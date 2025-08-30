खात्यावर शून्य रुपये असले तरी काढता येतील पैसे; १० हजारांपर्यंत मर्यादा, सरकारचं गिफ्ट

पंतप्रधान जनधन योजनेला ११ वर्षे पूर्ण झाले असून या योजनेंतर्गत उघडलेल्या खात्यांची संख्या ११ वर्षात तब्बल ५६ कोटींच्या वर पोहोचली आहे. तर खात्यात २.६८ लाख कोटी जमा झाले आहेत. जनधन खात्यावर खातेधारकांना अनेक सुविधा दिल्या जातात. यातच एक सुविधा ओव्हरड्राफ्टची आहे. आता यात वाढ करण्यात आली असून यामुळे खातेधारकांना मोठा फायदा होणार आहे..पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्टचा लाभ घेता येणार आहे. ओव्हरड्राफ्ट अंतर्गत तुमच्या खात्यात पैसे नसतील तरी तुम्ही ठराविक रक्कमेपर्यंत खात्यातून पैसे काढू शकता. योजनेअंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांना २ लाख रुपयांचा विमा आणि एक डेबिट कार्डही मिळतं..Human GPS : समंदर चाचा उर्फ ह्युमन GPSला कंठस्नान, १०० पेक्षा जास्तवेळा दहशतवाद्यांना घुसखोरीसाठी केलीय मदत.अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जनधन खात्यांची संख्या मार्च २०१५ रोजी १४.७२ कोटी इतकी होती. ती १३ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ५६.१६ कोटी इतकी झालीय. खातेधारकांमध्ये महिलांचं प्रमाण ५६ टक्के आहे. तर एकूण खात्यात ६७ टक्के खाती ही ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नागरिकांची आहेत. डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट ४५ लाख कोटी रुपये पाठवण्यात आले आहेत. तर देशातील ९४ टक्के वयस्क लोकसंख्येचं आता बँकेत खातं आहे..पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत खातेधारकांना एकूण ३३८.६८ कोटी रुपे डेबिट कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे त्यांना रोकडविरहीत व्यवहारांची सुविधा मिळत आहे. तसंच अपघात विमा कवचही मिळते. या खात्यावर डीबीटी, पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनन्स एजन्सी बँक योजनेचा लाभ या खात्यांवर घेता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.