India's cashless payments in a month equal to America's in 3 years says Jaishankar Sakal

Personal Finance UPI Payment: कॅशलेस पेमेंटमध्ये भारताने अमेरिकेला टाकले मागे; परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचा दावा UPI Payment: नायजेरियाच्या दौऱ्यावर असलेले परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी भारतीयांना संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले की, आज भारताला आपल्या परंपरा, संस्कृती आणि इतिहासाचा अभिमान आहे. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले की, भारत एका महिन्यात जितके कॅशलेस व्यवहार करतो तितकेच व्यवहार अमेरिका तीन वर्षात करते.