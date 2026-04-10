LPG Gas Cylinder : एलपीजी गॅस सिलिंडरधारकांसाठी आनंदाची बातमी ! बुकिंग आणि डिलिव्हरीबाबत सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

केंद्र सरकारने देशाच्या इंधन पुरवठ्याबाबत महत्त्वाची माहिती जाहीर केली असून यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेताही, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा (LPG) पुरवठा अखंडितपणे सुरू आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये किंवा इंधनाचा अनावश्यक साठा करू नये, असा सल्ला सरकारने दिला आहे..धन पुरवठ्यात व्यत्यय आणण्याची क्षमता असलेल्या अलीकडील जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत. एका वृत्तानुसार, देशांतर्गत गरजा लक्षात घेऊन एलपीजी (LPG) आणि पीएनजीचा (PNG) पुरवठा करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी विशेष पावले उचलण्यात आली आहेत..पुरवठा आणि मागणी यांचा समतोल राखण्यासाठीही अनेक बदल करण्यात आले आहेत. रिफायनरींमधील उत्पादन वाढवणे आणि गॅस बुकिंगचे चक्र वाढवणे,शहरी भागात २१ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत, तर ग्रामीण भागात ४५ दिवसांपर्यंत सारख्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. यामुळे पुरवठा साखळीवरील ताण कमी होईल आणि सर्वांना इंधनाचे समान वाटप सुनिश्चित होईल..एलपीजी पुरवठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी सरकार पर्यायी इंधनाच्या वापरालाही प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने रॉकेल आणि कोळसा यांसारखे ऊर्जेचे इतर स्रोतही उपलब्ध करून दिले आहेत.लहान आणि मध्यम ग्राहकांच्या गरजेनुसार कोळशाचा पुरवठा वाढवण्याबाबत संबंधित संस्थांना निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. शिवाय, निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांना नवीन एलपीजी जोडण्या मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, असा सल्लाही सरकारने राज्य प्रशासनांना दिला आहे..LPG Crisis: दररोज ७५ लाख बुकिंग; तरीही गॅस तुटवडा नाही, साठेबाजी आणि काळाबाजारावर लगाम; केंद्राने दिले कडक निर्देश.ग्राहकांची सोय वाढवण्यासाठी डिजिटल सेवांचा आणखी विस्तार करण्यात आला आहे. सध्या, देशभरातील एकूण एलपीजी बुकिंगपैकी सुमारे ९५ टक्के बुकिंग्स ऑनलाइन पद्धतीने केली जातात. याव्यतिरिक्त, ९१ टक्के गॅस वितरणाचे प्रमाणीकरण वितरणाच्या वेळीच 'DAC' (Delivery Authentication Code) प्रणालीचा वापर करून केले जाते. ही यंत्रणा गॅस पुरवठा अनधिकृत वळवणे किंवा गैरवापर रोखण्यास मदत करते..देशांतर्गत एलपीजीचा पुरवठा सध्या सुरळीतपणे सुरू आहे, असे सरकारने ठामपणे स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही भागात गॅस तुटवड्याची एकही घटना समोर आलेली नाही, यालाही सरकारने दुजोरा दिला आहे. ७ एप्रिल २०२६ रोजी एकाच दिवसात ५३.५ लाख घरगुती सिलिंडर्सचा पुरवठा करून, सरकारने परिस्थिती स्थिर असल्याचे सिद्ध केले आहे.