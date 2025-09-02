Mutual Funds Overlap: गुंतवणूक बुडण्याचा धोका! म्युच्युअल फंड ओव्हरलॅप म्हणजे नेमकं काय?

Personal Finance

Mutual Funds Overlap: शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः बँक एफडी सोडून म्युच्युअल फंडकडे लोकांचा वाढता कल स्पष्ट दिसत आहे.
  • म्युच्युअल फंड ओव्हरलॅप म्हणजे वेगवेगळ्या फंड्समध्ये सारख्याच स्टॉक्स किंवा सेक्टर्समध्ये गुंतवणूक करणे.

  • यामुळे पोर्टफोलियो डायव्हर्सिफिकेशन कमी होतं आणि रिस्क वाढते.

  • योग्य तपासणी व नियोजन करून ओव्हरलॅप टाळल्यास रिटर्न्स अधिक चांगले मिळू शकतात.

Mutual Funds Overlap: शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः बँक एफडी सोडून म्युच्युअल फंडकडे लोकांचा वाढता कल स्पष्ट दिसत आहे. जुलै 2025 मध्ये इक्विटी म्युच्युअल फंड्समधील गुंतवणूक तब्बल 81 टक्क्यांनी वाढून 42,702 कोटी रुपयांवर पोहोचली. मात्र या वाढत्या उत्साहात एक धोका दुर्लक्षित राहतो, तो म्हणजे म्युच्युअल फंड ओव्हरलॅप.

