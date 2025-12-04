Gold Rate Today : सोन्याच्या दरात मोठा बदल; आज दत्त जयंतीला सोने खरेदीचा विचार करत आहात? जाणून घ्या ताजा भाव

Personal Finance

Gold Price Today : २२ कॅरेट सोन्याचा भाव देशातील अनेक शहरांमध्ये ₹1,19,710–₹1,19,860 पर्यंत आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत $4,207.67 प्रति औंस आहे. चांदीचा भाव वाढून देशात ₹1,91,100 प्रति किलो झाला आहे.
Gold Silver Price Today: मागील तीन दिवसांपासून सोन्याच्या भावात वाढ होत असून आजही सोन्याच्या भावात मोठा बदल झाला आहे. दत्त जयंतीच्या शुभमुहूर्तावर सोने खरेदीचा विचार करत असाल तर आजचे भाव काय आहे जाणून घ्या.सोन्याच्या दरात आज सलग चौथ्या दिवशी वाढ झाली आहे. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,७४० रुपयांवर पोहोचला आहे.

