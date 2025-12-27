Personal Finance

January Bank Holiday : जानेवारीत तब्बल १६ दिवस बँका बंद! व्यवहार करण्यापूर्वी राज्यातील बँक सुट्ट्यांची यादी एकदा पाहा

Bank Holiday In India : नवीन वर्षातील पहिल्याच महिन्यात देशातील बांका सुमारे २६ दिवस बंद असणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी व्यवहार करण्यापूर्वी बँक सुट्ट्यांची यादी एकदा तपासायला हवी.
Vinod Dengale
Maharashtra Bank Holiday : २०२६ वर्ष सुरू व्हायला अवघे काही दिवसच बाकी आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२६ वर्षासाठीचे बँक सुट्ट्यांचे अधिकृत कॅलेंडर जाहीर केले आहे. या कॅलेंडरनुसार वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात म्हणजे जानेवारीत बँका तब्बल १६ दिवस बंद राहणार आहेत. मात्र, या सर्व सुट्ट्या सगळीकडे सारख्या नसल्याने एकाच वेळी देशभर बँका बंद राहणार नाही.

