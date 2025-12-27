January Bank Holiday : जानेवारीत तब्बल १६ दिवस बँका बंद! व्यवहार करण्यापूर्वी राज्यातील बँक सुट्ट्यांची यादी एकदा पाहा

Maharashtra Bank Holiday : २०२६ वर्ष सुरू व्हायला अवघे काही दिवसच बाकी आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२६ वर्षासाठीचे बँक सुट्ट्यांचे अधिकृत कॅलेंडर जाहीर केले आहे. या कॅलेंडरनुसार वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात म्हणजे जानेवारीत बँका तब्बल १६ दिवस बंद राहणार आहेत. मात्र, या सर्व सुट्ट्या सगळीकडे सारख्या नसल्याने एकाच वेळी देशभर बँका बंद राहणार नाही. .राज्यांनुसार आणि तेथील स्थानिक सण-उत्सवानुसार बँका बंद असणार आहेत.त्यामुळे, जानेवारी महिन्यात कोणतेही महत्त्वाचे बँकिंग काम असेल, तर ग्राहकांनी आपल्या शहरातील बँक सुट्ट्यांची यादी आधी तपासणे महत्त्वाचे ठरते..जानेवारी 2026 मध्ये सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँका नवीन वर्ष, स्वामी विवेकानंद जयंती, बिहू, मकर संक्रांती, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती आणि प्रजासत्ताक दिन अशा विविध सण-उत्सवांमुळे बंद राहणार आहेत. काही राज्यांमध्ये या सुट्ट्यांमुळे बँका सलग दोन ते तीन दिवस बंद राहणार आहे.याशिवाय, दर महिन्याप्रमाणे दुसरा आणि चौथा शनिवार तसेच सर्व रविवारी देशभरातील बँका बंद असतील. .Stock Market IPO : या IPO ला तब्बल 1000 पट सब्स्क्रिप्शन; GMP मध्येही चमक, गुंतवणूकदारांना पैसा डबल करण्याची संधी? .जानेवारी 2026 मधील बँक सुट्ट्यांची यादी१ जानेवारी - नवीन वर्ष आणि गान-नगाईनिमित्त मिझोराम, मणिपूर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील बँक बंद असणार आहेत.२ जानेवारी - नवीन वर्ष उत्सव आणि मन्नम जयंतीनिमित्त केरळ आणि मिझोराम रुजतील बँकांना सुट्टी राहील.३ जानेवारी - हजरत अली जयंतीनिमित्त उत्तर प्रदेसजातील बँका बंद राहतील.४ जानेवारी - रविवारी बँका बंद असणार आहे.१० जानेवारी - दुसरा शनिवार असल्याने देशभरातील सर्व बँका बंद असणार आहेत.११ जानेवारी - रविवारनिमित्त सर्व बँका बंद असणार आहेत.१२ जानेवारी - स्वामी विवेकानंद जयंतीनिमित्त पश्चिम बंगाल राज्यातील बँकांना सुट्टी असणार आहे.१४ जानेवारी - मकर संक्रांती आणि माघ बिहू सणानिमित्त आसाम, ओडिशा, आणि अरुणाचल प्रदेशातील बँका बंद राहतील.१५ जानेवारी- उत्तरायण पुण्यकाळ, पोंगल, माघे संक्रांती आणि मकर संक्रांती सणामुळे तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आणि तेलंगणा राज्यातील बँका बंद राहतील.१६ जानेवारी - तिरुवल्लुवर दिन असल्याने तामिळनाडू राज्यातील बँकांना सुट्टी असेल.१७ जानेवारी - उझावर थिरुनल सणामुळे तामिळनाडू राज्यातील बँका बंद असतील.१८ जानेवारीला रविवारी सर्व बँका बंद असणार आहेत.२३ जानेवारी - नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती, सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, वीर सुरेंद्रसाई जयंती निमित्त पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आणि त्रिपुरा राज्यातील बँका या दिवशी बंद राहतील.२४ जानेवारी - चौथा शनिवार असलयाने बँकांना सार्वजनिक सुट्टी आहे.२५ जानेवारी - रविवारनिमित्त बँका बंद असणार आहेत.२६ जानेवारी - प्रजासत्ताक दिन असल्याने देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व बँकांना या दिवशी सुट्टी असणार आहे..Gold Rate Today : देशभरात थंडी वाढत असताना सोनं-चांदीच्या भावात मात्र गरमी! चांदी २.५ लाखांवर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव .डिजिटल बँकिंग सुरूच राहणारया सर्व सुट्ट्यांदरम्यान UPI, मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि एटीएम सेवा सुरूच राहतील, त्यामुळे पैसे पाठवणे, बिल भरणे किंवा ऑनलाइन व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.