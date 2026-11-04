Land Buying Tips: जमीन खरेदी करताना फसू नका! व्यवहाराआधी 7/12 उताऱ्यापासून खरेदीखतापर्यंत 'या' गोष्टी नक्की तपासा!

लेखक - ॲड. संभाजी टोपेWhat documents should be checked before buying land: प्रत्येक सामान्य माणसाचे स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन किंवा हक्काचा भूखंड असावा, हे एक स्वप्न असते. यासाठी अनेक जण आयुष्यभरची कष्टाची पुंजी पणाला लावतात. मात्र, सध्या स्थावर मालमत्तेच्या वाढत्या किमती आणि गुंतागुंतीच्या कायद्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचे, वादांचे आणि न्यायालयीन प्रकरणांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. जमिनीचा कोणताही व्यवहार करताना पुरेशी कायदेशीर दक्षता घेणे, ही काळाची गरज बनली आहे..जमीन व्यवहाराची मूलभूत पायरी म्हणजे संबंधित जमिनीच्या महसुली कागदपत्रेची सखोल छाननी करणे. केवळ विक्रेत्याच्या तोंडी सांगण्यावर किंवा आकर्षक जाहिरातींवर विश्वास न ठेवता मूळ अभिलेख तपासणे आवश्यक असते. यामध्ये अद्ययावत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला ७/१२ उतारा आणि ८-अ खाते उतारा पाहणे गरजेचे ठरते. ७/१२ उताऱ्यावरून जमिनीचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ, पोटखराबा, जलसिंचनाची सुविधा आणि भोगवदाराचा प्रकार समजतो. त्याचबरोबर मागील किमान ३० वर्षांचे 'फेरफार उतारे' (६-क नोंदी) तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. फेरफार नोंदींवरून या जमिनीचा इतिहास समजतो, म्हणजेच जमीन वारसा हक्काने आली आहे, खरेदीखताने हस्तांतरित झाली आहे, की वाटणीपत्राने मिळाली आहे, हे स्पष्ट होते. तसेच ७/१२ च्या 'इतर हक्क' या रकान्यात बँकेचा बोझा, तगाई कर्ज, कूळ नोंद किंवा न्यायालयाचा कोणताही स्थगनादेश नाही ना, याची खात्री करावी लागते..जमीन 'भोगवदार वर्ग-१' आहे की 'भोगवदार वर्ग-२' हे पाहणे आवश्यक आहे. वर्ग-२, देवस्थान, वतन किंवा इनाम जमिनीच्या विक्रीसाठी सक्षम शासकीय प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर-आदिवासी व्यक्तीला विकण्यावर कठोर कायदेशीर निबंध आहेत.शेतजमीन खरेदी करताना 'तुकडेबंदी कायद्या'चे काटेकोर पालन करावे लागते. शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान प्रमाणापेक्षा लहान तुकडा खरेदी केल्यास त्या व्यवहाराची अधिकृत दस्तनोंदणी आणि फेरफार होत नाही. संबंधित जमीन नगररचना विभागाच्या विकास आराखड्यात हरित पट्टा, महामार्ग विस्तार, रेल्वे, धरण किंवा सार्वजनिक प्रकल्पासाठी आरक्षित नाही ना, हे तपासणे आवश्यक असते..Gold Rate Today: सकाळी स्वस्त असलेलं सोनं-चांदी ट्रम्पला निवडणुकीत धक्का मिळताच महागलं! काही तासांतच हजारोंची वाढ; ताजा दर किती?.कागदपत्रांमधील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष जमिनीचे क्षेत्र यात अनेकदा मोठी तफावत आढळते. यासाठी व्यवहार अंतिम करण्यापूर्वी भूमी अभिलेख कार्यालyakadun शासकीय मोजणी करून घेणे श्रेयस्कर ठरते. शासकीय मोजणीमुळे जमिनीच्या अधिकृत चतुःसीमा निश्चित होतात आणि शेजाऱ्यांशी भविष्यात होणारे हद्दीचे वाद टळतात. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जमिनीचा ताबा कुणाकडे आहे, तेथे कोणाचे अतिक्रमण आहे का, शेतात जाण्यासाठी वहिवाटीचा अधिकृत रस्ता उपलब्ध आहे का, हे स्वतः जाऊन तपासून पाहिले पाहिजे..जमीन व्यवहारातील कायदेशीर जोखीम शून्यावर आणण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलामार्फत 'टायटल सर्च रिपोर्ट' तयार करून घेणे सुरक्षित मानले जाते. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील मागील ३० वर्षांच्या नोंदी तपासून वकील ही जमीन निष्कंटक, बोझामुक्त आणि निर्वेध असल्याचा अहवाल देतात. तसेच, स्थानिक दैनिकात वकिलामार्फत 'जाहीर नोटीस' प्रसिद्ध करून हरकती मागविल्या पाहिजेत. यामुळे अज्ञात वारसदार, गुप्त हिस्सेदार किंवा कोणाचे आर्थिक दावे असल्यास ते व्यवहार पूर्ण होण्याआधीच समोर येतात..Gold Investment: 22K, 24K नाही तर Gen Z मध्ये 9 कॅरेट सोन्याची चर्चा! नेमकं किती शुद्ध आणि किती स्वस्त?.जमिनीच्या सौद्यादरम्यान होणारे सर्व आर्थिक व्यवहार पारदर्शक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. सुरुवातीला मोठी रक्कम अदा करताना केवळ साध्या कागदावरील कच्ची इसारपावती न करता कायदेशीर 'नोंदणीकृत साठेखत' करावे. पैशांची देवाणघेवाण पूर्णपणे धनदेश, आरटीजीएस किंवा बँक ड्राफ्टद्वारे करावी. रोख व्यवहार पूर्णपणे टाळावे. शेवटी, दुय्यम निबंधक कार्यालयात ठरलेले शासकीय मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी भरून 'खरेदीखत' नोंदवून घ्यावे. खरेदीखतात नोंदणीनंतर तलाठ्याकडे अर्ज करून ७/१२ उताऱ्यावर स्वतःच्या नावाची फेरफार नोंद वेळेत पूर्ण करून घेणे, हा या प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.