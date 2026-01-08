Mutual Fund : गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! JioBlackRock चे 2 नवे म्युच्युअल फंड लाँच; पैसा सुरक्षित ठेवण्याची नवी संधी?

JioBlackRock Mutual Fund Investment : भारतीय म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील जिओब्लॅकरॉक (JioBlackRock) म्युच्युअल फंड आता आपल्या गुंतवणूकदारांसाठी दोन स्कीम सुरु करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये जिओब्लॅकरॉक लो ड्युरेशन फंड आणि जिओब्लॅकरॉक शॉर्ट ड्युरेशन फंड या दोन योजनांचा समावेश आहे. या नव्या स्कीमच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना वेगवेगळ्या कालावढे आणि जोखमीनुसार फाइलनुसार गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा फंडाचा उद्देश आहे..या दोन्ही न्यू फंड ऑफर (NFO) ८ जानेवारी रोजी गुंतवणुकीसाठी खुल्या होतील आणि १३ जानेवारीपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. याआधीही जिओब्लॅकरॉक म्युच्युअल फंडाने डेब्ट कॅटेगरीत ४ फंड, इक्विटी कॅटेगरीत ५ फंड आणि एक हायब्रिड फंड लॉन्च केला आहे..IPO Updates : उघडण्याआधीच IPO चर्चेत! ग्रे मार्केटमध्ये तब्बल 70% पर्यंत प्रीमियम; 9 जानेवारीला ‘हा’ IPO होणार खुला.JioBlackRock शॉर्ट ड्यूरेशन फंडजिओब्लॅकरॉक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ही एक ओपन-एंडेड शॉर्ट टर्म डेब्ट स्कीम असेल. या फंडामध्ये अशा गुंतवणूक साधनांमध्ये पैसे गुंतवले जातील, ज्यांची कालावधी १ ते ३ वर्षांदरम्यान असेल. या फंडच्या कामगिरीची तुलना NIFTY Short Duration Debt Index A-II सोबत केली जाणार आहे. व्यवस्थापन - अरुण रामचंद्रन, विक्रांत मेहता आणि सिद्धार्थ देब फंड ० ते १०० टक्के डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये गुंतवणूक करू शकतो.८ जानेवारीला सुरू होईल आणि १३ जानेवारीला बंद होईल.अल्पकालीन गुंतवणुकीतून उत्पन्न मिळवू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्तगुंतवणूकदारांना या फंडात किमान ५०० रुपयांपासून गुंतवणूक करता येईल..JioBlackRock लो ड्यूरेशन फंडजिओब्लॅकरॉक लो ड्यूरेशन फंड ही एक ओपन-एंडेड डेब्ट स्कीम आहे. या फंडातील गुंतवणुकीचा कालावधी ६ महिने ते १२ महिन्यांदरम्यान असेल. डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्सच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना स्थिर उत्पन्न देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या फंडाच्या कामगिरीची तुलना NIFTY Low Duration Debt Index A-I सोबत केली जाईल. व्यवस्थापन - अरुण रामचंद्रन, विक्रांत मेहता आणि सिद्धार्थ देब फंड ० ते १०० टक्के डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये गुंतवणूक करू शकतो.८ जानेवारीला खुली होणार तर १३ जानेवारीला बंद होईल.यामध्येही किमान ५०० रुपयांपासून गुंतवणूक करता येईलअल्पकालीन उत्पन्न आणि सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे..Post Office Scheme : १ लाख गुंतवा अन् ४५ हजार व्याज मिळवा! २०२६ मधील पोस्ट ऑफिसची मालामाल करणार FD योजना, Money Saving नक्की वाचा.कोणासाठी फायद्याचे या दोन्ही डेब्ट कॅटेगरीतील स्कीम अशा गुंतवणूकदारांसाठी उत्तम पर्याय मानल्या जात आहेत, जे कमी कालावधीसाठी गुंतवणूक करू इच्छितात आणि नियमित व स्थिर उत्पन्नाची अपेक्षा ठेवतात. विशेषतः ६ महिने ते १ वर्ष किंवा १ ते ३ वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करून स्थिर रिटर्न हवा असेल, तर हे फंड उपयुक्त ठरू शकतात.Disclaimer: सकाळ हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रसारित असून हा गुंतवणुकीचा सल्ला म्हणून नाही. वाचकांनी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.