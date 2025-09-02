ITR Filing Last Date: आयकर रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख काय आहे? ITR न भरल्यास काय होईल?

आर्थिक वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) साठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2025 आहे. वेळेत रिटर्न न भरल्यास दंड, व्याज आणि कायदेशीर कारवाईचा धोका आहे. त्यामुळे करदात्यांनी आपला ITR लवकरात लवकर फाईल करावा..ITR Filing 2024-25 Last Date: आयकर रिटर्न (ITR) फाईल करण्याची अंतिम तारीख जवळ येत आहे. जर तुम्ही अजून तुमचा ITR भरला नसेल, तर आता वेळ न घालवता तो लवकरात लवकर भरा. कारण, एकदा ही तारीख निघून गेली तर उशिरा रिटर्न भरल्यास मोठा दंड आणि इतर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो..आर्थिक वर्ष 2024-25 (मूल्यमापन वर्ष 2025-26) साठी ITR भरण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2025 निश्चित करण्यात आली आहे. आयकर विभागाने ITR फॉर्ममध्ये झालेल्या बदलांमुळे आणि फॉर्म समजण्यासाठी करदात्यांना जास्त वेळ मिळावा यासाठी ही मुदतवाढ दिली. याबाबतची माहिती आयकर विभागाने मे महिन्यातच एक्स (X) वरून अधिकृतपणे दिली होती..कोणासाठी आहे 15 सप्टेंबरची डेडलाईन?ज्यांच्या अकाऊंटचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता नाही अशा करदात्यांसाठी 15 सप्टेंबर ही शेवटची तारीख आहे. यामध्ये नोकरी करणारे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक लोक यांचा समावेश होतो. याआधी अंतिम तारीख 31 जुलै 2025 होती..अंतिम तारीख चुकल्यास काय होईल?लेट फाईलिंग फी (सेक्शन 234F)जर तुम्ही 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत ITR फाईल केला नाही, तर तुम्हाला ₹5,000 पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. जर तुमचे एकूण उत्पन्न ₹5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर हा दंड फक्त ₹1,000 असेल.व्याज (सेक्शन 234A)उशिरा कर भरल्यास तुम्हाला प्रतिमहिना 1% दराने व्याज भरावे लागेल. हे व्याज अंतिम तारीख संपल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून लागू होईल आणि रिटर्न फाईल करेपर्यंत चालू राहील..सवलती मिळणार नाहीत आयकर कायद्याच्या सेक्शन 139(1) नुसार, जर वेळेत ITR फाईल केला नाही तर तुम्हाला काही सवलती मिळणार नाहीत. विशेषतः, नुकसान पुढील वर्षांमध्ये एडजस्ट करण्याची संधी गमावली जाईल. मात्र, गृहस्थी (House Property) संदर्भातील नुकसान मात्र पुढे नेता येईल..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव विक्रमी उच्चांकावर; चांदीमध्येही झाली मोठी वाढ, किती आहे आजचा भाव?.दंड (सेक्शन 270A)जर तुमचे करपात्र उत्पन्न असतानाही तुम्ही ITR फाईल केला नाही, तर आयकर विभाग तुमच्यावर 50% पर्यंत दंड लावू शकतो.फौजदारी कारवाई (सेक्शन 276CC)आयकर विभागाकडे असे प्रकरण न्यायालयात नेण्याचा अधिकार आहे. दोषी ठरल्यास तुम्हाला किमान 3 महिने तुरुंगवास होऊ शकतो, जो जास्तीत जास्त 2 वर्षांपर्यंत वाढू शकतो. यासोबतच मोठा दंडही भरावा लागू शकतो..Reliance Industries: रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा दबदबा कायम; 1,700 रुपयांच्या वर जाणार शेअर, कोणी केली भविष्यवाणी .सारांश असा की, वेळेत ITR फाईल न केल्यास केवळ दंड आणि व्याजच नाही तर कायदेशीर कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे करदात्यांनी 15 सप्टेंबरपूर्वी आपले ITR नक्कीच फाईल करावे..FAQsQ1. ITR भरण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?- अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2025 आहे.English: The last date to file ITR is 15th September 2025.Q2. कोणत्या करदात्यांसाठी ही तारीख लागू आहे?- ज्या करदात्यांच्या अकाउंटचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता नाही, त्यांच्यासाठी.English: It applies to taxpayers whose accounts do not require an audit.Q3. वेळेत ITR न भरल्यास किती दंड लागेल?- ₹5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना ₹5,000 दंड; कमी उत्पन्नवाल्यांना ₹1,000 दंड.English: ₹5,000 penalty if income exceeds ₹5 lakh; ₹1,000 if below ₹5 lakh.Q4. उशिरा ITR फाईल केल्यास व्याज किती लागेल?- प्रतिमहिना 1% व्याज आकारले जाईल.English: Interest of 1% per month will be charged.Q5. कायदेशीर कारवाई होऊ शकते का?- होय, सेक्शन 276CC अंतर्गत तुरुंगवास व दंडाची शक्यता आहे.English: Yes, under Section 276CC, imprisonment and fine are possible..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.