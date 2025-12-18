Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात ऐतिहासिक उसळी, चांदीनेही मोडला विक्रम, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Price Today: आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट भाव $४,३२१.०६ प्रति औंसवर आहे.चांदीचा दर देशांतर्गत ₹२,०८,१०० प्रति किलोवर पोहोचला आहे.चांदीचा स्पॉट भाव $६६.५२ प्रति औंसवर नवीन विक्रमी उच्चांकावर आहे.
Gold and Silver Prices Today: सोन्याच्या भावात आणखी वाढ झाली आहे.१८ डिसेंबरच्या सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,६७० रुपयांवर पोहोचला. मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,५२० रुपयांवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारात सोन्याची मागणी वाढली आहे.

