Billionaires List : इलॉन मस्कला टाकले मागे, ८१ व्या वर्षी बनले जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती; जाणून घ्या कोण आहेत लॅरी एलिसन?

Summaryओरेकलचे सह-संस्थापक लॅरी एलिसन जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले असून त्यांची संपत्ती ३९३ अब्ज डॉलर झाली आहे.ओरेकलच्या शेअर्समध्ये एका दिवसात ४०% वाढ झाल्याने एलिसनची संपत्ती १०० अब्ज डॉलर्सने वाढली.८१ वर्षीय एलिसन यांनी इलॉन मस्कला मागे टाकले असून त्यांचा ओरेकल आणि टेस्ला या दोन्हीतही मोठा हिस्सा आहे. .Larry Ellison Richest Person : जगातील श्रीमंतांच्या यादीत मोठा बदल झाला ओरेकलचे सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष लॅरी एलिसन आता जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. त्यांनी इ़लॉन मस्कला मागे टाकून पहिले स्थान पटकावले आहे. एलिसन यांची एकूण संपत्ती आता ३९३ अब्ज डॉलर्स झाली आहे, जी मस्क यांच्या ३८५ अब्ज डॉलर्स संपत्तीपेक्षा जास्त आहे. या ऐतिहासिक बदलाचे कारण ओरेकलच्या शेअर्समध्ये झालेली मोठी वाढ आहे. १० सप्टेंबर रोजी अमेरिकन शेअर बाजार उघडताच, कंपनीच्या शेअर्समध्ये सुमारे ४०% वाढ झाली, ज्यामुळे एलिसन यांची एकूण संपत्ती एकाच दिवसात १०० अब्ज डॉलर्सने वाढली. .रचला इतिहासओरेकलचे अलीकडील तिमाही निकाल अपेक्षेपेक्षा खूपच चांगले होते. कंपनीने भविष्यात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज देखील वर्तवला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास आणखी वाढला. याचा थेट परिणाम १० सप्टेंबर रोजी कंपनीच्या शेअर्सवर झाला, जो एकाच दिवसात सुमारे ४०% वाढला. ओरेकलच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी एका दिवसाची उडी मानली जाते..८१ वर्षांचे लॅरी एलिसन हे ओरेकलचे अध्यक्ष आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी तसेच कंपनीचे सह-संस्थापक आहेत. कंपनीत त्यांचा ४०% हिस्सा आहे आणि हाच त्यांच्या संपत्तीचा मुख्य आधार आहे. शेअर्सच्या या वेगामुळे ते थेट क्रमांक १ वर पोहोचले..मस्कने ३०० दिवसांनंतर मुकुट गमावलागेल्या वर्षी इ़लॉन मस्कने जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा किताब पुन्हा मिळवला आणि तेव्हापासून ३०० दिवसांहून अधिक काळ ते अव्वल स्थानावर राहिले आहेत. परंतु २०२५ मध्ये टेस्लासाठी परिस्थिती चांगली राहिलेली नाही. या वर्षी आतापर्यंत कंपनीच्या शेअर्समध्ये सुमारे १३% घट झाली आहे, ज्यामुळे मस्कची एकूण संपत्ती कमी झाली आहे. तथापि, परंतू टेस्लाच्या बोर्डाने मस्कसाठी मोठे पगार पॅकेज जाहीर केले आहे. जर मस्कने कंपनीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले तर ते जगातील पहिले ट्रिलियन-डॉलर मालमत्ता व्यक्ती देखील बनू शकतात..एलिसनचा टेस्लामध्येही हिस्सा ओरेकलचे सध्याचे बाजार मूल्य आता $९५८ अब्ज पर्यंत पोहोचले आहे. एलिसनच यांचा फक्त ओरेकलमध्ये ४०% हिस्साच नाही तर टेस्लामध्येही त्यांचा हिस्सा आहे. ते २०१८ ते २०२२ पर्यंत टेस्लाच्या संचालक मंडळावर होते. एलिसनचे व्यावसायिक हितसंबंध केवळ तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित नाहीत. ते हवाईयन बेट लानाईचे मालक आहेत आणि इंडियन वेल्स ओपन टेनिस स्पर्धेचे मालक देखील आहेत. तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि क्रीडा क्षेत्रात त्यांची मजबूत पकड आहे. .संपत्तीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता९ सप्टेंबर रोजी बाजार बंद झाला तेव्हा एलिसन यांची संपत्ती २९३ अब्ज डॉलर्स होती. परंतु दुसऱ्याच दिवशी १०० अब्ज डॉलर्सच्या वाढीने त्यांना एका नवीन उंचीवर नेले. जर ओरेकलच्या शेअर्समध्ये वाढ होत राहिली तर एलिसन लवकरच ४०० अब्ज डॉलर्सच्या क्लबमध्ये सामील होतील. .FAQsप्र.१: जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती कोण झाले? ➡️ ओरेकलचे सह-संस्थापक लॅरी एलिसन हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत.प्र.२: लॅरी एलिसनची संपत्ती किती आहे? ➡️ त्यांची एकूण संपत्ती $393 अब्ज आहे.प्र.३: त्यांच्या संपत्तीत अचानक इतकी वाढ का झाली? ➡️ ओरेकलच्या शेअर्समध्ये एका दिवसात 40% वाढ झाल्याने त्यांची संपत्ती झपाट्याने वाढली.प्र.४: इलॉन मस्क किती दिवस पहिल्या क्रमांकावर होते? ➡️ मस्क 300 दिवसांहून अधिक काळ जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते.प्र.५: लॅरी एलिसनचा टेस्लाशी काय संबंध आहे? ➡️ एलिसन यांचा टेस्लामध्ये हिस्सा आहे आणि ते 2018 ते 2022 पर्यंत कंपनीच्या संचालक मंडळावर होते.