Personal Finance

GST Collection: जीएसटी संकलनाने मोडला विक्रम! 1.93 लाख कोटींचा महसूल, सरकारला मोठा दिलासा

GST Revenue Growth Signals Strong Economy and Improved Tax Compliance : जीएसटी संकलनातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत; आयात कर, तंबाखू व लक्झरी वस्तूंवरील उपकरामुळे महसूलात लक्षणीय उंची
GST Collection Jumps to ₹1.93 Lakh Crore Ahead of Union Budget, Boosting Economic Confidence

GST Collection Jumps to ₹1.93 Lakh Crore Ahead of Union Budget, Boosting Economic Confidence

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाच्या आकडेवारीने सरकारला दिलासा दिला आहे. जानेवारी महिन्यात जीएसटी महसूलात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली असून, आयातीवरील करात झालेल्या वाढीमुळे एकूण संकलन ६.२ टक्क्यांनी उंचावले आहे. यामुळे कराचे आकडे ₹१.९३ लाख कोटींवर पोहोचले आहेत. दुसरीकडे, कर परताव्यात ३.१ टक्क्यांची घट झाली असून, ते ₹२२,६६५ कोटी इतके राहिले आहेत.

Loading content, please wait...
GST
GST Council meeting
GST impact on inflation

Related Stories

No stories found.