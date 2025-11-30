What Is Gold Rate Today : आठवडाभरात सोन्यात तब्बल ४ हजारांची वाढ, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

देशात सोन्याच्या भावात आठवड्याभरात वाढ झाली आहे. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात ३,९८० रुपयांची वाढ झाली आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याच्या भावात ३,६५० रुपयांची वाढ झाली आहे. ३० नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२९,९७० रुपये होती. जागतिक बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस ४,१६९.८८ डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भाव जाणून घेऊया....दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२९,९७० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,१९,१५० रुपये आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता सध्या, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,१७,७६० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२९,८२० रुपये आहे.पुणे आणि बेंगळुरू या दोन्ही शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२९,८२० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११९,००० रुपये आहे..Premium|Gold Jewellery Future: सोन्याचे भाव असेच चढतच जाणार का? सोने आणि सोने दागिनेनिर्मितीचे भविष्य काय? .चांदीचा भाव सोन्याप्रमाणेच, चांदीच्या भावांत आठवड्याभर वाढ झाली आहे. एका आठवड्यात चांदीच्या किमतीत २१,००० रुपयांची वाढ झाली आहे. ३० नोव्हेंबर रोजी किंमत प्रति किलोग्रॅम १८५,००० रुपये होती.परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस ५३.८१ डॉलर वर पोहोचली आहे.देशांतर्गत आणि जागतिक घटक देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात. अमेरिकन उद्योगपती आणि "रिच डॅड, पुअर डॅड" या पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांचा अंदाज आहे की २०२६ पर्यंत चांदीचा भाव लवकरच प्रति औंस ७० डॉलर आणि कदाचित २०० डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचेल..FAQs 1️⃣ आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? दिल्लीमध्ये २४कॅरेट सोन्याचा भाव १,२९,९७० प्रति १० ग्रॅम आहे.2️⃣ २२ कॅरेट सोन्याची सध्याची किंमत किती आहे?दिल्लीमध्ये २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,१९,१५० प्रति १० ग्रॅम आहे.3️⃣ मुंबई, चेन्नई आणि कोलकात्यात सोने कितीला मिळत आहे?या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोने १,२९,८२० आणि २२ कॅरेट सोने १,१७,७६० प्रति १० ग्रॅम आहे.4️⃣ चांदीचा आजचा भाव किती आहे?चांदीचा भाव १,८५,००० प्रति किलो आहे.5️⃣ जागतिक बाजारात सोन्याची किंमत किती आहे?जागतिक बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत ४,१६९.८८ डॉलर प्रति औंस आहे.6️⃣ चांदीच्या भविष्यातील किंमतीबद्दल तज्ज्ञांचा काय अंदाज आहे?रॉबर्ट कियोसाकी यांच्या मते, २०२६ पर्यंत चांदीचा भाव 70 ते 200 डॉलर प्रति औंसपर्यंत जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.