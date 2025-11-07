Personal Finance

Indian Stock Market Opening : आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजारात मोठी घसरण; हे आहे कारण!

Indian Stock Market : सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक कोसळले; निफ्टी 25400 च्या खाली; Amber Enterprises चे शेअर्स 10% नी घसरले, तर Cummins चे शेअर्स 2.5% नी वाढले.
सकाळ डिजिटल टीम
Share Market Opening : भारतीय शेअर बाजाराची आजच्या व्यवहाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली. BSE सेन्सेक्समध्ये 506 अंकांची (0.61%) घसरण होऊन आजच्या व्यवहाराची सुरुवात 82,805 झाली. तर निफ्टी50 निर्देशांक 147 अंकांनी घसरून 25,363 पर्यंत खाली आला.

