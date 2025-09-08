Personal Finance

GST 2.0: जीएसटी शून्य केला, तरीही विमा महागणार? नव्या अहवालामुळे सर्वसामान्य ग्राहक चिंतेत

GST on Health Insurance: जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर 18% वरून थेट शून्यावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
GST on Health Insurance

GST on Health Insurance

राहुल शेळके
  • जीएसटी परिषदेने आरोग्य आणि जीवन विम्यावरचा 18% जीएसटी शून्यावर आणला आहे, जो 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे.

  • पण, एका अहवालानुसार विमा कंपन्यांनी आयटीसीचा लाभ गमावल्याने प्रीमियम 3–5% वाढणार.

  • त्यामुळे ग्राहकांना अपेक्षित फायदा होणार नाही.

GST on Health Insurance: जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर 18% वरून थेट शून्यावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, 22 सप्टेंबर 2025 पासून हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्सवर कोणताही जीएसटी लागणार नाही. हा निर्णय जाहीर होताच सर्वसामान्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली होती.

