कोटी आणि दुचाकींतून ₹३६,५००-४०,५०० कोटी महसूल मिळाला.प्र.६: ग्रामीण बाजारपेठेचा वाटा किती टक्के झाला? उ: ग्रामीण बाजारपेठेचा वाटा वाढून ४२% झाला, जो आतापर्यंतचा सर्वोच्च आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.