Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात ऐतिहासिक उसळी, चांदीनेही मोडला विक्रम, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold and Silver Prices Today: सोन्याच्या भावात आणखी वाढ झाली आहे.१८ डिसेंबरच्या सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,६७० रुपयांवर पोहोचला. मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,५२० रुपयांवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारात सोन्याची मागणी वाढली आहे. .अमेरिकन डॉलर निर्देशांक दोन महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर घसरल्याने, आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांसाठी डॉलर-मूल्यांकित सराफा व्यापार अधिक परवडणारा झाला आहे. जागतिक बाजारात सोने विक्रमी उच्चांकाच्या जवळ पोहोचत आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट भाव प्रति औंस ४,३२१.०६ डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भाव जाणून घेऊया..दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,६७० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,४६० रुपये आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,३१० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,५२० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,५२० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,३१० रुपये आहे. .चांदीही वाढलीसोन्याप्रमाणेच गुरुवारी सकाळी चांदीच्या भावात वाढ झाली आहे. चांदी प्रति किलोग्राम २०८,१०० रुपये आहे. परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस $६६.५२ या नवीन विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. पुरवठ्यातील कमतरता, सुरक्षित आश्रयस्थानातील गुंतवणुकीची वाढती मागणी, चांदीच्या ईटीएफमध्ये चांगली गुंतवणूक आणि फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात आणखी कपात होण्याची अपेक्षा यामुळे चांदी वाढत आहे..FAQs प्र.१) सध्या भारतात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? उ. दिल्लीत ₹१,३४,६७० आणि मुंबईसह अनेक शहरांत ₹१,३४,५२० प्रति १० ग्रॅम आहे.प्र.२) सोन्याच्या किमतीत वाढ का होत आहे? उ. जागतिक मागणी वाढणे, डॉलर निर्देशांक घसरणे आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचा कल वाढणे ही प्रमुख कारणे आहेत.प्र.३) आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा दर किती आहे? उ. सोन्याचा स्पॉट भाव $४,३२१.०६ प्रति औंस आहे.प्र.४) २२ कॅरेट सोन्याचा सध्याचा दर किती आहे? उ. दिल्लीत ₹१,२३,४६० तर मुंबई, चेन्नई, कोलकातामध्ये ₹१,२३,३१० प्रति १० ग्रॅम आहे.प्र.५) चांदीच्या किमतीत वाढ का होत आहे? उ. पुरवठ्याची कमतरता, ETF गुंतवणूक वाढ आणि व्याजदर कपातीची अपेक्षा यामुळे चांदी महागली आहे.प्र.६) सध्या चांदीचा भाव किती आहे? उ. देशांतर्गत ₹२,०८,१०० प्रति किलो असून जागतिक बाजारात $६६.५२ प्रति औंस आहे.