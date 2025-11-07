Indian Stock Market Opening : आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजारात मोठी घसरण; हे आहे कारण!

Share Market Opening : भारतीय शेअर बाजाराची आजच्या व्यवहाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली. BSE सेन्सेक्समध्ये 506 अंकांची (0.61%) घसरण होऊन आजच्या व्यवहाराची सुरुवात 82,805 झाली. तर निफ्टी50 निर्देशांक 147 अंकांनी घसरून 25,363 पर्यंत खाली आला. .गुंतवणूकदार सध्या नफा वसूल करत आहेत, तर परदेशी गुंतवणूकदारही शेअर्सची विक्री करत आहेत. त्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी आठवड्याच्या शेवटी मोठ्या प्रमाणात घसरले. सेक्टरनिहाय निर्देशांकांत Nifty Consumer Durables निर्देशांक 0.94 टक्क्यांनी घसरून सर्वाधिक तोट्यात राहिला, तर Metal निर्देशांक 0.84 टक्क्यांनी खाली आला. दरम्यान, Nifty Pharma आणि Media हे निर्देशांक वाढले..UPI Payment : डिजिटल पेमेंट करणे म्हणजे आपल्या मेंदूच डोपामाइन स्पेंडिंग? UPI ने तुमचा ‘सेव्हिंग मोड’ बंद केला?.हे शेअर्स तोट्यात Bharti Airtek, HCL Tech, Wipro, JSW Steel, Tata Steel, TCS, Tata Consumer Products, and Adani Enterprises हे आज निफ्टीवरील सकाळच्या सत्रातील तोट्यातील शेअर्स होते. दरम्यान Sun Pharma, Eternal and Trent हे शेअर्स फायद्यात होते. .Stock Market Opening Bell : कालच्या किरकोळ वाढीनंतर आज शेअर बाजारात घसरण! या IPO ला Apply करण्याचा शेवटचा दिवस! .बाजारातील आजचे IPO अपडेट्स:आज Groww (Billionbrains Garage Ventures) या कंपनीचा IPO सदस्यत्वासाठी Appy करण्याचा शेवटचा दिवस आहे.Shreeji Global FMCG SME IPO सदस्यत्वासाठी Appy करण्याचा शेवटचा दिवस आहे.Pine Labs, Curis Lifesciences , Shining Tools IPO आजपासून बाजारात खुले झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.