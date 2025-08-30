Personal Finance

खात्यावर शून्य रुपये असले तरी काढता येतील पैसे; १० हजारांपर्यंत मर्यादा, सरकारचं गिफ्ट

Jandhan Yojna Bank Account : जनधन खात्यावर खातेधारकांना अनेक सुविधा दिल्या जातात. यातच एक सुविधा ओव्हरड्राफ्टची आहे. आता यात वाढ करण्यात आली असून यामुळे खातेधारकांना मोठा फायदा होणार आहे.
Big Benefit Jandhan Account Now Allows Rs 10000 Withdrawal Without Balance
Big Benefit Jandhan Account Now Allows Rs 10000 Withdrawal Without BalanceEsakal
सूरज यादव
पंतप्रधान जनधन योजनेला ११ वर्षे पूर्ण झाले असून या योजनेंतर्गत उघडलेल्या खात्यांची संख्या ११ वर्षात तब्बल ५६ कोटींच्या वर पोहोचली आहे. तर खात्यात २.६८ लाख कोटी जमा झाले आहेत. जनधन खात्यावर खातेधारकांना अनेक सुविधा दिल्या जातात. यातच एक सुविधा ओव्हरड्राफ्टची आहे. आता यात वाढ करण्यात आली असून यामुळे खातेधारकांना मोठा फायदा होणार आहे.

