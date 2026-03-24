Investment: भारतात गुंतवणुकीची क्रांती! 84% भारतीय आणि 56% महिला आता स्वतः घेतात आर्थिक निर्णय

DSP Winvestor Pulse 2025–26 Report: मुंबईतल्या तिच्या राहत्या घरी आदिती टीव्हीवर बातम्या ऐकत होती. सगळीकडे इराण-इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आणि त्याचे जागतिक परिणाम चर्चेत होते. त्यातच गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारात झालेल्या मोठ्या घसरणीची बातमीही समोर येत होती. मात्र घसरणीला घाबरण्याऐवजी आदितीने ती संधी म्हणून पाहिली. काही वर्षांपूर्वी अशा वेळी ती नक्कीच कोणाचा सल्ला घेतली असती. पण आता ती स्वतः निर्णय घेते. तिने आपल्या मोबाईलवरील म्युच्युअल फंड अॅप उघडले आणि काही क्लिकमध्येच गुंतवणूक केली. ही फक्त आदितीची गोष्ट नाही, तर शहरी भारतातील नव्या गुंतवणूकदारांची मानसिकता दर्शवणारी सध्याची स्थिती आहे. .गुंतवणुकीत आत्मविश्वास वाढला DSP Mutual Fund आणि YouGov यांच्या Winvestor Pulse 2025–26 अहवालातून भारतातील गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या मानसिकतेचे स्पष्ट चित्र समोर येतेय. देशातील 13 शहरांतील 5,000 हून अधिक गुंतवणूकदारांच्या अभ्यासावर आधारित हा अहवाल नव्या आत्मविश्वासाने भरलेल्या तरुण भारताची प्रतिमा स्पष्ट करतो. पैशाची गुंतवणूक ही आता केवळ तज्ज्ञांची मक्तेदारी राहिलेली नाही, ती सर्वसामान्यांच्या हाती आली आहे.आज 84 टक्के गुंतवणूकदारांना स्वतः गुंतवणूक करण्याचा आत्मविश्वास आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, मोबाईल अॅप्स आणि वाढती आर्थिक साक्षरता यामुळे गुंतवणूक अधिक सुलभ आणि लोकाभिमुख झाली आहे. हा बदल केवळ तांत्रिक नाही, तर सामाजिकही आहे..'ती'ची अर्थिक 'लाँग जम्प'भारतात सध्या सुरु असलेल्या आर्थिक स्थित्यंतराचा सर्वात परिणाम देशाची अर्धी लोकसंख्या असणाऱ्या महिलांमध्ये दिसयतोय. बदलाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिलांची वाढती आर्थिक साक्षरता आणि सक्रिय सहभाग. Winvestor Pulse 2025–26 अहवालानुसार सुमारे 56 टक्के महिला आता स्वतःचे गुंतवणूक निर्णय स्वतंत्रपणे घेत आहेत. गेल्या वर्षीच्या सर्वेक्षणात हा आकडा 44% होता. त्यामुळे एक वर्षात भारतातील 'ती'ने आर्थिक निर्णय क्षमतेच्या बाबतीत लाँग जम्प घेतलीय असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. हा बदल फक्त आकडेवारीपुरता मर्यादित नाही. महिलांच्या मानसिकतेतील परिवर्तनाचे प्रतीक आहे. महिलांचा दृष्टिकोन संतुलित आहे, त्या स्वावलंबी आहेत, आणि आवश्यकतेनुसार कुटुंबीयांशी चर्चा करण्यासही प्राधान्य देतात असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. याचबरोबर, स्त्रियांचा पैशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलतो आहे. पूर्वी पैसा म्हणजे सुरक्षितता, बचत आणि भविष्यातील गरजांची पूर्तता इतकाच अर्थ होता. गेल्या काही वर्षात आलेल्या आर्थिक साक्षरतेमुळे पैसा म्हणजे स्वातंत्र्य' अशी भावना व्यक्त करणाऱ्यांचे प्रमाण 27% वरून वाढून 35% झाले आहे..निश्चित उदिष्टांचा अभावआर्थिक गुंतवणुकीसाठी उदिष्ट असणे हे नेहमीच आवश्यक असते. या अहवालानुसार भारतीय शहरी तरुणाईत अजूनही स्पष्ट उद्दिष्टे आणि दीर्घकालीन नियोजन नसल्याचे दिसते. पण या बाबीकडे एक सकारात्मक संधी म्हणून पाहता येऊ शकते कारण आत्मविश्वास निर्माण झाल्यानंतर पुढचा टप्पा म्हणजे योग्य मार्गदर्शन आणि नियोजन. आजचा गुंतवणूकदार शिकण्यास उत्सुक आहे, नवीन साधने स्वीकारण्यास तयार आहे आणि हीच भविष्यातील प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे..सोनेरी भविष्यासाठी योग्य सल्ला महत्त्वाचा भारतातील आर्थिक साक्षरतेमुळे भारतीयाचा गुंतवणूकीचा पॅटर्न बदलतोय हे तर या अहवालातून स्पष्ट होतेच. पण जसे सायकल शिकताना किंवा पोहायला शिकताना कुणाचा तरी आधार घेतला, तर शिकाऊ राहणाचा कालावधी आपोआप कमी होतो, गुंतवणुकीचेही अगदी तसेच आहे. . Winvestor Pulse 2025–26 अहवालानुसार गुंतवणूक सल्लागारांविषयीही सकारात्मक चित्र दिसते. जे गुंतवणूकदार सल्ला घेतात, त्यापैकी बहुतांश लोक समाधानी आहेत. याचा अर्थ, योग्य सल्ला आणि तंत्रज्ञान यांचा संतुलित वापर केल्यास गुंतवणूक अधिक परिणामकारक ठरू शकते.