Investment: SIP की PPF? 5,000 रुपयांच्या गुंतवणुकीत 15 वर्षांत कुठे मिळणार जास्त पैसा; जाणून घ्या सोप्या शब्दांत

SIP and PPF Investment: दरमहा थोडी रक्कम नियमित गुंतवली तर दीर्घकालीन कालावधीत मोठा फंड तयार होऊ शकतो. शिस्तबद्ध गुंतवणूक आणि चक्रवाढ व्याजाचा फायदा घेतल्यास गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळू शकतो. अशावेळी भारतात दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) आणि SIP हे दोन लोकप्रिय पर्याय मानले जातात..PPF आणि SIP फरकPPF ही सरकारकडून समर्थित योजना असून यामध्ये 15 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो. सध्या या योजनेवर सुमारे 7.1% दराने व्याज मिळते आणि त्यावरील उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त असते. जय गुंतवणूकदारांना स्थिर आणि सुरक्षित परतावा हवा आहे त्यांच्यासाठी हा पर्याय योग्य मानला जातो.दुसरीकडे SIP ही म्युच्युअल फंडात दरमहा गुंतवणूक करण्याची पद्धत आहे. यामध्ये बाजारानुसार परतावा बदलतो, मात्र दीर्घकालीन कालावधीत इक्विटी SIP साधारण 10% ते 12% पर्यंत सरासरी परतावा देऊ शकते. SIP मध्ये लवचिकता जास्त असते आणि ELSS वगळता कोणताही कठोर लॉक-इन काळ नसतो..PPF मध्ये गुंतवणूकसमजा तुम्ही PPF मध्ये दरमहा 5,000 रुपयांची गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर तुमची गुंतवणूक खालीलप्रमाणे वाढेल. दरमहा गुंतवणूक - 5,000 रुपये कालावधी - 15 वर्षेएकूण गुंतवणूक - 9 लाखमॅच्युरिटी झाल्यावर मिळणारी एकूण रक्कम - 15.78 लाखअंदाजे परतावा - 6.78 लाख.SIP मध्ये गुंतवणूकसमजा तुम्ही PPF ऐवजी SIP मध्ये गुंतवणुकीचा मार्ग निवडला आणि दरमहा 5 हजारांची गुंतवणूक केली तर परतावा खालीलप्रमाणे मिळेल. दरमहा गुंतवणूक - 5,000 रुपये कालावधी - 15 वर्षेएकूण गुंतवणूक - 9 लाखमॅच्युरिटी झाल्यावर मिळणारी एकूण रक्कम - 23.8 लाखअंदाजे परतावा -14.8 लाख रुपये .आता दोन्ही गोष्टींची तुलना केली तर दिसून येते की SIP मध्ये PPFच्या तुलनेत तब्बल 118% जास्त रिटर्न भेटतो. मात्र या ठिकाणी ही गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी की SIP मधून मिळणाऱ्या नफ्यावर कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होतो, त्यामुळे प्रत्यक्ष परतावा थोडा कमी होऊ शकतो. तर PPF मधील संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त असते..काय करावे वरील तुलनेवरून समजते की PPF आणि SIP हे दोन्ही पर्याय दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी उपयुक्त आहेत. यात PPF ही सुरक्षित, स्थिर आणि करमुक्त परतावा देण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे तर SIP ही जास्त परतावा देते मात्र यात बाजार जोखीम आणि टॅक्स भरावा लागतो. त्यामुळे गुंतवणूक करताना तुमचे उद्दिष्ट, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि कालावधी लक्षात घेऊन निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.