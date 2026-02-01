Union Budget 2026 : सीतारामन यांचा नववा अर्थसंकल्प; विकासाच्या गतीला चालना देण्यासाठी सरकारची उपाययोजना

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवारी (ता. १) एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून, रविवारी सादर होणारा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासाचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी, वित्तीय शिस्त राखण्यासाठी आणि जागतिक व्यापार संघर्षांपासून अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी आवश्यक सुधारणांचा समावेश असेल, अशी अपेक्षा आहे. .याआधी सरकारने केलेल्या उत्पन्न कर आणि जीएसटी कपातीमुळे तसेच पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीमुळे आतापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या ५० टक्के दंडात्मक आयातशुल्काचा सामना करण्यास मदत झाली आहे. परंतु आता, विकासाची ही गती टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारला उपाययोजना कराव्या लागतील, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे..Premium | Budget 2026 : आगामी अर्थसंकल्पात कोणत्या ५ गोष्टींवर लक्ष ठेवाल? .हा अर्थसंकल्प एका गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. देशांतर्गत मागणी कायम राहिली असून, महागाई उच्चांकावरून कमी झाली आहे, तरीही जागतिक अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव, अस्थिर किमती व प्रमुख मध्यवर्ती बँकांच्या असमान सवलतींसह भविष्यातील अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे देशात, सरकारवर रोजगारनिर्मितीला गती देण्याचा आणि भांडवली खर्च वाढवण्याचा दबाव आहे, तर राजकोषीय तूट कमी होत चालली आहे. करकपातीमुळे सरकारी महसुलात घट झाली, ज्यामुळे नव्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याचे त्यांचे पर्याय मर्यादित झाले. जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली असून, वित्तीय बाजारपेठा मंदीच्या मार्गावर आहेत व कमोडिटीच्या किमती सतत वाढत आहेत या पार्श्वभूमीवर, विकासाला चालना देणारे नवे प्रेरक घटक शोधणे हे मोठे आव्हान आहे, असेही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे..अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सीतारामन यांना नजीकच्या काळात गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा मिळविण्याचे कठीण काम करावे लागेल, कारण अमेरिकेशी भारताच्या व्यापार चर्चेतील अनिश्चिततेमुळे वित्तीय बाजारपेठा अस्थिर झाल्या आहेत, परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअरची विक्री करत आहेत आणि रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर ढकलत आहेत..याबाबतही लक्ष अपेक्षितजुन्या करप्रणालीतून नव्या करप्रणालीकडे वळण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी मानक वजावटीत वाढ.टीडीएस श्रेणींचे कमी दरांमध्ये व स्लॅबमध्ये सुसूत्रीकरण.व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी सीमाशुल्काच्या कमी स्लॅबमध्ये पुनर्रचना व विवादांत अडकलेले १.५३ लाख कोटी मुक्त करण्यासाठी माफी योजना, तसेच प्रक्रियात्मक सुलभीकरण.आर्थिक वर्ष २७ पासून भारताचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे.भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतुदीमध्ये वाढ.‘विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण)’ योजनेसाठी तरतूद, ज्या अंतर्गत सरकारांमध्ये ६०:४० च्या प्रमाणात खर्च विभागला जाईल.२०२६ मधील आठव्या वेतन आयोगासाठी तरतूद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.