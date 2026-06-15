India-Pakistan Petrol-Diesel: पाकिस्तानात सलग 5 वेळा पेट्रोल-डिझेल दरकपात, भारतात मात्र 4 वेळा दरवाढ; नेमकं कारण काय?

Petrol-Diesel Price: जागतिक स्थरावर पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाचे भाव वाढले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार मे महिन्यात देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात तब्बल 4 वेळा वाढ केली आणि दोन्ही इंधनांचे दर सुमारे 8 रुपयांनी वाढविन्यात आले होते. मात्र भरच्या शेजारी देश पाकिस्तानात मात्र मे-जून महिन्यात आता सलग 5 वेळा कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे चर्चा सुरू झाल्या आहेत. .देशात नवी दिल्लीमध्ये पेट्रोल 102 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 95 रुपये प्रति लिटरला विकले जात आहे. तर पाकिस्तानात पेट्रोल 377 पाकिस्तानी रुपये आणि हाय स्पीड डिझेल 378.78 पाकिस्तानी रुपयांना विकले जात आहे. भारतीय रूपयाच्या तुलनेत याची किंमत 129 ते 130 रुपये इतकी आहे. त्यामुळे रूपयाच्या तुलनेत बघितल तर पाकिस्तानात पेट्रोल-डिझेल महाग आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी वाढ! 4 दिवसांत 100 ग्रॅममागे तब्बल 60,000 रुपयांनी महागलं; मुंबई-पुण्यात आजचा भाव किती?.पाकिस्तानात पेट्रोल-डिझेल दरकपात का?अमेरिका-इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठ्या प्रमाणात उलटफेर पाहायला मिळाला. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि वाढते कच्च्या तेलाचे भाव यांमुळे जगात पेट्रोल-डिझेलचे दरात मोठी वाढ झाली. तणावाच्या या काळात कच्च्या तेलाचे भाव सुमारे 126 डॉलर प्रति बॅरेल इतके वाढले. त्यामुळे जागतिक स्थरावर पाकिस्तानसह अनेक देशांमधील दर वाढले असताना भारतात मात्र निवडणुकांमुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर होते. मात्र निवडणुका संपताच 4 वेळा केलेल्या वाढीमुळे पेट्रोल-डिझेल 8 रुपयांनी महाग झालं.मात्र या उलट पाकिस्तानात युद्ध सुरू होताच पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले. एका वेळी तर किंमत तब्बल 60% पर्यंत वाढली होती. पण आता कच्चे तेल 90 डॉलरपर्यंत आल्याने पाकिस्तानात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले असून भारतात मात्र अजूनही स्थिर आहे..युद्धाच्या काळात पेट्रोल 46.3% महागमागच्या काही दिवसांत पाकिस्तानात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात केली असली तरी तिथे पेट्रोल 46.3% आणि डिझेल 38% महाग झालेल आहे. याचा अर्थ सध्या जरी दरकपात केलेली असली तरी पाकिस्तानात नागरिकांना इंधन महागाईचा सामना करावा लागत आहे..पेट्रोलच्या दरात सर्वाधिक वाढ झालेले देशम्यानमार – 78.2% वाढयूएई – 64.4% वाढफिजी – 54.1% वाढपाकिस्तान – 46.3% वाढश्रीलंका – 45.6% वाढदक्षिण आफ्रिका – 40.3% वाढयाशिवाय लेसोथो आणि रवांडा यांसारख्या देशांमध्येही पेट्रोलच्या दरात 45 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे. विशेषतः म्यानमारमध्ये पेट्रोलच्या किमती जवळपास 80 टक्क्यांनी वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे..EPF Insurance: PF खातेदारांना मिळतो तब्बल 7 लाखांचा मोफत विमा; अनेकांना याची माहितीच नाही; जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.भारताची स्थिती तुलनेने स्थिरजगातील अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये मर्यादित बदल झाले आहेत. केंद्र सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांनी जागतिक बाजारातील वाढीचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकलेला नाही. त्यामुळे इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतातील इंधन महागाईचा परिणाम कमी प्रमाणात जाणवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.