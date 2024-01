Budget 2024: अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण कधी आणि कुठे पाहाल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर

Budget 2024: गुरुवारी, 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल.

एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. यानंतर केंद्रात स्थापन होणारे नवीन सरकार 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. (The budget will be ‘interim’ in nature as the government is set to face a general election in April-May this year.)