Gold Rate Today : सोन्याच्या दरात मोठा बदल; आज दत्त जयंतीला सोने खरेदीचा विचार करत आहात? जाणून घ्या ताजा भाव

Gold Silver Price Today: मागील तीन दिवसांपासून सोन्याच्या भावात वाढ होत असून आजही सोन्याच्या भावात मोठा बदल झाला आहे. दत्त जयंतीच्या शुभमुहूर्तावर सोने खरेदीचा विचार करत असाल तर आजचे भाव काय आहे जाणून घ्या.सोन्याच्या दरात आज सलग चौथ्या दिवशी वाढ झाली आहे. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,७४० रुपयांवर पोहोचला आहे..मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,५९० रुपयांवर पोहोचला आहे. मजबूत जागतिक ट्रेंड आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या नीचांकी घसरणीमुळे सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस ४,२०७.६७ डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे दर जाणून घेऊया..दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३०,७४० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११९,८६० रुपये आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेत सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११९,७१० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १३०,५९० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १३०,५९० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११९,७१० रुपये आहे..Mumbai Property: हे कोणालाही अपेक्षित नव्हतं! मुंबईत एवढ्या वेगाने घरे का विकत घेत आहेत? प्रॉपर्टी मार्केटने मोडले सर्व रेकॉर्ड.चांदीचा भाव४ डिसेंबर रोजी सकाळी चांदीच्या किमतीही वाढल्या आणि प्रति किलोग्रॅम १९१,१०० रुपये झाल्या.परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस ५८.४७ डॉलर आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक घटक देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात..