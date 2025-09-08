GST 2.0: जीएसटी शून्य केला, तरीही विमा महागणार? नव्या अहवालामुळे सर्वसामान्य ग्राहक चिंतेत

जीएसटी परिषदेने आरोग्य आणि जीवन विम्यावरचा 18% जीएसटी शून्यावर आणला आहे, जो 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे. पण, एका अहवालानुसार विमा कंपन्यांनी आयटीसीचा लाभ गमावल्याने प्रीमियम 3–5% वाढणार. त्यामुळे ग्राहकांना अपेक्षित फायदा होणार नाही..GST on Health Insurance: जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर 18% वरून थेट शून्यावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, 22 सप्टेंबर 2025 पासून हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्सवर कोणताही जीएसटी लागणार नाही. हा निर्णय जाहीर होताच सर्वसामान्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली होती. .आता विमा स्वस्त होणार, प्रीमियम कमी होईल, असा सर्वांचा समज होता. मात्र, नुकत्याच आलेल्या एका अहवालाने या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज रिसर्चच्या अहवालानुसार, जीएसटी हटल्यावर ग्राहकांना फायदा होण्याऐवजी प्रीमियममध्ये उलट 3–5% वाढ होऊ शकते..कंपन्यांचा आयटीसी लाभ बंद, प्रीमियम वाढणारआत्तापर्यंत विमा कंपन्या एजंटचे कमिशन, जाहिराती यांसारख्या खर्चांवर जीएसटी भरून त्याचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घेत होत्या. जीएसटी शून्य झाल्यावर हा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चाचा तोल बिघडेल आणि त्याची भरपाई करण्यासाठी त्या पॉलिसींच्या प्रीमियममध्ये 3–5% वाढ करू शकतात..DMart Rates: सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! GST बदलामुळे DMartमधील कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? पाहा यादी .ग्राहकाला थेट फायदा मिळणार का?अहवालानुसार, जीएसटी हटल्याने विमा कंपन्यांच्या एकूण खर्चात 12–15% घट होऊ शकते. पण हा फायदा थेट ग्राहकाला मिळणार नाही, कारण ITC न मिळाल्याने कंपन्या प्रीमियम वाढवून तो भार पुन्हा ग्राहकावरच टाकतील..सामान्य ग्राहकांसाठी धक्का?सरकारचा हा निर्णय वरकरणी दिलासा देणारा वाटत असला तरी, प्रत्यक्ष परिणाम वेगळाच असू शकतो. विमा स्वस्त होईल, अशी अपेक्षा ठेवणाऱ्या सामान्य नागरिकांना येत्या काळात उलट महाग प्रीमियमचा फटका बसू शकतो. जीएसटी शून्य केल्याने मिळणारी करसवलत थेट ग्राहकांच्या खिशात जाण्याऐवजी, कंपन्यांच्या खर्चवाढीची भरपाई करण्यासाठी वापरली जाण्याची शक्यता आहे..Adani Group: अदानी ग्रुपचा मोठा निर्णय! शेअरचे होणार 5 तुकडे; बोर्डाची मान्यता, 5 वर्षात दिला 1505 टक्के परतावा.FAQs प्र.1: विमा पॉलिसींवर जीएसटी शून्य कधीपासून लागू होणार?उ.1: 22 सप्टेंबर 2025 पासून हा निर्णय लागू होईल.प्र.2: यामुळे माझा आरोग्य आणि जीवन विम्याचा प्रीमियम कमी होईल का?उ.2: नाही. अहवालानुसार प्रीमियममध्ये 3–5% वाढ होऊ शकते.प्र.3: जीएसटी शून्य झाल्यावरही प्रीमियम का वाढणार?उ.3: कारण विमा कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ मिळणार नाही, त्यामुळे त्या खर्च भरून काढण्यासाठी प्रीमियम वाढवतील.प्र.4: हा निर्णय कोणत्या विम्यावर लागू होतो?उ.4: हा निर्णय जीवन आणि आरोग्य विमा दोन्हीवर लागू होतो.प्र.5: पुनर्वीम्यावरही जीएसटी शून्य होईल का?उ.5: होय, पण इतर काही सेवांवर जीएसटी लागू राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.