What Is Gold Rate Today : आठवडाभरात सोन्यात तब्बल ४ हजारांची वाढ, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Price India : भारतात गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. २४ कॅरेट सोन्यात ३,९८० रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्यात ३,६५० रुपयांची वाढ नोंदली आहे. दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १, २९,९७० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.
Gold and silver price update showing 22K and 24K rates across major Indian cities with weekly price surge data.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

देशात सोन्याच्या भावात आठवड्याभरात वाढ झाली आहे. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात ३,९८० रुपयांची वाढ झाली आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याच्या भावात ३,६५० रुपयांची वाढ झाली आहे. ३० नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२९,९७० रुपये होती. जागतिक बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस ४,१६९.८८ डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भाव जाणून घेऊया...

