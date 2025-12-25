ITR Return : आयकर विभागाचा करदात्यांना इशारा! 31 डिसेंबरनंतर थेट 5,000 दंड; ITR मध्ये चूक असेल तर आत्ताच हे करा

how to avoid ₹5,000 ITR penalty : डिसेंबर महिन्यातील मागच्या काही दिवसांत अनेक आयकरदात्यांना आयकर विभागाकडून ई-मेल आणि मोबाईल संदेश (SMS) पाठवण्यात आले आहेत. या संदेशांमध्ये त्यांना कळवण्यात आले आहे की, त्यांचा इनकम टॅक्स रिफंड सध्या थांबवण्यात आला आहे, कारण रिफंडसाठी त्यांनी केलेले दावे आयकर विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीशी जुळत नाहीत. अशा करदात्यांना त्यांच्या रिटर्नमधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी सुधारित इनकम टॅक्स रिटर्न (Revised ITR) दाखल करण्याचा सल्ला आयकर विभागाने दिला आहे..सुधारित इनकम टॅक्स रिटर्न म्हणजे काय?आयकर अधिनियम, १९६१ च्या कलम १३९ (५) नुसार, जर मूळ रिटर्न भरताना कोणतेही उत्पन्न चुकले असेल, कपात चुकीची भरली असेल किंवा संख्येत काही त्रुटी झाली असेल, तर करदात्याला ती चूक सुधारण्याचा अधिकार आहे. या प्रक्रियेलाच 'सुधारित रिटर्न’ असे म्हणतात.सुधारित ITR मध्ये तुम्ही उत्पन्नाची माहिती, कपात (डिडक्शन), सूट किंवा ITR फॉर्मचा प्रकार देखील बदलू शकता. महत्त्वाची बाब म्हणजे, रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी तुम्ही कितीही वेळा सुधारित ITR दाखल करू शकता..सुधारित इनकम टॅक्स रिटर्न कसा दाखल कराल?इनकम टॅक्स ई-फाइलिंग पोर्टलवर जा आणि लॉगिन करा.‘File Income Tax Return’ या पर्यायावर क्लिक करा आणि त्यानंतर ‘Revised Return’ निवडा.तुमच्या मूळ रिटर्नचा Acknowledgement Number आणि रिटर्न दाखल करण्याची तारीख भरा.सुधारित माहितीसह योग्य ITR फॉर्म पुन्हा भरा.रिटर्न व्हेरिफाय करून सबमिट करा..Gold Rate Today : सोनं–चांदीचा नवा उच्चांक! ५ दिवसांत तब्बल २०,००० रुपयांची वाढ; पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव.सुधारित ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख?आयकर विभागाच्या नियमांनुसार, कोणतीही चूक सुधारण्यासाठी सुधारित इनकम टॅक्स रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे. करदात्यांनी या कालावधीच्या आत सुधारित ITR दाखल करणे आवश्यक आहे,.सर्व करदात्यांना सुधारित ITR दाखल करणे बंधनकारक आहे का?तर नाही. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) स्पष्ट केले आहे की, जर करदात्यांनी घेतलेली कपात किंवा सूट पूर्णपणे खरी, कायदेशीर आणि योग्य पद्धतीने दाखल केली असेल, तर त्यांना घाबरण्याची गरज नाही. अशा प्रकरणांमध्ये त्या करदात्यांना सुधारित ITR दाखल करण्याची आवश्यकता नाही..३१ डिसेंबरपर्यंत सुधारित ITR दाखल न केल्यास काय होईल?जर एखादा करदाता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत Revised ITR दाखल करू शकला नाही, तर त्याला नंतर Updated ITR (ITR-U) हा पर्याय निवडावा लागेल. मात्र, हा पर्याय महाग ठरू शकतो, कारण यामध्ये ५,००० रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. याशिवाय, तुमची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते आणि रिफंड मिळण्यास अधिक वेळ लागू शकतो..EPFO Provident Fund : घरबसल्या 1 मिनिटात तपासा आपला PF बॅलन्स! जाणून घ्या EPFO पासबुक पाहण्याचे सोपे, जलद मार्ग आणि नवीन सुविधा.Revised ITR चा स्टेटस कसा तपसायचा?तुम्ही केलेल्या सुधारणांचा स्टेटस तपासण्यासाठी -आयकर विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा - https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/‘My Account’ मेन्यूमध्ये जाऊन ‘View e-Filed Returns/Forms’ वर क्लिक करा.ड्रॉपडाउन लिस्टमधून Rectification Status निवडा आणि Submit वर क्लिक करा.तुमच्यासमोर Revised ITR चा स्टेटस दिसेल.ITR रिफंडचा स्टेटस ऑनलाइन कसा तपासाल?सर्वप्रथम अधिकृत आयकर पोर्टल eportal.incometax.gov.in वर जा.तुमचा PAN (User ID) आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करा.लॉगिननंतर ‘e-File’ टॅबवर जा → ‘Income Tax Returns’ → ‘View Filed Returns’ वर क्लिक करा.येथे तुम्ही दाखल केलेल्या सर्व रिटर्न्सची स्थिती पाहू शकता.‘View Details’ वर क्लिक करून तुमचा रिफंड कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे तपशीलवार पाहता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.