Investment Strategy: FD विसरा! कमी जोखमीमध्ये जास्त रिटर्न देणारे ‘हे 5’ जबरदस्त पर्याय पाहा

Low-Risk Investments Options: आजच्या बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत सुरक्षित गुंतवणूक आणि चांगला परतावा यांचा समतोल साधणे गुंतवणूकदारांसाठी मोठं आव्हान बनलं आहे. आजही मुदत ठेव (फिक्स्ड डिपॉझिट) हा एक सुरक्षित पर्याय मानला जातो, मात्र व्याजदरातील चढ-उतार आणि कराचा परिणाम यामुळे यात प्रत्यक्षात मिळणारा परतावा कमी होतो. त्यामुळे केवळ FD वर अवलंबून राहण्याऐवजी गुंतवणुकीचे विविध पर्याय कोणते आहेत आणि त्याने आपली गुंतवणूक कशी वाढेल हे समजून घेत पोर्टफोलिओ डाइवर्सिफाय करणे आवश्यक ठरते..चला मग जाणून घेऊया, कमी जोखमीमध्ये FD पेक्षा चांगला किंवा तुलनात्मक परतावा देऊ शकणारे 5 पर्याय कोणते आहेत.1. डेट म्युच्युअल फंडडेट म्युच्युअल फंड हे बाँड्स आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात.याचे फायदे:करानंतर FD पेक्षा अधिक परतावा मिळण्याची शक्यताउच्च लिक्विडिटी म्हणजे जर तुम्हालाअचानक गरज पडली तर सहज पैसे काढता येतातवेगवेगळ्या कालावधीसाठी यात पर्याय उपलब्धमात्र, यात परतावा निश्चित नसतो आणि बाजाराशी संबंधित जोखीम अधिक असते. .2. सरकारी रोखे (G-Secs) आणि ट्रेझरी बिल्सअत्यंत सुरक्षित गुंतवणूक हवी असल्यास हा उत्तम पर्याय असल्याचे तज्ञांचे मात आहे.फायदे - सरकारचे बॉन्ड असल्याने सरकारी हमी असतेमॅच्युरिटीपर्यंत ठेवले तर निश्चित परतावाकमी जोखीमकोणासाठी योग्य?भविष्यात निवृत्ती नियोजन करणारे लोकसुरक्षित गुंतवणूक शोधणारे लोक.3. RBI फ्लोटिंग रेट बॉण्डहे बाँड RBI कडून जारी केले जातात आणि त्यावरील व्याजदर वेळोवेळी बदलत असतो.फायदे -व्याजदर वाढल्यास अधिक परतावा मिळतोनियमित उत्पन्नाचा स्रोत तुमच्याकडे असतोमात्र यात लॉक-इन कालावधी असल्याने लगेच पैसे काढणे कठीण जाते..4. पोस्ट ऑफिस योजनाSCSS (Senior Citizen Saving Scheme) आणि MIS (Monthly Income Scheme) या योजना आजही लोकप्रिय आहेत.फायदे - सरकारी हमीस्थिर आणि सुरक्षित परतावानियमित उत्पन्न मिळते कोणासाठी योग्य?ज्येष्ठ नागरिककमी जोखीम पसंत करणारे गुंतवणूकदार.5. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)10 वर्षांखालील मुलींसाठी हा लहानपणापासून भविष्यासाठी एक मोठी रक्कम जमा करण्यासाठी हा सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो. मुलीच्या शिक्षण व लग्नासाठी दीर्घकालीन निधी तयार करण्यासाठी हा पर्याय अनेक लोक निवडतात. फायदे - आकर्षक व्याजदर (सुमारे 8% पेक्षा अधिक)FD पेक्षा जास्त परतावा मिळण्याची शक्यताकर सवलतीचा लाभ मिळतो.FD विरुद्ध इतर पर्यायFD तुम्हाला एक सुरक्षित गुंतवणूक देते, पण यात करानंतर मिळणार परतावा कमी होतो. मात्र यात लिक्विडिटी मर्यादित असल्याने गरजेच्या वेळी पैसे काढायला अडचणी येतात आणि नुकसान होते. दरम्यान इतर पर्यायांमध्ये अधिक परताव्याची शक्यता असते आणि जास्त लवचिकता असल्याने गरजेचे वेळी त्यातून पैसे काढता येतात. .गुंतवणूक करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवाआपले आर्थिक उद्दिष्ट ठरावा जोखीम घेण्याची क्षमता ओळखापोर्टफोलिओमध्ये वेगवेगल्या प्रकारची गुंतवणूक ठेवाकराचा परिणाम कसा आहे हे समजून घ्यादीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवा(Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. यामधील माहिती ही गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.).