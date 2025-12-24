Income Tax Refund : तुमचा ITR अडकलाय? आयकर विभागाचे मेल का येत आहेत? ‘Risk Management’ म्हणजे काय?

ITR Risk Management : मागील काही दिवसांपासून करदाते आपल्या इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) ची वाट पाहून आहेत. यातच आता या आठवड्यात आयकर विभागाकडून आलेल्या एका नव्या संदेशामुळे अनेक करदात्यांमध्ये गोंधळ आणि चिंता निर्माण झाली आहे. अनेक लोकांना हा संदेश मिळाला असून, त्यामध्ये त्यांच्या ITR रिफंडचा दावा हा ‘Risk Management Process’ (जोखीम व्यवस्थापन प्रक्रिया) मध्ये आढळून आल्यामुळे आणि काही विसंगतींमुळे त्यांची आयकर रिटर्नची प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आली असल्याचे ई-मेल किंवा SMS द्वारे सांगण्यात येत आहे..सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X आणि LinkedIn वर अनेक करदात्यांनी हा अनुभव शेअर केला असून, हा संदेश अस्पष्ट आणि तणाव निर्माण करणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.या अलर्टमध्ये असेही नमूद आहे की, करदात्यांनी ३१ डिसेंबरपूर्वी सुधारित इनकम टॅक्स रिटर्न दाखल करावा. तसेच सविस्तर माहिती असलेला ई-मेल आधीच पाठवण्यात आल्याचा दावा केला आहे. मात्र, अनेक करदात्यांचे म्हणणे आहे की त्यांना असा कोणताही ई-मेल मिळालेला नाही. .करदात्यांना असा संदेश का येतोय?चार्टर्ड अकाउंटंट पराग जैन यांनी LinkedIn वरील पोस्टमध्ये सांगितले की, "ज्या करदात्यांचे दावे योग्य आहेत आणि त्यांनी सर्व नियम पाळले आहेत अशाही करदात्यांनाही असे इशारावजा संदेश येत आहेत". त्यांच्या मते, "देणग्यांचा दावा केलेले, परदेशी मालमत्ता जाहीर केलेले, डिमॅट होल्डिंग्स दाखवलेले, जास्त रिफंड मागणारे करदाते यांचे रिटर्न अधिक तपासणीसाठी हा संदेश दिला गेला आहे. रात्री उशिरा येणारा हा संदेश आणि फक्त काही लोकांना हा संदेश आणि बाकी लोकांना नाही यामुळे गोंधळ वाढला आहे". .8th Pay Commission : जानेवारीच्या पगारात 8व्या वेतन आयोगाची वाढ मिळेल का? किती वाढणार पगार? जाणून घ्या पगारवाढीबाबत मोठा अपडेट.‘Risk Management Process’ म्हणजे नेमकं काय?सॉफ्टकॉन कॅपिटल कंपनीचे CEO आणि चार्टर्ड अकाउंटंट मयंक गोसार यांच्या मते, "हा संदेश अधिकृत नोटीस नसून फक्त एक इशारा आहे. आयकर विभाग काही रिटर्नवर अंतर्गत पुनः तपासणी करत आहे. विशेषतः मोठ्या रकमेचे व्यवहार, देणग्यांचे दावे, परदेशी मालमत्ता, आणि नेहमीपेक्षा जास्त रिफंडचा दावा केलेले. कारण, यामध्ये तफावत आढळू शकते. आणि यामध्ये जर तफावत आढळली तर रिटर्न तात्पुरता थांबवला जातो".उदाहरणार्थ, एका करदात्याने राजकीय पक्षाला देणगी दिली होती आणि त्यालाही असा अलर्ट मिळाला. अशा वेळी स्पष्टीकरण किंवा सुधारित रिटर्न मिळेपर्यंत रिटर्न ‘होल्ड’ वर राहतो. त्यांनी सांगितले की, आयकर विभाग लवकरच नेमकी कोणती माहिती तपासायची आहे याबाबत सविस्तर ई-मेल पाठवेल, मात्र सध्या अनेकांना तो ई-मेल मिळालेला नाही..आता करदात्यांनी काय करावे?मयंक गोसार यांच्या मते करदात्यांनी खालील गोष्टी एकदा तपासायलायला हव्यात. यात, सर्वप्रथम आपला ITR नीट तपासा.प्रत्येक दाव्यासाठी योग्य कागदपत्रे आहेत का, ते पाहा.काही चूक असल्यास 31 डिसेंबरपूर्वी सुधारित ITR दाखल करा.सर्व माहिती योग्य असल्यास घाबरण्याची गरज नाही.तसेच, AIS आणि Form 26AS तपासून त्यामध्ये काही तफावत आहे का, ते पाहावे. मोठ्या व्यवहारांसाठी योग्य AIS feedback द्यावा.जर कोणतीही चूक नसेल, तर अधिकृत ई-मेलची वाट पाहू शकता. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर रिटर्नची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होईल.Post Office FD : बँक नाही, तर पोस्ट ऑफिसची FD ठरतेय फायद्याची; रेपो दराच्या कपातीनंतरही देते 7.5% पर्यंत व्याज.करदात्यांनी घाबरायचे कारण आहे का?तज्ज्ञांच्या मते, हा केवळ एक पूर्वतपासणी करण्यासाठीचा संदेश आहे. ज्या करदात्यांना हा मेल किंवा संदेश आला आहे त्यांनी जर हा इशारा दुर्लक्षित केला आणि प्रत्यक्षात त्यांच्या डाव्यात तफावत असेल, तर पुढे त्याची चौकशी होऊ शकते. मात्र ज्यांचे दावे योग्य आहेत आणि कागदपत्रे व्यवस्थित आहेत, अशा करदात्यांनी अजिबात घाबरण्याची गरज नाही त्यांना त्यांचा रिफंड लवकरच मिळून जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.