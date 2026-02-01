GST Collection: जीएसटी संकलनाने मोडला विक्रम! 1.93 लाख कोटींचा महसूल, सरकारला मोठा दिलासा

नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाच्या आकडेवारीने सरकारला दिलासा दिला आहे. जानेवारी महिन्यात जीएसटी महसूलात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली असून, आयातीवरील करात झालेल्या वाढीमुळे एकूण संकलन ६.२ टक्क्यांनी उंचावले आहे. यामुळे कराचे आकडे ₹१.९३ लाख कोटींवर पोहोचले आहेत. दुसरीकडे, कर परताव्यात ३.१ टक्क्यांची घट झाली असून, ते ₹२२,६६५ कोटी इतके राहिले आहेत..या महिन्यात निव्वळ जीएसटी महसूलात ७.६ टक्क्यांची वाढ होऊन तो सुमारे ₹१.७१ लाख कोटींवर गेला आहे. विशेषतः तंबाखू उत्पादनांमधून मिळणाऱ्या कर संकलनात बदल दिसून येतो. जानेवारी २०२५ मध्ये हे संकलन ₹५,७६८ कोटी इतके होते, तर त्याच कालावधीत ते ₹१३,००९ कोटी इतके नोंदवले गेले होते. हे बदल लक्झरी, हानिकारक आणि व्यसनाधीन वस्तूंवर आकारल्या जाणाऱ्या उपकराच्या पार्श्वभूमीवर घडले आहेत. कार आणि तंबाखू उत्पादनांसारख्या वस्तूंवर अशा प्रकारचे कर लादण्यात आले आहेत, ज्यामुळे महसूल वाढीला हातभार लागला आहे..सरकारने गेल्या वर्षी २२ सप्टेंबरपासून जीएसटी दरांमध्ये मोठी कपात केली आहे. सुमारे ३७५ वस्तूंच्या दरात घट करून त्या अधिक परवडणाऱ्या करण्यात आल्या आहेत. यामुळे ग्राहकांना लाभ झाला असला तरी, महसूल संकलनावर काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे दिसते. पूर्वी लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवर व्यापकपणे उपकर लागू होता, परंतु आता तो मुख्यत्वे तंबाखू आणि त्यासंबंधित उत्पादनांपुरता मर्यादित करण्यात आला आहे..आजचा अर्थसंकल्प ठरणार ऐतिहासिक! Budget 2026 मुळे निर्मला सीतारामन का ठरणार रेकॉर्डब्रेकिंग अर्थमंत्री? वाचा एका क्लिकवर.कर संकलन ४.८ टक्क्यांनी वाढतरीही, जानेवारीत देशांतर्गत व्यवहारांमधून कर संकलन ४.८ टक्क्यांनी वाढून ₹१.४१ लाख कोटी झाले आहे. त्याचप्रमाणे, आयातीवरील महसूल १०.१ टक्क्यांनी उंचावून ₹५२,२५३ कोटी इतका झाला आहे. हे आकडे अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक बदल दर्शवतात आणि कर संकलन प्रक्रियेची कार्यक्षमता दाखवतात..विक्रमी नववे अर्थसंकल्प सादरदरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे विक्रमी नववे अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. लोकसभेत हे बजेट मांडण्यापूर्वी त्यांनी परंपरेनुसार राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपतींची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी अर्थ मंत्रालयाच्या टीमसोबत छायाचित्र काढले. मॅजेन्टा रंगाच्या रेशमी साडीत सजलेल्या सीतारमण यांनी राष्ट्रीय चिन्ह असलेल्या लाल थैलीत टॅबलेट ठेवले होते. या प्रसंगी राज्यमंत्री आणि मंत्रालयातील सहा सचिव उपस्थित होते. हे अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, जीएसटी संकलनातील वाढीमुळे त्यात सकारात्मक सुरुवात झाल्याचे दिसते..Latest Marathi News Union Budget 2026 Live :अपघात विम्यावर कोणताही टॅक्स नाही ! निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.